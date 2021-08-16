Играл в «Спартаке», ругался с Карпиным, а сейчас разгромил «Химки». Ивелин Попов блестяще вернулся на поле после травмы «крестов»

Сделав дубль и отдав голевой пас в матче с «Химками» (3:0), болгарский хавбек «Сочи» передал привет главному тренеру сборной России.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

«Сочи» — «Химки» — 3:0 (1:0)

Голы: Барсов, 17 (1:0). Попов, 54 (2:0). Попов, 75 (3:0).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Юрганов, Барач, Прохин (Маммана, 79), Попов (Воробьев, 79), Юсупов (Павлов, 86), Ангбан (Жоаузинью, 76), Барсов (Бурмистров, 46).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстоль (Камышев, 89), Глушаков (Адеми, 83), Кухарчук (Соколов, 46), Трошечкин (Сабович, 46), Себай (Садыгов, 90+1).

Предупреждение: Сабович, 79.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Князев (Курск).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Калугин (Москва).

16 августа. Сочи. Стадион «Фишт».

Сначала болгарин ассистировал форварду Барсову: прошел по левому флангу и сделал зрячий прострел на партнера.

Попов зряче прострелил, и Барсов в касание катнул мяч мимо Лантратова ? pic.twitter.com/UH5imSnbtg — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 16, 2021

Затем последовал первый гол Попова в матче — мастер-класс по тому, как надо на паузе обыгрывать соперников. Ивелин получил пас от Бурмистрова в штрафной, при приеме убрал Филина на паузе — тот проскочил вперед, а затем точно пробил низом в дальний угол.

Попов спокойно получил получил пас от Бурмистрова, раскидал Филина и ювелирно закатил мяч в пустой угол. Какая красота ? pic.twitter.com/nLG8JtpGZL — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 16, 2021

Дубль Попов оформил на 75-й минуте: опять получил передачу от Бурмистрова во вратарской, а затем мощно пробил под перекладину.

Еще одна конфетка от Попова. Любуйся ? pic.twitter.com/jJGmmCe7bW — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 16, 2021

По кандидатуре на звание лучшего игрока встречи вопросов не возникало. 33-летний атакующий полузащитник забивает во втором матче подряд: в прошлом туре он поразил ворота «Урала» — тот гол стал для Ивелина первым за 404 дня.

Все дело в травмах: год назад Попов перешел в «Сочи» из «Ростова», а затем повредил колено — порвал крестообразные связки. Операция и восстановление заняли почти год.

3 — Ивелин Попов из @pfcsochi поучаствовал в трех голах (2 гола и 1 ассист) в последних двух матчах в РПЛ, столько же, что и в 12 предыдущих матчах. Он в четвертый раз в карьере сделал гол+пас в матче РПЛ. Мачо.#ТинькоффРПЛ #СочиХимки pic.twitter.com/KrVPk7Gu4c — OptaIvan (@OptaIvan) August 16, 2021

Трансфер вызывал скепсис и из-за бэкграунда легионера: Попов покидал берега Дона со скандалом. По его словам, тогдашний главный тренер ростовчан Валерий Карпин не относился к нему как к капитану команды.

— У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!» — написал в тот момент Попов в своем Instargram после ухода.

Сам Карпин подал ситуацию иначе.

— Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут, — говорил Валерий. — Я сказал, что в «Ростове» такое невозможно, у нас ни один футболист не будет проводить по 90 минут во всех встречах — это раз. И второе — мне никогда никто не имеет право говорить, кто, когда и сколько должен играть. Если человек не готов к такому повороту событий, то всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не собирается.

В итоге Попов ушел в «Сочи», но начал приносить пользу команде Владимира Федотова спустя год. Карпин же покинул «Ростов» и возглавил сборную России.

Интересный нюанс: во время игры южан с «Химками» Карпин давал интервью в студии «Матч ТВ», и ему показывали голы, которые организовывал Попов. В новом сезоне Ивелин делает это не реже, чем весь «Ростов» вместе взятый.