Новый лимит на легионеров. Новая самоидентификация. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — об изменениях ограничений на иностранцев в РПЛ.

Мнение

Новый лимит на легионеров Минспорт с РФС должны утвердить до конца марта — и этот вопрос на удивление почти не вызвал дискуссий и возражений.

Когда год назад начали обсуждать реформу чемпионата, разработанную нидерландской компанией Hypercube, споры были не в пример жарче. Очевидно, что нынешнее место России в таблице клубных коэффициентов УЕФА, неопределенность с попаданием на чемпионат мира в Катаре и выступление на Евро-2020 порождают запрос на перемены. И новая модель лимита «8 иностранцев в поле, 13 в заявке на сезон» выглядит в первую очередь попыткой защититься от провалов на международной арене.

«Зенит», «Спартак», «Краснодар», любой другой наш клуб, претендующий на участие в Лиге чемпионов, уже давно ратуют за отмену ограничений на иностранцев. Полностью — пока невозможно, поэтому можно осуществить плавный переход: три года назад ввели формат «8 + 17 в заявке», сейчас должна быть утверждена более сложная «8 + 3 на поле и 13 + 12 в заявке». При этом командам предлагается платить за каждую минуту, проведенную зарубежным игроком на поле, — взамен последуют соразмерные выплаты за выход на поле молодых россиян.

На бумаге проект выглядит неплохо. Те, кто развивает свои ДЮСШ, смогут заработать за сезон до 2 миллионов евро — по сути, годовой бюджет академии. И это деньги к деньгам — РФС уже платит лучшим клубным школам страны приличные суммы, особенно в регионах.

Но эта идея может оказаться эффективной там, где действительно серьезно занимаются академиями. Речь не только о грандах — например, тот же «Ростов» серьезно вкладывается в подготовку резерва, в отличие, скажем, от «Уфы». В других случаях есть риск, что большие средства, которые члены РПЛ начнут получать со следующего чемпионата от нового ТВ-контракта, станут уходить на легионеров — то есть за рубеж. И даже «налог на иностранцев», который по верхней шкале способен составить около 2 миллионов евро за сезон, окажется в новых финансовых реалиях суммой более чем посильной.

Всегда легче купить готового легионера, чем воспитать своего. Особенно если предстоит борьба за конкретные задачи — будь то призовое место или сохранение прописки в РПЛ.

С последним тезисом многие не соглашаются. Приводя контрдовод — чем больше кто-то выпустит на поле людей в возрасте до 23 лет, тем больше заработает. А средние клубы деньги считать умеют, и для них это стимул, чтобы игроки подрастали на вырост.

И здесь, мне кажется, надо понять один очень важный аспект. Предлагаемая философия «налога» и выплат может говорить о новом взгляде нашего клубного футбола на самого себя.

Если раньше задачей были исключительно высокие результаты, то сейчас — когда выступления в еврокубках и сборной все чаще сводятся к ироничному «очередное достойное поражение» — наш футбол пытается переориентироваться на соседей по таблице коэффициентов, Бельгию, Швейцарию, Голландию. На тех, где главная задача — воспроизводство и продажа футболистов.

Могу ошибаться, но целью предлагаемой реформы лимита вижу именно это. Но — не для всех. Потому что несколько лидеров РПЛ получат возможность покупать и использовать иностранцев в больших объемах. У того же «Зенита» амбиции давно европейские, где с нашим качеством игроков часто делать нечего. Но эта тенденция наметилась в премьер-лиге некоторое время назад. Возможно, одним из определяющих моментов стала новая стратегия «Локомотива» от Ральфа Рангника. Как ни крути, но именно немецкий след сейчас наиболее заметен в российском футболе.

И то, что дискуссия получилось тихой — особенно по сравнению с проектами от Нypercube, — вероятно, говорит о том, что этот вопрос болельщиков не очень волнует. Может быть, дело в межсезонье, может быть, это затишье накануне мартовских матчей сборной. После которых, в зависимости от результатов, тема легионеров в нашем чемпионате может быть истолкована по-разному.

Риски есть — и не только в усилении оттока денег за границу. Уже прозвучал вопрос, как быть, если клуб, гарантировавший прописку в РПЛ за несколько туров до финиша или, наоборот, вылетевший досрочно, оставшиеся встречи станет проводить молодежью. И обкатает, и заработает официально. От подозрений в отсутствии спортивного принципа тогда не уйти.

Что тогда? Прописать в регламенте каждый отдельный случай? Подобное вряд ли возможно.

Подготовка резерва — самый больной вопрос, не поспоришь. Сделает ли новый лимит на легионеров и налог на них более качественными российских футболистов?

Ответа пока нет.

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