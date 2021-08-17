Пять правых защитников для «Спартака». От опытных до молодых и малоизвестных

Успеют ли красно-белые купить игрока на эту позицию?

Недавно генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб ищет игрока на позицию правого защитника. По его словам, предпочтение отдается футболистам с российским паспортом. Мы проанализировали внутренний рынок РПЛ и составили шорт-лист из пяти игроков, которые могли бы пригодиться «Спартаку».

Сергей Петров, 30 лет («Краснодар»)

Еще недавно Петров был одним из лучших на своей позиции в России. Однако последние два года Сергей практически не играл — замучили травмы. В прошлом сезоне он провел всего 10 матчей в РПЛ. При этом нельзя сказать, что Петров растерял свои лучшие качества: он по-прежнему активен на чужой половине поля, цепко действует в отборе и сохранил приличную скорость. Смена обстановки должна пойти Сергею на пользу — в «Краснодаре» он откровенно «пересидел». Вопрос лишь в том, насколько он будет готов к матчам и сможет ли избежать новых травм.

Кирилл Заика, 28 лет («Сочи»)

Заика провел два отличных сезона в «Сочи» и заслужил шанс в клубе статусом повыше. Он является одним из лучших игроков на своей позиции по результативности: в сезоне-2019/2020 было «1 + 4» по системе «гол + пас», в прошлом году — на один ассист больше. Кроме того, Заика может сыграть на левом фланге, что актуально для «Спартака», ведь подмены Айртону у красно-белых просто нет. Готов ли сам Кирилл к новому вызову в своей карьере?

Арсен Адамов, 21 год («Урал»)

Пожалуй, самый неожиданный кандидат в нашем списке. Но Адамов действительно хорош: он обладает хорошей техникой и скоростью, смело подключается в атаку и идет в дриблинг. Как минимум в этом он сильнее Николая Рассказова. Так же, как и Заика, при необходимости Адамов может выйти слева в защите. Конечно, Арсену есть над чем работать, но потенциал очевиден. Вряд ли Адамов готов прямо здесь и сейчас заменить Рассказова. Его возможный трансфер — работа на перспективу и создание конкуренции на правом фланге обороны.

Кирилл Боженов, 20 лет («Химки»)

В июле пресса сообщала об интересе «Спартака» к Боженову. Подписать его не получилось — вовремя подсуетился «Ростов». Защитник продолжает выступать за «Химки», но теперь уже права на него принадлежат дончанам. Интересно, что в этом сезоне Кирилл на поле еще не появлялся. Но Боженов, как и Рассказов, больше нацелен на оборону. Это вряд ли подойдет «Спартаку», ведь ругают Николая именно за то, как он поддерживает атаку.

Даниил Хлусевич, 20 лет («Арсенал»)

Куда лучше подключается вперед Даниил Хлусевич. С ним Рассказов, кстати, знаком по выступлениям за «Арсенал» в прошлом сезоне. Однако у Хлусевича мало опыта выступлений на позиции правого защитника в схеме с двумя центральными — в составе туляков он либо отвечает за весь фланг, либо действует ближе к атаке. При этом Даниил неплохо играет в обороне, и к новой для себя роли он должен привыкнуть довольно быстро. Поэтому именно Хлусевич является наиболее оптимальным вариантом для красно-белых.