Источник: экс-тренер «Ростова» Альба договорился о назначении в «Родину»

Бывший главный тренер «Ростова» Джонатан Альба возглавит «Родину», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, стороны договорились о подписании контракта до 2028 года с зарплатой 4 миллиона рублей в месяц плюс бонусы. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни.

24 сентября «Ростов» объявил об отставке Альбы, который был главным тренером команды с февраля 2025 года. «Родину» 21 сентября покинул его соотечественник Хуан Диас.

Также Альба с лета 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.

После 9 туров «Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (8 очков) идет 12-м в турнирной таблице.

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