Футболист «Динамо» Тюкавин женился на дочери шестикратного чемпиона мира по бенди

Константин Тюкавин и Алена Шабурова — пара, которой не случилось бы без хоккея с мячом.

Вслед за Федором Смоловым и Константином Кучаевым связать себя узами брака решил и Константин Тюкавин. 5 июня он и его невеста Алена Шабурова официально стали мужем и женой.

Фото Соцсети

Алена и Константин познакомились в 2016 году на матче в «Крылатском», и практически сразу будущий футболист покорил девушку своими ухаживаниями. Пара любит вместе отдыхать в жарких странах, а во время игр «Динамо» у Тюкавина всегда есть персональная болельщица на трибунах.

В параллельной вселенной Константин мог бы стать хоккеистом, ведь его папа является одним из самых титулованных игроков в хоккей с мячом. Александр Тюкавин восемь раз выигрывал чемпионат мира и 16 раз — чемпионат России.

Фото Соцсети

Отец Алены Шабуровой тоже не понаслышке знает, что такое хоккей с мячом. Сергей Шабуров и сам постоянно выигрывал чемпионаты мира — у него шесть золотых медалей. На российском уровне титулов немного поменьше, всего три чемпионских, зато Сергей в свои 44 года все еще является действующим игроком! В сезоне-2022/23, играя за московское «Динамо», он стал самым возрастным хоккеистом Суперлиги.

Фото Соцсети

Отцы играли за «Динамо», парень играет за «Динамо» — кажется, у Алены Шабуровой не было возможности сказать нет, когда в феврале 2023-го Тюкавин сделал ей предложение руки и сердца. И вот уже в июне ребята женятся. Несмотря на то что Константину всего 20, а Алена на месяц старше, пара вместе с 14 лет и, видимо, ощущает себя готовой к новому жизненному этапу.

Фото Соцсети