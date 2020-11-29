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Судейство

«Спартак» пробил только один пенальти. Сколько ошибок совершил арбитр Волошин?

Александр Бобров
Александр Бобров
Заместитель шефа отдела футбола
29 ноября 2020, 21:45

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» пробил только один пенальти. Сколько ошибок совершил арбитр Волошин?»

№ 8334, от 30.11.2020

29 ноября. Москва. «Спартак» — «Ротор» — 2:0. Судья Николай Волошин наблюдает за борьбой между Андресом Понсе и Алексом Кралом. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Единоборства Зурико Давиташвили и Александра Кокорина. Единоборства Зурико Давиташвили и Александра Кокорина. Единоборства Зурико Давиташвили и Александра Кокорина. Падение Джордана Ларссона. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
29 ноября. Москва. «Спартак» — «Ротор» — 2:0. Судья Николай Волошин наблюдает за борьбой между Андресом Понсе и Алексом Кралом. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Матч красно-белых с «Ротором» изобиловал спорными моментами и попытками оказать давление на судью. Разбираем, как отработала бригада Николая Волошина в ключевых эпизодах.
Спартак — Ротор
29&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ротор&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Александр Кокорин&nbsp;&mdash; автор победного гола.Кокорин помог «Спартаку» догнать «Зенит» и ЦСКА

Фол на Кокорине

На 12-й минуте арбитр Волошин ошибся, назначив штрафной удар после единоборства Зурико Давиташвили и Александра Кокорина. Его ошибку в течение примерно минуты исправили видеоассистенты Сергей Иванов и Дмитрий Мосякин. Они провели проверку и определили, что фол игрока волгоградцев, который ударил рукой спартаковца, произошел внутри штрафной площади «Ротора». Значит, следовало назначить 11-метровый удар, что Волошин в итоге и сделал.

Просьба Давиташвили

На 54-й минуте Волошин поступил правильно, не назначив пенальти в ворота красно-белых. Волгоградец Зурико Давиташвили настаивал на том, что спартаковец Самюэль Жиго парировал его удар левой рукой. Но судья оставил свое решение в силе, а видеоассистенты с ним согласились. Рука Жиго находилась в естественном положении. Более того, контакт, возможно, произошел с той частью, которой с этого сезона можно играть в мяч.

Просьба Ларссона

На 60-й минуте Волошин правильно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Судья верно разобрался в том, что произошло в штрафной площади волгоградцев, и определил, что спартаковец Джордан Ларссон начал падать на газон еще до того, как случился небольшой контакт ноги вратаря Йосипа Чондрича с правой бутсой нападающего. За неспортивное поведение рефери вынес Ларссону предупреждение.

Падение Джордана Ларссона. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Падение Джордана Ларссона. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Просьба Понсе

А на 79-й минуте 11-метровый удар попытался заработать уже Эсекиэль Понсе, упав в чужой штрафной площади, но судья заметил, что Седрик Гогуа не трогал соперника. Волошин во второй раз правильно не назначил пенальти в пользу красно-белых. При этом он не решился наказать Понсе желтой карточкой.

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