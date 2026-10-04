Гол 18-летнего Шаталова принес «Зениту» победу над БАТЭ в большинстве

«Зенит» в товарищеском матче обыграл белорусский БАТЭ — 1:0. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Единственный гол на 77-й минуте забил 18-летний Иван Шаталов, который за две минуты до этого вышел на замену.

Белорусский клуб играл в меньшинстве с 73-й минуты.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — БАТЭ (Белоруссия) — 1:0 (0:0)

Гол: Шаталов, 77 (1:0)

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