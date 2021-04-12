Видеоарбитры не помогали «Спартаку»? Это неправда. Доказываем примерами

Как видеоарбитры влияют на результаты «Спартака».

В воскресенье на пресс-конференции главного тренера красно-белых Доменико Тедеско после матча с «Локомотивом» (0:2) прозвучала неверная информация, касающаяся работы видеоарбитров на играх с участием спартаковцев. Исходя из сказанного, можно подумать, что ВАР ни разу не принимал решения в пользу «Спартака». Это не так. Приводим некоторые примеры.

3-й тур. 19 августа 2020 года. «Уфа» — «Спартак» — 1:1

Арбитр Станислав Васильев на 9-й минуте пропустил игру рукой защитника хозяев поля Бояна Йокича. В действия судьи вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Чельцов. В итоге был назначен 11-метровый удар в пользу красно-белых. Его не реализовал Джордан Ларссон.

16-й тур. 29 ноября 2020 года. «Спартак» — «Ротор» — 2:0

На 12-й минуте ошибся арбитр Николай Волошин, назначив штрафной удар после единоборства Зурико Давиташвили и Александра Кокорина. Его ошибку исправили видеоассистенты Сергей Иванов и Дмитрий Мосякин. Они провели проверку и определили, что фол волгоградца, который ударил соперника рукой, произошел внутри штрафной площади «Ротора». В итоге был назначен 11-метровый удар, который реализовал Кокорин.

17-й тур. 5 декабря 2020 года. «Спартак» — «Тамбов» — 5:1

На 64-й минуте арбитр Станислав Васильев только после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Николая Богача смог засчитать гол красно-белых. ВАР изучили видеоповторы и определили, что мяч после удара Эсекиэля Понсе пересек линию ворот.

22-й тур. 13 марта 2021 года. «Динамо» — «Спартак» — 1:2

На 61-й минуте «Спартак» заработал пенальти. Сергей Иванов не увидел, что в штрафной площади бело-голубых произошел контакт мяча с правой рукой Дмитрия Скопинцева. Вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Чельцов. После этого судья посмотрел видеозапись и квалифицировал действия динамовца как фол. Был назначен 11-метровый удар, его реализовал Александр Соболев.

23-й тур. 18 марта 2021 года. «Спартак» — «Урал» — 5:1

На 90+4-й минуте арбитр Владимир Москалев ошибся, не зафиксировав фол Стефана Страндберга, который по неосторожности нарушил правила в борьбе с Квинси Промесом и ударил его сзади по ноге. Видеоассистенты Виталий Мешков и Николай Еремин провели проверку и предложили судье самому убедиться, что он совершил ошибку. В итоге был правильно назначен 11-метровый удар, который реализовал Александр Соболев.