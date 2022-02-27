Исход дерби решили Языджи с Карраскалем. Такие легионеры и нужны РПЛ

Две победы ЦСКА над «Спартаком» за сезон — добрая примета для армейцев.

Две победы над «Спартаком» за один чемпионат для современного ЦСКА стали большой редкостью. Единственный раз за все время проведения РПЛ по системе «осень-весна», то есть с сезона-2011/12, такое случилось в первенстве-2015/16 при Леониде Слуцком. И в том сезоне красно-синие в последний на сегодня раз стали чемпионами России.

Но, конечно, не поэтому армейцы после финального свистка так безудержно ликовали вместе со своим фан-сектором в углу между трибунами С и D «Открытие Банк Арены». Прыгали всей командой с таким энтузиазмом, будто только что выиграли трофей, а не один мартовский матч, поднявшись на четвертое место в таблице без особых перспектив занять первые два. Просто дерби — оно и есть дерби, штука самоценная. А красно-синие в этом сезоне выиграли их оба. Ни разу не пропустив.

Футболисты «Спартака» после матча собрались в центре поля — и, казалось, по привычке хотели подойти поблагодарить своих активных болельщиков за поддержку. И тут, посмотрев в их обычную сторону, вспомнили, что фан-трибуна В абсолютно пуста. Там не было вообще ни одного человека.

В результате футболисты проигравшей команды сделали несколько невнятно-растерянных шагов в сторону большей частью пустой трибуны С (хотя D, например, была полна и весь матч уж точно не молчала) и отправились в раздевалку. День 120-летия основателя «Спартака» Николая Старостина радости им не принес. Кстати, Паоло Ваноли был в теме — утром ездил с представителями клуба на Ваганьково, а на выезде с кладбища столкнулся с заезжавшей туда машиной, в которой почтить память Николая Петровича приезжал Никита Симонян. Итальянцу представили легенду, и они с Никитой Павловичем, говорят, тепло пообщались.

Первый матч во главе с Ваноли, сверхжестким в работе тренером, для «Спартака» не был воплощением безнадежности. Но домашние 0:2 от главного соперника — не тот результат, с которого новому тренеру хотелось бы начинать карьеру в клубе, да и игрокам — тоже. Возглавь Ваноли условную «Рому» (хотя с чего бы, учитывая, что самостоятельно он во взрослых командах до сих пор не работал), ему в страшном сне привиделся бы старт в виде сухого домашнего поражения от «Лацио». Такая аналогия будет ему понятнее чего-либо.

Тем более дальше-то у «Спартака» очень сложный календарь. В чемпионате — «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», в промежутках — два матча с «Лейпцигом» в Лиге Европы, причем на оба придется лететь. Хотя футбол получился, конечно, и явно не шедевральным, но и не сказать что унылым.

Проигрывать «Кубани» Ваноли не может себе позволить

«Спартак» сейчас — девятый с отставанием от восьмого на четыре очка и превосходством над двумя следующими командами в одно. До зоны стыков — четыре очка, до еврокубков — теперь уже десять. Скорее впору думать о том, чтобы не попасть в переходные матчи. Оно, впрочем, вряд ли, и очень скоро чемпионат лишится для красно-белых какого-либо турнирного смысла и станет для Ваноли скорее полигоном для обкатки команды будущего.

А решать задачи надо будет в Кубке России. «Спартаку» и лично Ваноли куда важнее выиграть предстоящий матч 1/8 финала у «Кубани», чем у ЦСКА. Хотя, если бы победа в дерби была одержана, отставание от армейцев сейчас составляло бы не десять очков, а четыре и это смотрелось бы совсем не безнадежно. Но теперь об этом говорить нет смысла. И нельзя предъявлять серьезные претензии тренеру, который только возглавил команду и лишь начинает адаптироваться в нашем чемпионате. Не он сам себя туда назначал.

