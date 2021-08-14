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«На критику трибун мы должны отвечать игрой и результатом». Руй Витория — о победе «Спартака» над «Уралом»

Сегодня, 20:40
14 августа. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:0. Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 14 августа. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:0. Игорь Шалимов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 августа. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:0. Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов и неудачного старта в чемпионате России обыграл на своем поле «Урал».
Спартак — Урал

— Сегодня мы одержали заслуженную победу, — начал пресс-конференцию главный тренер красно-белых Руй Витория. — Могли решать исход в первом тайме, но забили только один гол. Во втором тайме начала накапливаться усталость. За 11 дней мы сыграли четыре матча, и было трудно.

— На сегодняшний матч было трудно смотреть. Вас устраивает такая игра команды?

— В определенной мере я с вами согласен. Инициативу отдали сопернику, но такой задачи не было. В футболе такое случается. У нас перед этим был ряд поражений. Забили в этом матче первый гол, второй забить не смогли, и подсознательно команда хотела удержать счет. В другой ситуации ход игры был бы совершенно другой. Сегодня было важно завоевать эти три очка. Впереди у нас неделя на подготовку, постараемся эффективно использовать это время.

 
14&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Фанаты красно-белых.«Не позорьте «Спартак»!» Жесткий перфоманс фанатов: досталось Соболеву, Зобнину, Зареме и Федуну

— Как вы относитесь к тому, что сегодня происходило на трибунах? Болельщики критиковали игроков и руководство команды.

— Конечно, я еще не настолько владею русским языком, чтобы понимать трибуны. Я уважаю все стороны. Мы должны отвечать на эту критику своей игрой, результатом и победами. При этом я чувствовал поддержку трибун сегодня, спасибо болельщикам за это.

— Уровень нашего чемпионата вас чем-то удивил? Сколько времени понадобится, чтобы команда привыкла к вашему футболу?

— Не могу сказать, сколько по времени займет адаптация нашего футбола в «Спартаке». Будем надеяться, что как можно быстрее.

Все только начинается. Провели несколько игр. Знал, что здесь будет играть непросто. Все соперники со «Спартаком» играют от обороны и стараются поймать на контратаках. Понимал, что все команды определенным образом настраиваются на «Спартак».

— Почему Умяров, который хорошо выглядел в прошлых матчах, остался сегодня в запасе?

— Умяров хорошо сыграл в прошлых матчах, но сегодня мы сыграли в три центральных защитника. Поэтому в центре поля мы сделали ставку на игроков, которые могут создавать переходы из обороны в атаку и из атаки в оборону. Умяров может придать солидности игре в обороне. Задача в этом плане сегодня была выполнена. У каждой игры есть своя история. Сегодня ставка в нападении была сделана на скорость. И пока еще ребята были свежие, то было много опасных моментов. Всем игрокам, которые выходят на поле, я доверяю. Сегодня основной целью было одержать победу.

 
14&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. 27-я минута. Роман Зобнин забивает победный гол.Трибуны протестуют, Витория побеждает. «Спартак» одолел «Урал», не впечатлив игрой

— Почему Соболев во второй раз подряд начинает игру на скамейке? Почему лидеры прошлого сезона не тащат команду вперед?

— Понсе сыграл в прошлом матче и в сегодняшнем. Сегодня нам нужна была скорость в нападении. Соболев до этого сыграл две игры. Ни у кого из футболистов нет гарантии играть в каждом матче. Конкуренцию никто не отменял. Джордан сегодня должен был забивать, но не забил. Мы в этом году играем через два дня на третий. Футболист — живое существо. Могут быть подъемы и спады.

— Куда у вас пропал ромбик с футболки? (Главный тренер «Спартака» был на пресс-конференции в черном футболке без спартаковской эмблемы. — Прим. «СЭ»)

— Обычно я на играх в своей одежде. Было одно исключение, когда вышел в клубном поло, а так предпочитаю на играх быть в штатском.

14 августа. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:0. Игорь Шалимов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 августа. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:0. Игорь Шалимов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Шалимов: «Спартак» злой, но не в очень хорошем психологическом состоянии»

Игорь Шалимов как тренер никогда не обыгрывал «Спартак». Неудачным получился и его дебют в «Урале».

— Мы ожидали от «Спартака», что они будут играть в четыре защитника, но когда посмотрели разминку, то увидели, что будут играть в три, — отметил Шалимов на пресс-конференции. — Мы этого не готовили. Ребятам быстро объяснил, как надо играть против соперника в три защитника. На победу мы не наиграли сегодня, но мы могли не проиграть. Мы сегодня играли авантюрно, высоко прессинговали. «Спартак» злой, но не в очень хорошем психологическом состоянии.

— Вы провели в преддверии матча со «Спартаком» три тренировки с командой.

— Этого мало. В основном двигали фишки и разговаривали. Новые вещи они есть и будут, но на это нужно время. Мы все это понимаем. У меня сегодня претензий нет к ребятам.

Евгений Черепанов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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