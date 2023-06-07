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Сегодня, 13:15

Футболист «Динамо» Тюкавин женился на дочери шестикратного чемпиона мира по бенди

Отдел фото «СЭ»
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Футболист Константин Тюкавин и его девушка Алена Шабурова поженились.
Константин Тюкавин и Алена Шабурова поженились.
Фото из соцсетей Алены Шабуровой
Константин Тюкавин и Алена Шабурова — пара, которой не случилось бы без хоккея с мячом.

Вслед за Федором Смоловым и Константином Кучаевым связать себя узами брака решил и Константин Тюкавин. 5 июня он и его невеста Алена Шабурова официально стали мужем и женой.

Футболист Константин Тюкавин и его жена Алена Шабурова.
Фото Соцсети

Алена и Константин познакомились в 2016 году на матче в «Крылатском», и практически сразу будущий футболист покорил девушку своими ухаживаниями. Пара любит вместе отдыхать в жарких странах, а во время игр «Динамо» у Тюкавина всегда есть персональная болельщица на трибунах.

В параллельной вселенной Константин мог бы стать хоккеистом, ведь его папа является одним из самых титулованных игроков в хоккей с мячом. Александр Тюкавин восемь раз выигрывал чемпионат мира и 16 раз — чемпионат России.

Футболист Константин Тюкавин и его жена Алена Шабурова.
Фото Соцсети

Отец Алены Шабуровой тоже не понаслышке знает, что такое хоккей с мячом. Сергей Шабуров и сам постоянно выигрывал чемпионаты мира — у него шесть золотых медалей. На российском уровне титулов немного поменьше, всего три чемпионских, зато Сергей в свои 44 года все еще является действующим игроком! В сезоне-2022/23, играя за московское «Динамо», он стал самым возрастным хоккеистом Суперлиги.

Футболист Константин Тюкавин и его жена Алена Шабурова.
Фото Соцсети

Отцы играли за «Динамо», парень играет за «Динамо» — кажется, у Алены Шабуровой не было возможности сказать нет, когда в феврале 2023-го Тюкавин сделал ей предложение руки и сердца. И вот уже в июне ребята женятся. Несмотря на то что Константину всего 20, а Алена на месяц старше, пара вместе с 14 лет и, видимо, ощущает себя готовой к новому жизненному этапу.

Жена футболиста Константина Тюкавина Алена Шабурова.
Фото Соцсети
Жена футболиста Константина Тюкавина Алена Шабурова.
Фото Соцсети

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ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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