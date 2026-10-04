«Динамо» обыграло «Родину» в матче с 5 голами

Московское «Динамо» в товарищеском матче одержало победу над «Родиной» — 3:2.

По голу у бело-голубых забили Бителло, Иван Сергеев и Даниил Фомин, реализовавший пенальти. У «Родины» отличились Солтмурад Бакаев и Брайан Мансилья.

В 10-м туре «Динамо» после паузы на матчи сборных на выезде сыграет с «Рубином». «Родина» в гостях встретится с ЦСКА. Обе встречи пройдут 11 октября.

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Родина» (Москва) — 3:2 (3:0)

Голы: Бителло (1:0), Сергеев (2:0), Фомин, с пенальти (3:0), Бакаев (3:1), Мансилья (3:2)

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