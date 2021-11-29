Обозреватель «СЭ» в шоке от событий на «ВЭБ Арене».

Мнение

Сходил на футбольчик... Такая мысль наверняка возникла у многих болельщиков ЦСКА, когда они утром в понедельник покидали разные отделения полиции Северного административного округа столицы. После воскресного матча с «Зенитом» было задержано 408 человек — и большинство провели в участках всю ночь.

Ни в коем случае не оправдываю тех, кто устроил в концовке встречи на «ВЭБ Арене» файер-шоу. Закон есть закон, раз применение пиротехники на трибунах запрещено, значит, нарушение налицо.

Но возникают вопросы. Камеры (причем с функцией распознавания лица) повсюду, такое впечатление, что на стадионах без «глаза» можно, пардон, только по нужде сходить. Так почему при таком уровне технической оснащенности в полицию попали не единицы организаторов, а сотни, среди которых огромный процент не совершавших противоправных действий? Как получилось, что, по заявлению представителей МВД, «видеосъемка секторов активных болельщиков не проводилась»? И кто за это ответит? Кто принесет извинения тем, кто пострадал без вины?

Почему об операции полиции, по словам президента РПЛ Ашота Хачатурянца, не было поставлено в известность руководство лиги? Не исключено, что, будь иначе, футбольные власти успели бы предпринять какие-то шаги, и до повальных задержаний не дошло бы.

Тем не менее тот же Хачатурянц заверил, что представители его структуры, ответственный за безопасность и делегат, находились на «ВЭБ Арене». Но чем они занимались в момент, когда людей уже начали грузить в автозаки и развозить по отделам? По крайней мере, фанаты, долго остававшиеся на стадионе, писали в соцсетях, что «ни представителей РПЛ, ни сотрудников клуба нигде не видно».

Также хочу спросить как житель САО. Понятно, что для обеспечения порядка на спортивных мероприятиях у полиции есть специальные подразделения, основную нагрузку несут они, а не территориальные органы. Тем не менее приемом задержанных, их идентификацией и прочими моментами занимались на «земле». С учетом количества доставленных это наверняка потребовало немалых кадровых ресурсов. А как это повлияло на безопасность на улицах округа? Ведь многие полицейские надолго оказались заняты болельщиками. Означает ли это, что на других направлениях работы стало пусть временно, но тонко?

Словом, выигравших в этой ситуации нет. Задержанные еще долго будут иметь зуб на полицию за испорченное воскресенье. Правоохранители потратили силы и время на борьбу по большей части с ветряными мельницами. И, самое главное, по имиджу российского футбола нанесен очередной сильный удар. Куда весомее, чем, например, какое-то поражение в еврокубках или на уровне сборных.

Люди теперь десять раз подумают, идти ли на стадион, имея перспективу после матча оказаться в РОВД, а не дома. Брать ли с собой детей, жен.

Если так пойдет и дальше, трибуны просто опустеют — причем не только фанатские сектора. И никакое введение FAN ID не поможет.

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