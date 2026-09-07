«Локомотив» готов расстаться с пятью игроками до конца трансферного окна

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» до конца траснферное окно готов расстаться с защитниками Кристианом Рамиресом, Егором Погостновым, полузащитниками Лукасом Верой, Михаилом Щетининым и нападающим Русланом Мялковским.

Московский клуб рассматривает как аренду, так и полноценный трансфер этих футболистов.

«Локомотив» после седьмого тура занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.