Лига Европы — это уже бонус, тем более учитывая соперника, который выпал красно-белым, и домашний матч на нейтральном поле. Команда и так прыгнула в турнире выше головы, а тут еще и команда, у которой в бундеслиге все в полном порядке, тогда как ты находишься в процессе очередной перестройки. Матчи с «Лейпцигом» скорее имиджевая, настроенческая история. Встреча со своим бывшим тренером, который ушел (редчайший случай!) без скандала и со второго места.

А вот оступаться с «Кубанью» Ваноли нельзя категорически. В эту стадию Кубка России спартаковцы даже не выходили — предыдущую пропускали по льготам для участников еврокубков. Оппонент — из дивизиона ниже. При этом, если не отнестись к нему серьезно, то может случиться то, что произошло в дерби кубанцев с «Краснодаром» (3:0, напомню). Кубок страны — единственная, будем откровенны, реальная возможность взять титул в год столетия клуба. И нечаянный проигрыш команде ФНЛ итальянскому тренеру не простят даже на самой начальной фазе его работы.

Ведь кто-то из болельщиков, вспоминая Руя Виторию, выход «Спартака» с ним из группы Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и увольнение через полгода после начала работы, уже после ЦСКА иронично бросит: «Надо еще чаще тренеров менять». У кого-то терпения хватит на три-четыре матча. Кто-то вспомнит, что Паоло нигде сам не тренировал и с чего бы вообще «Спартаку» звать зарубежного тренера без личного (не в роли ассистента Антонио Конте!) послужного списка...

Но, конечно, глупо торопиться даже с первоначальными выводами — тем более что и этот матч мог закончиться и иначе. Такие встречи, где соперники вгрызаются друг другу в глотку, часто идут до гола — и, попади в равном первом тайме на 39-й минуте Квинси Промес не в крестовину, а сантиметрами точнее, могла бы получиться совсем другая история. Сравняй счет после отличной обработки и паса того же голландца Роман Зобнин, вышедший один на один с Игорем Акинфеевым и не сумевший его переиграть, — тоже. Это не была игра «в одну калитку» с безоговорочным исходом. Но ЦСКА и моментами своими, в отличие от «Спартака», воспользовался, и в целом выглядел поинтереснее. Так что никаких разговоров о случайности исхода быть не может.

Обычно, когда тренеры сетуют на плохую реализацию, это вызывает некоторое раздражение — неужели специалисту поглубже нельзя копнуть? Мы разве сами не видели, что Промес попал в крестовину, а Языджи — в ворота; что Зобнин не переиграл Акинфеева, выйдя один на один, а Зайнутдинов издали положил в уголок точнейшим ударом на технику?

Но ведь и правда в подобных матчах цена момента вырастает в разы. И мастерства у парней Березуцкого (или Березуцких, поскольку близнецы впервые в официальном матче руководили ЦСКА вместе и постоянно обменивались впечатлениями) в конкретный день оказалось больше, чем у футболистов Ваноли.

Новая атака ЦСКА с двумя красавцами-полузащитниками из Колумбии и Турции проявила себя сразу

20 сентября на «ВЭБ-Арене» при косом дожде, отвратительном ветре и соответствующем такой погоде футболе хозяева на исходе матча вырвали победу с помощью гола Антона Заболотного. И у ЦСКА, и у «Спартака» за пять месяцев из тех стартовых составов в сравнении с субботними сохранилось по семь футболистов. Но это уже — новые команды, каждая по-своему.

У ЦСКА, за исключением того же Заболотного, совершенно новая группа атаки. Тройка полузащитников, поддерживавшая Антона со второй линии наступления, еще недавно выступала в других клубах и чемпионатах. 25-летний турок Юсуф Языджи в прошлом году становился чемпионом Франции в составе «Лилля» и делал хет-трики в ЛЧ и ЛЕ. 24-летний парагваец Хесус Медина брал Кубок МЛС с «Нью-Йорк Сити». 23-летний колумбиец Хорхе Карраскаль радовал болельщиков аргентинского «Ривер Плейт». Опорную зону красно-синих укрепил 26-летний ивуариец Жан-Филипп Гбамен из «Эвертона» — игравший там, правда, из-за травм крайне мало.

Какое многоцветье — один игрок из страны, находящейся на границе Европы и Азии, два южноамериканца, один африканец, приехавшие из чемпионатов Франции, Аргентины, США, Англии...

