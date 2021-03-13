Разбираем работу судейской бригады Сергея Иванова, работавшей на матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (1:2)

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Маслов, 18 — в свои ворота (1:0). Мозес, 30 (1:1). Соболев, 63 — с пенальти (1:2).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Варела, 51), Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Захарян, Моро (Тюкавин, 67), Шиманьски, Фомин (Комличенко, 81), Лесовой, Грулев (Нжи, 67).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Мозес (Умяров, 40), Зобнин, Крал, Айртон (Гапонов, 74), Ларссон (Хендрикс, 90+2), Соболев, Промес (Понсе, 74).

Предупреждения: Паршивлюк, 41. Айртон, 53. Промес, 61. Кутепов, 80. Скопинцев, 89. Соболев, 90+4.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Сафьян (Москва), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Карасев. Чельцов (оба — Москва).

13 марта. Москва. Стадион «Динамо».

Падение Айртона

На 3-й минуте матча «Динамо» — «Спартак» арбитр Сергей Иванов занял хорошую позицию, правильно квалифицировал единоборство Сергея Паршивлюка и Айртона и верно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. В том эпизоде динамовский защитник не нарушил правила в борьбе с соперником.

Падение Айртона.

Грубый фол Паршивлюка

На 11-й минуте Иванов ошибся: он не вынес предупреждение Паршивлюку за грубую игру против Георгия Джикии. Динамовец совершил прыжок в направлении соперника и ударил того шипами в голеностоп. Возможно, судья не видел деталей случившегося. Позднее «свою» желтую карточку защитник все-таки получил.

Фол Паршивлюка.

Автогол Маслова

На 18-й минуте спартаковец Павел Маслов отправил мяч в свои ворота. Сначала этот гол не засчитали — первый ассистент Дмитрий Сафьян ошибочно решил, что во время атаки «Динамо» Вячеслав Грулев оказался в положении «вне игры».

Видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Чельцов провели проверку и убедились, что в момент паса партнера Грулев не забежал за линию офсайда. В итоге гол был засчитан.

Первый ассистент ошибочно решил, что во время атаки «Динамо» Вячеслав Грулев оказался в положении «вне игры».

Падение Ларссона

На 37-й минуте Иванов снова правильно не назначил пенальти в пользу «Спартака». Он дал верную оценку единоборству Дмитрия Скопинцева и Джордана Ларссона и не стал указывать на 11-метровую отметку. Нарушения правил со стороны защитника бело-голубых не было.

Падение Ларссона.

Рука Скопинцева

На 61-й минуте «Спартак» с третьей попытки заработал пенальти. Сам Иванов не мог видеть, что в штрафной площади бело-голубых произошел контакт мяча с правой рукой Дмитрия Скопинцева. К сожалению, на помощь судье почему-то не пришел его первый ассистент Сафьян.

Тогда вмешались видеоассистенты Карасев и Чельцов: они провели проверку, определили, что произошла ошибка и предложили Иванову посмотреть видеозапись.

Только после этого судья определил, что после прострела Маслова мяч попал Скопинцеву в ногу, а затем рикошетом от нее отлетел в отставленную в сторону руку. Иванов квалифицировал действия динамовского защитника именно таким образом. Исходя из этого, он указал на 11-метровую отметку.

В матче предыдущего тура «Ротор» — «Химки» (0:0) на 72-й минуте футболист волгоградцев Николай Кипиани именно сыграл в мяч правой ногой, допустил технический брак и потом случился контакт мяча с его рукой. В той ситуации Иванов пенальти не назначил. И был прав.

Рука Скопинцева.

Рука Скопинцева в штрафной.

Не сыграна одна минута

Арбитр добавил к основному времени матча четыре минуты. Когда на телесекундомере высветились 90 минут и 18 секунд, игра была остановлена, спартаковцы провели замену Ларссона на Йоррита Хендрикса. Встреча возобновилась, когда секундомер показывал 91 минуту и 43 секунды.

То есть пауза длилась 1 минуту и 25 секунд. Финальный свисток Иванов дал, когда секундомер показывал 94 минуты и 24 секунды.

Таким образом, команды реально не сыграли четыре минуты, добавленные судьей. «Пропала» одна минута.

Это техническая ошибка Иванова, у динамовцев есть основания для протеста? Нет. Он добавил четыре минуты, по секундомеру прошло четыре минуты и 24 секунды.

Судья «потерял» одну минуту? Это методический промах. Из его оценки вычтут 0,1-0,2 балла. Не более того.

Вот если бы он добавил четыре минуты, а по секундомеру сыграл бы меньше, например, три минуты и 50 секунд, тогда был бы повод для серьезного скандала.