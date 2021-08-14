«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов и неудачного старта в чемпионате России обыграл на своем поле «Урал».

— Сегодня мы одержали заслуженную победу, — начал пресс-конференцию главный тренер красно-белых Руй Витория. — Могли решать исход в первом тайме, но забили только один гол. Во втором тайме начала накапливаться усталость. За 11 дней мы сыграли четыре матча, и было трудно.

— На сегодняшний матч было трудно смотреть. Вас устраивает такая игра команды?

— В определенной мере я с вами согласен. Инициативу отдали сопернику, но такой задачи не было. В футболе такое случается. У нас перед этим был ряд поражений. Забили в этом матче первый гол, второй забить не смогли, и подсознательно команда хотела удержать счет. В другой ситуации ход игры был бы совершенно другой. Сегодня было важно завоевать эти три очка. Впереди у нас неделя на подготовку, постараемся эффективно использовать это время.

— Как вы относитесь к тому, что сегодня происходило на трибунах? Болельщики критиковали игроков и руководство команды.

— Конечно, я еще не настолько владею русским языком, чтобы понимать трибуны. Я уважаю все стороны. Мы должны отвечать на эту критику своей игрой, результатом и победами. При этом я чувствовал поддержку трибун сегодня, спасибо болельщикам за это.

— Уровень нашего чемпионата вас чем-то удивил? Сколько времени понадобится, чтобы команда привыкла к вашему футболу?

— Не могу сказать, сколько по времени займет адаптация нашего футбола в «Спартаке». Будем надеяться, что как можно быстрее.

Все только начинается. Провели несколько игр. Знал, что здесь будет играть непросто. Все соперники со «Спартаком» играют от обороны и стараются поймать на контратаках. Понимал, что все команды определенным образом настраиваются на «Спартак».

— Почему Умяров, который хорошо выглядел в прошлых матчах, остался сегодня в запасе?

— Умяров хорошо сыграл в прошлых матчах, но сегодня мы сыграли в три центральных защитника. Поэтому в центре поля мы сделали ставку на игроков, которые могут создавать переходы из обороны в атаку и из атаки в оборону. Умяров может придать солидности игре в обороне. Задача в этом плане сегодня была выполнена. У каждой игры есть своя история. Сегодня ставка в нападении была сделана на скорость. И пока еще ребята были свежие, то было много опасных моментов. Всем игрокам, которые выходят на поле, я доверяю. Сегодня основной целью было одержать победу.

— Почему Соболев во второй раз подряд начинает игру на скамейке? Почему лидеры прошлого сезона не тащат команду вперед?

— Понсе сыграл в прошлом матче и в сегодняшнем. Сегодня нам нужна была скорость в нападении. Соболев до этого сыграл две игры. Ни у кого из футболистов нет гарантии играть в каждом матче. Конкуренцию никто не отменял. Джордан сегодня должен был забивать, но не забил. Мы в этом году играем через два дня на третий. Футболист — живое существо. Могут быть подъемы и спады.

— Куда у вас пропал ромбик с футболки? (Главный тренер «Спартака» был на пресс-конференции в черном футболке без спартаковской эмблемы. — Прим. «СЭ»)

— Обычно я на играх в своей одежде. Было одно исключение, когда вышел в клубном поло, а так предпочитаю на играх быть в штатском.

14 августа. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:0. Игорь Шалимов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Шалимов: «Спартак» злой, но не в очень хорошем психологическом состоянии »

Игорь Шалимов как тренер никогда не обыгрывал «Спартак». Неудачным получился и его дебют в «Урале».

— Мы ожидали от «Спартака», что они будут играть в четыре защитника, но когда посмотрели разминку, то увидели, что будут играть в три, — отметил Шалимов на пресс-конференции. — Мы этого не готовили. Ребятам быстро объяснил, как надо играть против соперника в три защитника. На победу мы не наиграли сегодня, но мы могли не проиграть. Мы сегодня играли авантюрно, высоко прессинговали. «Спартак» злой, но не в очень хорошем психологическом состоянии.

— Вы провели в преддверии матча со «Спартаком» три тренировки с командой.

— Этого мало. В основном двигали фишки и разговаривали. Новые вещи они есть и будут, но на это нужно время. Мы все это понимаем. У меня сегодня претензий нет к ребятам.

Евгений Черепанов