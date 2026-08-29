Как Умар мог так проиграть? Теперь он не в одном ряду с Хабибом, Махачевым и Усманом?

Разбираемся.

ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

Умар Нурмагомедов шокирующе проиграл Сонг Ядонгу в главном бою турнира UFC в Шанхае и поставил нас в тяжелое положение.

Мы зачислили его в самую особую группу в ММА — Большую четверку, вместе с Хабибом, Исламом и Усманом, — а теперь дело требует чуть ли не полного пересмотра.

Что же случилось, почему Умар налетел на этот удар?

В боях есть фундаментальное понятие «языка тела» — особенностей положения стойки. Насколько человек пластичный, как он группируется, как перетекает из позиции в позицию, какие у него вредные привычки и реакции. Из Большой четверки у Умара самый уязвимый язык тела, он не просто так дважды побывал в нокдауне (с Бекзатом и Баутистой). То, как он убирает голову глубоко влево, как перегруппировывается под боксерским давлением, насколько ему некомфортно, когда ему ломают привычную стойку , — все это составляет его главную слабость. У него отменное чувство дистанции, скорость, ударная техника, он не проваливается и не берет чрезмерные риски, очень грамотно ведет бой, но особенности языка тела делают его уязвимым при чужих атаках. Баутиста едва не нокаутировал его хайкиком, и вот теперь подловил Сонг. Причем еще до нокаута было видно, что реакция Умара на джеб в корпус какая-то нехорошая. Он чрезмерно реагировал, сгибался, выбивался из нормального положения. Тут, конечно, может быть и боязнь удара с конкретным соперником, общее чувство некомфорта с начала боя.

Усман Нурмагомедов в этих вещах брата получше, он в целом дерется с большим чувством комфорта, и как будто рефлексы/зрение у него тоже лучше. Хотя и он тоже часто небезопасно проходит в ноги, выныривая вперед после уклона назад. Идет удар — он уклоняется назад и потом резко выныривает, подается вперед и проходит. Это не тот же самый нырок, когда ты сразу под удар ныряешь вперед, тут ты еще тратишь доли секунды на отклон назад и можешь встретиться с киком/апперкотом. Но Усман за счет скорости и пластики выезжает. Умар как будто сегодня такой проход и хотел сделать в моменте с нокаутом. Будут говорить, что Сонг хорошо прикормил, бил в грудь и корпус, заставлял убирать голову с центральной линии — это все, конечно, верно, но главнее — язык тела.

С самого начала боя показалось, что Умару как-то не очень по себе. Удивило, как легко он дал Сонгу уйти, когда забрал спину. Да, Сонг хорошо встал, ушел в глубокий хафгард — но это не проблема, в этой весовой вообще на спине тяжело удержать, все очень юркие. Главное — не дать чисто встать, развязаться. Умар и не дал, легко взял спину, но тут же сделал грубую ошибку, зачем-то полез на шею, перевесился и слетел. Небрежность в важнейший момент. С Баутистой Умар сохранял 100-процентную вязкость почти весь бой, идеально держал захваты, не торопился.

На что еще стоит обратить внимание — это как при такой гибкости и тайской базе Умар маловато выжимает из ударов ногами. Гораздо меньше брата. Объем киков и ущерб от них в последних боях совсем невысок. С Мерабом мы ждали расстрел с длинной дистанции, но он почти не бил ногами (до 3-го раунда ни одного лоу). Сегодня объем тоже недостаточный. Всего 5 ударов ногами в 1-м раунде. С такими данными Умар должен каждый раунд закрывать с 4-5 жесткими лоу, 3-4 жесткими фронтами/мидлами в живот и 2-3 накидываниями на голову. Да, Сонг пару раз хорошо подгадывал кики и встречал, а Умар не 180 + см, но все равно — можно больше создавать углов, двигаться, атаковать из другой стойки, сушить хайкиком бьющую руку (тем более они в открытой стойке были). И связки рук с ногами особо нет, все само по себе. Есть сомнения и по выносливости — с ней у Умара не все стабильно. С Кори он ровно прошел 5 раундов, но с Бекзатом и Баутистой в концовке подседал. С Сонгом после тейкдауна и борьбы тоже стойка как будто разболталась, устал, задышал. Не устал решающим образом, конечно, а попал в небольшой спад.

Фото Global Look Press

Что ждет его дальше?

Умар все еще безоговорочный топ, что бы ни случилось. Обыграть Сэндхэгена и Баутисту 8-0 по раундам, пройти такой бой с Мерабом мог только выдающийся боец. Поражение означает только то, что его путь получается труднее, чем у Хабиба и Махачева. У него нет такой физики и всесторонней борцовской базы, как у них, и нет такого языка тела, длины, пластики и реакции, как у брата, но навыки все равно чемпионские. Это точно не боец, которому не хватает класса. Ему не нужен огромный шаг в развитии, ему нужно исправление погрешностей. Он способен перестроить стойку, способен лучше распределять силы, управлять боем, лучше психологически настраиваться, драться с большим чувством комфорта. Всего 30 лет, еще 5-7 лет расцвета. Может, даже легче теперь пойдет, не будет груза рекордами и сравнениями с братьями. Рано его исключать из Большой четверки.

Вообще, та доминация и цифры, которые показывали Хабиб, Ислам,Умар и Усман, почти нереалистичны при современной конкуренции. Нельзя ожидать полной безупречности. Теперь придется делать сбавку процентов на 10-15 — все могут проиграть и не раз. Но общий класс, контроль, почерк никуда не денутся.