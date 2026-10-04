Источник: «Краснодар» может подписать Вивероса зимой, «Атлетико Паранаэнсе» хочет за него 30 миллионов евро

«Краснодар» заинтересован в переходе нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Кевина Вивероса, сообщает Sport24.

По информации источника, «быки» рассматривают 26-летнего колумбийца в качестве потенциальной замены для его соотечественника Джона Кордобы.

Бразильский клуб рассчитывает заработать на продаже Вивероса около 30 миллионов евро.

Виверос выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с лета 2025 года. Он провел за команду 57 матчей, забил 29 голов и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 20 миллионов евро. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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