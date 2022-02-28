Если женщина добилась в футболе успехов, не стоит ли ее уважать вдвойне?

Оскароносный фильм «Москва слезам не верит» подарил телезрителю образ новой советской женщины. Женщины, которая сделала себя сама — и добилась успеха, ранее ассоциировавшийся исключительно с мужчинами. С тех пор прошло 40 лет, но слова Гоши о том, что «в семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплату или выше должность — это уже не семья» до сих пор актуальны. В одной сфере — особенно. В той, где работаю я.

О сексизме у нас говорить практически не принято. Но взрыв возмущения роликом — презентацией турецкого новичка ЦСКА Языджи дал повод подумать на эту тему. Сейчас очевидно, что самая консервативная и отторгающая женщин среда — это футбол. Да, из всех видов спорта (да и, кажется, из всех сфер жизни) именно мужской футбол наиболее яростно борется за то, чтобы в нем было минимальное количество женщин, причем абсолютно в любом качестве. И вне зависимости от должности отвергает любое женское участие.

Женщина — президент страны или директор финансовой корпорации? Это можно. А женщина — директор клуба — нет, нельзя. Женщина — официальный представитель МИД России? Да. Женщина — пресс-атташе клуба? Нет, категорически. Женщина может быть даже космонавтом. Но в футбол пусть не суется! Ведь футбол — он же только для мужчин.

До недавнего времени посещение активной фанатской трибуны для девушек было табу. А в адрес группы поддержки или красивой журналистки обычно доносился заряд «Покажи фанатам сиськи!». Мужчины считают, что в данном случае это допустимо и весело. Двойные стандарты: Natashas из презентации — стыд и позор, а вот «сиськи» с трибун — уважение и уместная шутка, а вовсе не сексизм и оскорбление женщин. Да, с каждым годом таких кричалок все меньше, но они по-прежнему есть.

Мы с переменным успехом боремся с матом, национализмом и расизмом на трибунах. Но проблемы сексизма никто не желает замечать. О том, что на футбол ходят и женщины, вспоминают только в исключительных ситуациях — как, например, на недавнем домашнем матче ЦСКА с «Зенитом», когда из-за фаер-шоу фанатов несколько часов не выпускали с сектора. Чем больше всего тогда возмущались болельщики в пабликах? Тем, что на секторе мерзли женщины и дети. И тут возникает закономерный вопрос: а что женщины и дети делали на фанатке на матче, где было запланировано фаер-шоу, о котором обычно весь актив знает заранее? Получается, те мужчины, которые их туда осознанно привели, даже не подумали о последствиях?

Давайте сравним реакцию популярного фанатского Telegram-канала OFNEWS на две очень похожие истории. Сначала — что писали о шутке про «Наташ»:

«Отвратительный зашкварище. Типа турок приехал сюда не в футбол играть, а Наташек #########?». Или: «Не стоит всех русских девушек судить по себе, Екатерина».

Ну и так далее...

А теперь реакция на шутку Константина Генича о полузащитнике «МЮ» Мэйсоне Гринвуде: «Прогрессивная общественность (прежде всего в лице феминисток) предпринимает попытки «закэнселить» Генича за шутку. В последнее время пребывание в интернете напоминает минное поле. Никогда не знаешь, кто ущемится после очередной шутки».

Далее призыв (авторский сленг сохраняю): «Надо фильтровать базар в комментариях. А то мало ли что».

Напоминаю, что речь идет про дело о домашнем насилии.

Как давний друг Кости, я-то знаю и понимаю, что он просто неудачно пошутил в своем стиле, имея в виду заезженный (как и «Наташи» в Турции) стереотип о том, что якобы каждый муж время от времени пытается добиться от жены/девушки секса, когда та отнекивается, ссылаясь, например, на головную боль. Ну или, наверное, любой мужчина был в ситуации, когда понравившуюся девушку приходилось долго склонять к интимной близости. В ход в таких случаях обычно идут любые уловки. Речь, разумеется, не о насильственных методах.

Но это я хорошо знаю Костю. Такое вряд ли могут сказать о себе авторы паблика OFNEWS. Так почему тогда они не кричат о сексизме, оскорблении или, чего хуже, об абьюзе? Получается, главное — не что было сказано, а кем было сказано или придумано: мужчиной или женщиной. Я/МЫ Генич?

У нас до сих пор предвзято относятся и к девушкам-ведущим в футбольных программах. Например, на специализированном канале о РПЛ нет ни одной тематической программы с участием женщин. Более того, женщин на этом канале практически нет вообще! Можно вспомнить разве что спонсорскую рубрику для букмекеров от Марии Орзул. Пропали даже девушки-корреспонденты на прямых трансляциях.

