«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в РПЛ

«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ — 1:1.

Встреча прошла в Казани на «Ак Барс Арене».

На 26-й минуте счет с пенальти открыл нападающий Жак Сиве. 11-метровый удар был назначен главным арбитром встречи Евгением Булановым после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора. До этого мяч попал в руку защитника «Ахмата» Калиду Сидибе.

На 56-й минуте счет сравнял полузащитник грозненцев Эгаш Касинтура.

«Рубин» с 10 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 7 очками — на 11-й строчке.

В следующем туре «Рубин» 12 сентября на выезде встретится с ЦСКА. «Ахмат» на следующий день на своем поле примет махачкалинское «Динамо».