Яхимович уверен, что КДК отменит красную карточку Тюкавина

Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре бело-голубых в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Мы посмотрели классное дерби, которое опять могло испортить неоднозначное решение судьи. Была задана высокая планка борьбы, и, как по мне, это был абсолютно обычный игровой эпизод. Ну, покажи ты желтую карточку за отмашку, и никто бы тебя поправлять не стал, и вряд ли бы даже этот момент потом обсуждался.

Тюкавин на скорости бежит за мячом, и тут у него на пути встает защитник, явно пытающийся остановить его продвижение. Костя не мог избежать столкновения и не очень удачно выставил локоть, но никакой умышленной грубостью там и не пахло. Думаю, в КДК разберутся, отменят его красную карточку, и уже в субботу он снова сможет нас порадовать своей игрой, — сказал Яхимович «СЭ».

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.