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«Спартак» — «Тамбов»: правильно ли засчитан гол красно-белых?

18:12
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На 64-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Тамбов» арбитр Станислав Васильев только после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Николая Богача смог засчитать гол красно-белых. ВАР изучили видеоповторы и определили, что мяч после удара Эсекиэля Понсе пересек линию ворот. Попытка Себастьена Тилля вынести его была запоздалой.

Напомним, что в российских соревнованиях не используется Goal line technology — система для определения взятия ворот. Она применяется главным образом в крупных турнирах ФИФА и УЕФА, а также некоторых ведущих лигах Европы. Такая система дорогостоящая и не дает стопроцентной гарантии: например, в чемпионате Франции случались технические сбои. (Александр Бобров)

Спартак — Тамбов

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