Разительное отличие от европейских шоу, где в большинстве программ, в том числе аналитических, есть девушка. Не всегда в роли первого номера, но как минимум в качестве соведущей. Сайдлайнеры же и вовсе работают повсеместно. И если в кадре присутствует ведущая, это уже давно не просто попытка сделать красивую картинку для привлечения дополнительной мужской аудитории. Женщина — полноправный участник дискуссии. При этом футбольное прошлое есть у единиц.

Женский комментарий мужского футбола в Англии, стране — родоначальнице этого вида спорта, давно уже не является чем-то из ряда вон выходящим. Да, к такому виду репортажа можно по-разному относиться. Лично мне ближе чисто мужской, но это вопрос вкуса, времени и привычки. На нашем спортивном телевидении женский репортаж умер, не успев родиться. Хотя в других видах спорта женщины работают с большим успехом.

Самый очевидный пример — великая Анна Дмитриева, которая достигла выдающихся высот в комментарии большого тенниса и была прекрасным телевизионным менеджером «золотой эры» спортивных каналов «НТВ-Плюс».

По ее стопам пошла Софья Тартакова, которая начинала корреспондентом на «Радио Спорт», а сейчас не только успешно комментирует теннис, но и выпускает эксклюзивные интервью и документальные фильмы.

Иоланда Чен — ее комментарии легкой атлетики и специализированные программы всегда были примером настоящего профессионализма.

«Формулу-1» в паре с Алексеем Поповым давно комментирует Наталья Фабричнова.

В хоккее (уж точно самом мужском командном виде спорта) уважением коллег и зрителей пользуются Наталья Кларк и Дарья Миронова.

Таких примеров можно привести очень много. Вы все знаете этих прекрасных женщин-комментаторов, ведущих и журналистов. Слушаете их, смотрите и читаете.

В футболе мы уже потихоньку привыкаем к женщинам-судьям (пока линейным) на международных европейских турнирах. Мы уважаем женщин-менеджеров. Таких, как Марина Грановская в «Челси», — единицы, но они есть.

По факту сейчас в нашем футбольном менеджменте всего две дамы: Елена Илюхина и Зарема Салихова. У каждой из них диаметрально противоположный подход к публичности.

О Елене, председателе совета директоров «Зенита», неизвестно практически ничего, она предпочитает оставаться в тени и доказывать свою профессиональную состоятельность успешными проектами и карьерным ростом. В СМИ ее имя мелькает редко и в основном по официальной повестке.

Зарема, напротив, избрала путь селебрити. Любимая женщина владельца «Спартака» появилась в футбольном мире словно из ниоткуда и сразу попала на первые полосы СМИ. Скандальный Telegram-канал, фотосессии в мужских журналах, интервью. Ее стратегия продуманной медийности сразу сработала — о Зареме узнала вся страна. Раз за разом она будоражит болельщиков своими резкими высказываниями, которые зачастую вызывают только хейт. Она не боится высказывать свое мнение, а это традиционно мало кому нравится.

Тех, кто далеко, как Грановская, уважать легче, чем тех, кто рядом? Или дело в другом?

На футбольном телевидении женщина в кадре также не вызывает доверия и до сих пор рассматривается исключительно как объект сексуальных желаний. Пустая (но красивая!) говорящая голова, которая наверняка добилась своей работы через постель — ну а как же еще, ведь нормальными способами работу могут получить только мужчины. И, само собой, она не имеет никакого права в принципе говорить и уж тем более высказывать свое дилетантское мнение о Великой Мужской Игре.

Очень жаль, что в интернет-пространстве, где царит анонимность, а значит, и безнаказанность, мужчины часто перестают быть Мужчинами. Оскорбления внешности и достоинства девушек давно стали там нормой или даже поводом для гордости. Унизить или распустить выдуманные слухи? Да легко. Ведь защиты нет. Никто даже не узнает твоего имени, за девушку не заступится ее муж, отец или брат, как это случилось бы офлайн. Для большинства таких анонимов любая медийная девушка — по умолчанию тупая.

Пришла на футбол — хочет найти мужа. Пришла в футбол — хочет выйти замуж за футболиста. Интервьюируешь игрока — значит, спишь с ним.

И начинается... Унижают в комментариях. Оскорбляют в директе Instagram. Это ли не сексизм, против которого выступает современное общество? Или в данном случае с мужской точки зрения это что-то другое?

У меня нет желания обелять всех женщин мира. Бывает всякое. Кто-то добился своего за счет профессиональных качеств, а кто-то — другими путями. Не суди... Но разве такое только с женщинами случается? Ведь не редкость и протекция среди мужчин. В любых профессиях.

Футбол в России — токсичная среда, особенно с появлением соцсетей. В ней сложно выжить даже мужчинам. И если женщина не только отважилась туда ворваться, но и смогла добиться определенных успехов, не стоит ли уважать ее вдвойне? Быть может, тогда футбол постепенно будет становиться общедоступной игрой — вне зависимости от половой принадлежности.