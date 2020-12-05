«Спартак» — «Тамбов»: правильно ли засчитан гол красно-белых?
На 64-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Тамбов» арбитр Станислав Васильев только после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Николая Богача смог засчитать гол красно-белых. ВАР изучили видеоповторы и определили, что мяч после удара Эсекиэля Понсе пересек линию ворот. Попытка Себастьена Тилля вынести его была запоздалой.
Напомним, что в российских соревнованиях не используется Goal line technology — система для определения взятия ворот. Она применяется главным образом в крупных турнирах ФИФА и УЕФА, а также некоторых ведущих лигах Европы. Такая система дорогостоящая и не дает стопроцентной гарантии: например, в чемпионате Франции случались технические сбои. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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