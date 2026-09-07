«Рубин» — «Ахмат»: казанцы ведут после первого тайма

«Рубин» ведет после первого тайма матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

Встреча проходит в Казани на «Ак Барс Арене».

Единственный гол на 26-й минуте с пенальти забил нападающий хозяев Жак Сиве.

Пенальти был назначен судьей Евгением Булановым после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора. До этого мяч попал в руку защитника гостей Калиду Сидибе а штрафной грозненцев.