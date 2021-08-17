Витория успешно менял «Бенфику» и гордился работой в ней. В «Спартаке» у него тоже интересные идеи

Дадут ли португальцу время поставить игру?

Главный тренер «Спартака» Руй Витория уже тренировал клуб, полный амбиций. Это была «Бенфика», к работе с которой он пришел, успешно и размеренно продвигаясь по карьерной лестнице.

Шанс проверить свои силы в одном из сильнейших клубов Португалии, понять, как мыслят игроки такого масштаба, представился специалисту в 2015 году.

Его нынешняя работа в «Спартаке» соизмерима по уровню давления и ожиданий — команда высоко закончила прошлый чемпионат и ждет успехов в юбилейный сезон. Неудачный старт заставил фанатов сомневаться в выборе тренера, но при изменении игры важна последовательность. Поэтому интересно проследить, как начинал свою работу Витория в Португалии, как он это делает в «Спартаке» и чего можно ожидать.

Работа Руя Витории в «Бенфике»

Приход Руя пришелся на успешные годы для клуба — «Бенфика» оформила требл, взяла два чемпионства подряд и снова рассчитывала выиграть чемпионат. Руй не стал перекраивать систему Жорже Жезуша, оставив основной схемой 4-4-2. В своих интервью португалец объяснял это желанием сохранить эффективность атакующей группы, в том числе Жонаса, который в сезоне до этого забил 20 голов (второй результат в лиге).

В пару к Жонасу выходили Митроглу или Хименес, которые хорошо дополняли бразильца. Оба нападающих выполняли большой объем единоборств и черновой работы, своевременно и синхронно открывались вглубь и за спину. При Витории в центре поля появился Ренату Саншеш, который помогал двигать мяч между линий на дриблинге и через передачи. На флангах жгли Николас Гайтан и Гонсало Гедеш.

При этом Руй наполнял систему игры своими принципами, которые сформировались по ходу тренерской карьеры. В его исполнении «Бенфика» ушла от сверхатакующей модели в сторону прагматичности, которая проявлялась в обороне пространства за счет маленьких расстояний между игроками и своевременных перестроений.

Лучший комментарий, который может олицетворять ту «Бенфику», дал Пеп Гвардиола, когда сравнил португальцев с командами Арриго Сакки (речь об организации обороны и прессинге. — Прим. «СЭ»). В том сезоне «орлы» дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступили как раз «Баварии» Гвардиолы.

Как играла «Бенфика» при Руе Витории.

Высокая линия обороны — главная отличительная черта «орлов» при Витории. «Бенфика» редко шла в интенсивный прессинг до вратаря, предпочитая располагаться в средней трети. Компактность позволяла перекрывать линии паса в центр поля, а при передаче во фланг команда своевременно разбирала игроков в зоне мяча. Из-за этого их нельзя было назвать «автобусом». По сути, они душили соперника за счет выбора позиции и активных перемещений без мяча.

В позиционной атаке многое решалось своевременностью движений опорных, которых Руй Витория предпочитает разделять по обязанностям на страхующего (страхует зоны за партнерами, помогает в циркуляции мяча) и подвижного (открывается выше партнера, перегружает пространство между линиями соперника).

Крайние полузащитники могли много перемещаться по горизонтали, смещаясь под прием мяча в полуфланги и центр с дальнейшим разворотом к воротам соперника.

Как играла «Бенфика» при Руе Витории.

За три сезона Витория выстроил отлаженный механизм, который понимал, как обороняться с ориентацией на мяч. Только продажи игроков накладывали отпечаток — моральное истощение от постоянных ротаций и внедрений в состав. После трех сезонов португалец покинул команду.

В интервью для «The Coaches Voice» Руй признавался, что считает период в «Бенфике» самым успешным в своей карьере и полностью им доволен:

«Мне, наверное, удалось добиться всего, чего клуб ожидает от своего менеджера: завоевывать титулы, почти всегда заполнять стадион и развивать молодых игроков. Была и спортивная, и финансовая отдача».

При нем активно интегрировались в основной состав молодые игроки (Ренату Саншеш, Гонсало Гедеш, начали подтягивать Жоао Феликса).

«Здесь есть момент, который мы никогда не должны упускать из виду при оценке работы тренера: взаимосвязь между инвестициями и спортивными достижениями. В этом плане баланс, который я оставил в «Бенфике», был точно положительным».

Как Витория меняет «Спартак»

В «Спартак» Витория внес больше новшеств, чем в предыдущих командах на той же стадии. Португалец сменил схему на 4-4-2/4-2-3-1 (хотя он признает, что в своей работе отталкивается от исполнителей), добавил важные детали, которые отличают его проект от работы Тедеско.

В выборе схемы есть логика: Промес, Мозес (при игре в два центральных защитника) скорее фланговые игроки. Они могут выполнять нужный Витории функционал со смещениями в середину либо с максимально широкой позицией в атаке. При этом Квинси пока неубедителен и не вышел на свой уровень: снизилась эффективность его смещений в центр на дриблинге, отсутствует конкретика в передачах.

Соболев важен и при сохранении мяча, и для выхода из-под давления. Александру необходимо, чтобы рядом был партнер, который может собирать подборы и открываться за спину. Здесь его дополняет Джордан Ларссон — получает больше пространства для открываний из-за того, что Соболев стягивает основное внимание защитников на себя.

Подбор игроков в центральной зоне склоняет к игре в два опорных: ни один из них не способен полноценно исполнять роль страхующего полузащитника в одиночку, не теряя при этом важный баланс. Поэтому идеально, когда на поле выходит Умяров. Он умный по движению, объему перемещений и исполнению передач, но с ограниченным потенциалом развития (плохо оценивает расположение относительно соперника).

Как играет «Спартак» при Руе Витории.

Выше как раз показательный эпизод. Полузащитник «Спартака» просит передачу в центр, но недостаточно хорошо оценивает обстановку за спиной, из-за чего сразу попадает под давление и теряет мяч.

При Руе «Спартак» стал меньше прессинговать — по PPDA (метрика, измеряющая интенсивность прессинга) красно-белые вторые, но с показателем 8,61 вместо 6,91 в прошлом сезоне. В своих стартовых планах на игру Руй Витория прагматичен — подбирает высокий прессинг исключительно под определенных соперников.

Команда допускает мало опасных ударов, хоть и дает сопернику проникать в свою штрафную (например, «Крылья Советов» сделали 5 передач), — за 4 тура оппоненты смогли набить всего 1,85 xG. Это хороший показатель, особенно на фоне остальных топ-клубов.

Нынешнее место в таблице и в целом старт сезона можно связать с невезением (если брать за скобки оба матча с «Бенфикой»). По ожидаемым очкам красно-белые идут на втором месте. Подвела не только собственная реализация, но и аномальная у соперников — «Нижний Новгород» забил в своих первых двух моментах, «Рубин» за весь матч ни разу не сделал передачу внутрь штрафной, но выиграл.

Чего ожидать?

Приход Руя Витории в «Спартак» однозначно значимое событие. После командировки на Восток он сохранил свои принципы, использует смелые идеи (даже если они не сработали, как во втором матче с «Бенфикой»). Москвичи при Витории стали менее агрессивными в прессинге, но с более четкими принципами при обороне — компактный блок, который ориентируется по мячу.

Пока результаты точно не радуют фанатов, но важна последовательность — игра команды улучшается, хоть и оставляет вопросы. На более длительной дистанции можно будет увереннее говорить о влиянии и работе Витории.

Никита Тимофеев