Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о главных событиях 25-го тура РПЛ.

«Сочи» хотел победить, но...

— «Сочи» вчера показал добротную игру. Я всегда говорил, что это хорошая команда, организованная. Видна рука тренера. Хозяева здорово атаковали, вперед подключалось по четыре-пять человек. Все смотрелось довольно гармонично.

«Зенит» пока еще не играет на своем максимуме. Но все равно он уже на пути к этому. Интересный матч получился. Ничья никого не устраивала. Сочинцы хороший гол забили, потом у них еще имелись моменты. Но подвела реализация. Значит, не хватило мастерства.

А вот Сердар Азмун дважды в прекрасном стиле поразил ворота хозяев. Хотя у меня есть вопросы к середине поля «Зенита». К Малкому, Венделу, Кузяеву. Надо признать, что они создают мало голевых ситуаций. Недостаточно. Ошибок многовато, но по самоотдаче вопросов ни к кому нет. Старались.

Хотя стараться можно по-разному... Например, с холодным носом! Я имею в виду матч в Туле. Как играл «Краснодар»? Это же позор! Где ответственность футболистов? У вас же есть и контракты, и собственная репутация. Что же вы делаете? Просто какая-то разваленная команда!

«Зенит» набрал очки просто потому, что сильнее по подбору исполнителей. Кто бы что ни говорил про Семака, но у него есть своя линия. Он ее гнет, ведет команду к успеху.

Разговоры о том, что «Сочи» намеренно уступил «Зениту»? Да такие домыслы будут всегда. В «Сочи» же больше половины футболистов из Петербурга, причем двое в аренде. Ну что тут сказать? Мы все время увеличиваем свои представления о нечестности...

Я же сам играл в футбол. Внимательно смотрел матч. Мне трудно упрекнуть сочинцев в том, что они убирали ноги, не бились. Это просто дико, смешно! Они хотели победить, вели в счете. Но «Зенит» их в итоге переломил. Вот и все. А все эти разговоры... Так они всегда будут.

После поражения Федун всегда говорит о судействе...

— Теперь о матче «Локомотив» — «Спартак». Меня удивили слова Тедеско о том, что его команда вела игру. Постойте. Но счет, вообще-то, на табло. Вели вы там или не вели. Но ведь проиграли! И кого теперь волнует, кто контролировал ситуацию? Ребята, забейте голы, и все вопросы разом отпадут. Моменты-то у вас были.

«Локомотив» все исполнил мастерски при равной игре. Железнодорожники победили в восьмом матче кряду. Это же показатель. Значит, все неслучайно. Всем надо запомнить слова Суворова: «Везение везением. Помилуй бог, а где умение?» Выиграть восемь раз — это уже, согласитесь, умение. Преобразился Смолов, освоился Мухин. Сильянов вчера явно не потерялся. А как вам Чорлука? Такое ощущение, что у него сейчас третья молодость. Он вел игру! Значит, Николич нашел к нему подход.

«Спартак» старался, но где-то не хватило мастерства. «Локо» — сейчас более организованная команда. Тот же Промес не выдерживает весь матч в едином темпе. Сыграет в эпизоде и выпадает. Не нашлось в составе красно-белых такого бомбардира, как Смолов.

«Спартак» опять сетует на судейство? А разве раньше после поражений они говорили что-то другое? Я никогда не слышал, чтобы Федун признал: «Да, мы проиграли...» Наверное, это дух такой болельщика, установка на то, что никогда нельзя сдаваться, опускать руки.

Слова Тедеско? Ну неужели ВАР что-то специально делает против «Спартака»? Ну это глупость какая-то! Тогда же людей сразу выведут на чистую воду. И потом — а сколько судьи ошибались в пользу красно-белых? Я никогда не забуду, как в матче 1-го тура против «Сочи» в позапрошлом году Жиго руками оперся на плечи защитника и головой забил победный мяч. И гол засчитали.

И такие моменты были не только у «Спартака», но и у «Зенита», ЦСКА, «Локомотива». Здесь речь идет не о предвзятости, а о квалификации арбитров. При этом ВАР, считаю, минимизировал количество ошибок.

Теперь отрыв «Зенита» от «Спартака» составляет 7 очков. Если я не ошибаюсь, питерцам надо набрать еще 9 баллов, чтобы стать чемпионами. Конечно, команда Семака близка к итоговой победе. Но все равно посмотрим, что будет дальше.

Я бы отметил рывок «Рубина». Содержательный футбол, и есть результат. Слуцкий по два раза обыграл и «Зенит», и ЦСКА. Со «Спартаком» поделил очки. Значит, потенциал у казанцев серьезный.