Такие легионеры и нужны РПЛ. Правда, их еще надо выкупить. Только Медина из четверых дебютантов принадлежит ЦСКА, но он в дерби на первых ролях не был. Трое других находятся в арендах из французского, аргентинского и английского клубов. Будет ли продлено летом сотрудничество — пока вопрос.

Языджи с Карраскалем всё и решили. И смотреть на них было самым большим удовольствием матча, особенно на колумбийца. Он с первых же минут начал разрывать единственного спартаковского новичка в стартовом составе, 25-летнего люксембуржца Кристофера Мартинса Перейру, и вообще вел себя как футболист, который играет за команду давным-давно. Большинство интересных атак ЦСКА в этом матче не обходились без Карраскаля.

Причем играл он не на чистых мячах. Помните, как на исходе первой двадцатиминутки продрался сквозь Мартинса, которого «Спартак» вроде как брал для того, чтобы он был скалой, разбивающей атаки соперников в опорной зоне. А люксембуржец мало того что давал себя проходить, так еще и сфолил на Языджи в том самом эпизоде, который и решил исход встречи. Турок встал и мастерски пробил со штрафного впритирку со штангой.

Наконец, при втором голе, когда после очередного прохода Карраскаля, на рывке по центру обыгравшего Умярова с Жиго, Обляков покатил мяч под голевой удар Зайнутдинову, опорная зона «Спартака» перед Бахтиером была пуста как белый лист. Только уже перед самым ударом вернувшийся назад Наиль пытался его заблокировать, но не успел. Умярова мы, по крайней мере, в этом эпизоде дважды упоминаем. А где вообще был Мартинс?

Знакомый футбольный человек подметил еще один нюанс, не говорящий в пользу игрового мышления Мартинса. После замены Зобнина на Ларссона опорник должен был автоматически понять, что ему нужно опуститься вниз к Умярову — швед усиливал группу атаки, это приводило к изменению схемы и необходимости новичку играть глубже. Но Мартинс ничего не понял, и штабу пришлось кричать ему: ниже, мол, ниже! В общем, первое впечатление от зарубежного дебютанта «Спартака» оказалось хуже, чем от его армейских новичков-соперников.

С выходами Николсона и Ларссона Ваноли не угадал, а Бакаев с Игнатовым остались сидеть на лавке

На замену еще у «Спартака» вышел ямайский форвард Шамар Николсон, но тоже в своей тарелке себя пока не ощутил. До перерыва не пошло дело у Александра Соболева, несколько поперечных пасов которого, прерванных защитниками, вызвали бурю эмоций у Ваноли (он даже грохнул пластиковой бутылкой о землю, позже, правда, ее подобрав). Активность российского нападающего, в которой ему нельзя было отказать, не подкреплялась эффективностью.

О Николсоне доводилось слышать много хорошего, но пока, выйдя на острие атаки вместо Соболева, товар лицом он тоже не явил. И если говорить о том, какие шаги Ваноли меня удивили и расстроили, то это непоявление даже на замену Зелимхана Бакаева и Михаила Игнатова. На предсезонке они регулярно выходили во вторых таймах и усиливали игру красно-белых. Вместо них со скамейки одновременно с Николсоном сошел Ларссон, но был столько же удручающ, как и весь этот сезон. Смена тренера пока не произвела внутри шведа никаких волшебных изменений. Как был Доменико Тедеско единственным тренером, при котором Джордан в «Спартаке» сверкал, так пока и остается.

По мне, лучше других у красно-белых выглядели Литвинов и Промес. Героя концовки осени Селихову можно отчасти покритиковать за второй гол — удар был дальний, а Александр в момент его нанесения подпрыгнул, чуть дернувшись в другую сторону, и это мгновение не позволило его прыжку в угол оказаться своевременным. Акинфеев с сейвом на Зобнине в дуэли вратарей в нужный момент оказался сильнее, и это тоже составляющая победы ЦСКА. В конце которой поймавшие кураж армейцы уже начали пасоваться пяточками...