Карпукас связал результаты «Зенита» с отсутствием Вендела: «Его потеря для любой команды была бы ощутимой»

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах клуба.

- На старте у «Зенита» уже три поражения. С чем это связываешь?

- Например, поражение от ЦСКА — это стечение обстоятельств. В футболе бывает все. В принципе, мы ту игру точно не должны были проигрывать, учитывая созданные «Зенитом» моменты. После первого тайма было 11:1 по ударам, а этот один удар у ЦСКА был с пенальти. Так что мы должны были ту игру забирать.

- Травма Вендела может влиять?

- Безусловно, Вендел — лидер команды. Это было понятно и до моего прихода, когда я играл против питерцев, действовал против бразильца, и сейчас убедился, когда мы с ним совместно провели 20 минут против «Спартака». Потрясающий футболист, ключевой. Для меня он один из лучших игроков в РПЛ, его потеря для любой команды была бы ощутимой.

Сине-бело-голубые набрали 18 баллов за 9 матчей и занимают пятое место в чемпионате. Таблицу возглавляет «Краснодар» (21 очко).

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