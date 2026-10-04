Карпукас об адаптации в «Зените»: «Есть шероховатости»

Полузащитник сборной России Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в «Зените».

— Как проходит твоя адаптация в «Зените»? И как сказывается длинная международная пауза?

— Сейчас в клубе много футболистов, которые отправились в свои сборные. Так что в принципе тяжело что-то наиграть. Насчет адаптации: я сразу сыграл пару матчей, как только пришел. В принципе, все нормально, нет сильного недопонимания. Еще есть шероховатости, но я думаю, что они в ближайшее время уйдут.

24-летний полузащитник перешел из «Локомотива» в «Зенит» в августе 2026 года. Футболист подписал пятилетний контракт. По данным Transfermarkt, игрок обошелся петербуржцам в 5,2 миллиона евро.

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