«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам с участием Соболева

Как стало известно «СЭ», «Зенит» обратился с ЭСК по двум эпизодам матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Петербуржцы попросили рассмотреть пенальти, назначенный в их ворота в концовке второго тайма после фола нападающего Александра Соболева, ударившего локтем в лицо защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

Также «Зенит» попросил рассмотреть неназначенный пенальти в ворота ЦСКА в концовке встречи при счете 1:1, когда защитник армейцев Матеус Рейс в борьбе с защитником зенитовцев Дугласом Сантосом попал локтем по лицу форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.