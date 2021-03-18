Судья должен благодарить «Спартак» и видеоарбитров. Москалев не избежал ошибок

Разбираем действия судейской бригады, работавшей на матче «Спартак» — «Урал»

Фол на Айртоне

В самом конце первого тайма матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал» правильно поступил арбитр Владимир Москалев, наказав гостей 11-метровым ударом. Судья верно квалифицировал действия капитана «Урала» Дениса Кулакова, который наступил Айртону на одну ногу, а затем ударил по другой.

А вот на 10-й минуте рефери ошибся, не вынеся предупреждение за отмашку рукой спартаковцу Александру Соболеву.

«Рука Мозеса»

На 51-й минуте спартаковский защитник Павел Маслов сыграл в мяч правой рукой, однако судьи этого не увидели. На помощь Москалеву пришли его видеоассистенты Виталий Мешков и Николай Еремин. Они подсказали, что рефери пропустил фол спартаковца в своей штрафной площади.

«Спартак» — «Урал».

Москалев посмотрел повторы, убедился, что контакт мяча с рукой Маслова произошел ниже уровня подмышки (как минимум часть мяча попала ниже разрешенной зоны плеча) и указал на 11-метровую отметку.

Фол на Промесе

На 90+4-й минуте Москалев снова ошибся: он не зафиксировал фол Стефана Страндберга, который по неосторожности нарушил правила в борьбе с Квинси Промесом, ударил его сзади по ноге. Вместо этого судья назначил штрафной удар в сторону ворот красно-белых, видимо, решив, что спартаковец сфолил на вратаре.

«Спартак» — «Урал».

Хорошо, что в бригаду Москалева входили Мешков и Еремин. Они провели проверку и предложили судье самому убедиться, что он совершил ошибку. Что арбитр и сделал. В итоге был правильно назначен 11-метровый удар в ворота «Урала».

Двойка

Рефери стоит поблагодарить своих коллег, а также спартаковцев, устроивших разгром в Тушине. На фоне такой игры промахи арбитра не так заметны.

Ошибки судьи исправлены, но итоговая оценка его работы все равно будет низкой. Инспектор Сергей Лапочкин-старший вычтет по половине балла за каждое из двух вмешательств ВАР. Кроме того, к Москалеву есть вопросы по применению дисциплинарных санкций. Предположу, что он получит 7,3-7,4 балла. Это двойка.