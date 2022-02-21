Новый лимит на легионеров. Новая самоидентификация. Колонка Казакова
Мнение
Новый лимит на легионеров Минспорт с РФС должны утвердить до конца марта — и этот вопрос на удивление почти не вызвал дискуссий и возражений.
Когда год назад начали обсуждать реформу чемпионата, разработанную нидерландской компанией Hypercube, споры были не в пример жарче. Очевидно, что нынешнее место России в таблице клубных коэффициентов УЕФА, неопределенность с попаданием на чемпионат мира в Катаре и выступление на Евро-2020 порождают запрос на перемены. И новая модель лимита «8 иностранцев в поле, 13 в заявке на сезон» выглядит в первую очередь попыткой защититься от провалов на международной арене.
«Зенит», «Спартак», «Краснодар», любой другой наш клуб, претендующий на участие в Лиге чемпионов, уже давно ратуют за отмену ограничений на иностранцев. Полностью — пока невозможно, поэтому можно осуществить плавный переход: три года назад ввели формат «8 + 17 в заявке», сейчас должна быть утверждена более сложная «8 + 3 на поле и 13 + 12 в заявке». При этом командам предлагается платить за каждую минуту, проведенную зарубежным игроком на поле, — взамен последуют соразмерные выплаты за выход на поле молодых россиян.
На бумаге проект выглядит неплохо. Те, кто развивает свои ДЮСШ, смогут заработать за сезон до 2 миллионов евро — по сути, годовой бюджет академии. И это деньги к деньгам — РФС уже платит лучшим клубным школам страны приличные суммы, особенно в регионах.
Но эта идея может оказаться эффективной там, где действительно серьезно занимаются академиями. Речь не только о грандах — например, тот же «Ростов» серьезно вкладывается в подготовку резерва, в отличие, скажем, от «Уфы». В других случаях есть риск, что большие средства, которые члены РПЛ начнут получать со следующего чемпионата от нового ТВ-контракта, станут уходить на легионеров — то есть за рубеж. И даже «налог на иностранцев», который по верхней шкале способен составить около 2 миллионов евро за сезон, окажется в новых финансовых реалиях суммой более чем посильной.
Всегда легче купить готового легионера, чем воспитать своего. Особенно если предстоит борьба за конкретные задачи — будь то призовое место или сохранение прописки в РПЛ.
С последним тезисом многие не соглашаются. Приводя контрдовод — чем больше кто-то выпустит на поле людей в возрасте до 23 лет, тем больше заработает. А средние клубы деньги считать умеют, и для них это стимул, чтобы игроки подрастали на вырост.
И здесь, мне кажется, надо понять один очень важный аспект. Предлагаемая философия «налога» и выплат может говорить о новом взгляде нашего клубного футбола на самого себя.
Если раньше задачей были исключительно высокие результаты, то сейчас — когда выступления в еврокубках и сборной все чаще сводятся к ироничному «очередное достойное поражение» — наш футбол пытается переориентироваться на соседей по таблице коэффициентов, Бельгию, Швейцарию, Голландию. На тех, где главная задача — воспроизводство и продажа футболистов.
Могу ошибаться, но целью предлагаемой реформы лимита вижу именно это. Но — не для всех. Потому что несколько лидеров РПЛ получат возможность покупать и использовать иностранцев в больших объемах. У того же «Зенита» амбиции давно европейские, где с нашим качеством игроков часто делать нечего. Но эта тенденция наметилась в премьер-лиге некоторое время назад. Возможно, одним из определяющих моментов стала новая стратегия «Локомотива» от Ральфа Рангника. Как ни крути, но именно немецкий след сейчас наиболее заметен в российском футболе.
И то, что дискуссия получилось тихой — особенно по сравнению с проектами от Нypercube, — вероятно, говорит о том, что этот вопрос болельщиков не очень волнует. Может быть, дело в межсезонье, может быть, это затишье накануне мартовских матчей сборной. После которых, в зависимости от результатов, тема легионеров в нашем чемпионате может быть истолкована по-разному.
Риски есть — и не только в усилении оттока денег за границу. Уже прозвучал вопрос, как быть, если клуб, гарантировавший прописку в РПЛ за несколько туров до финиша или, наоборот, вылетевший досрочно, оставшиеся встречи станет проводить молодежью. И обкатает, и заработает официально. От подозрений в отсутствии спортивного принципа тогда не уйти.
Что тогда? Прописать в регламенте каждый отдельный случай? Подобное вряд ли возможно.
Подготовка резерва — самый больной вопрос, не поспоришь. Сделает ли новый лимит на легионеров и налог на них более качественными российских футболистов?
Ответа пока нет.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7