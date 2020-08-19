Арбитр игры 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Спартак» Станислав Васильев рискует получить очень низкую итоговую оценку за качество своей работы. Из базовой оценки в 8,4 балла ему уже должны вычесть 0,5 балла за пропуск на 9-й минуте игры рукой защитника уфимской команды Бояна Йокича, после чего в действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Чельцов, и в итоге был назначен 11-метровый удар.

Еще половину балла он потеряет за неперебитый пенальти. В предыдущем туре за то же самое пострадал арбитр игры «Спартак» — «Ахмат» (2:0) Евгений Турбин, который не назначил повторный удар после входа в штрафную площадь гостей футболистов обеих команд.

Тут до удара спартаковца в штрафную площадь «Уфы» зашли как минимум три игрока этой команды. Но судья эти фолы не зафиксировал. Видеоассистенты, как и положено, проверили действия вратаря, потому что Александр Беленов парировал удар. Никаких нарушений голкипер не допустил, оставив одну ногу на линии ворот, и игра продолжилась. (Александр Бобров)