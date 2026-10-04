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Карпукас рассказал о проблемах с адаптацией в Зените после перехода из Локомотива

Карпукас об адаптации в «Зените»: «Есть шероховатости»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник сборной России Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в «Зените».

— Как проходит твоя адаптация в «Зените»? И как сказывается длинная международная пауза?

— Сейчас в клубе много футболистов, которые отправились в свои сборные. Так что в принципе тяжело что-то наиграть. Насчет адаптации: я сразу сыграл пару матчей, как только пришел. В принципе, все нормально, нет сильного недопонимания. Еще есть шероховатости, но я думаю, что они в ближайшее время уйдут.

24-летний полузащитник перешел из «Локомотива» в «Зенит» в августе 2026 года. Футболист подписал пятилетний контракт. По данным Transfermarkt, игрок обошелся петербуржцам в 5,2 миллиона евро.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Артем Карпукас в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;.«Прошлый сезон в «Локомотиве» вызывает ностальгию. Наш футбол чуть потерял эту команду». Интервью Карпукаса

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Артем Карпукас
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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