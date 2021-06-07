Руй Витория написал текст о тренерской работе. Напряженной атмосферой его в «Спартаке» точно не испугать

Главный тренер красно-белых поделился личным.

«Это изменило мою жизнь»

«В 32 года я завершил карьеру спортсмена, чтобы стать тренером. Мои родители погибли в автокатастрофе вскоре после моего решения. Это изменило мою жизнь», — выдержка из текста, который Руй Витория написал для сайта The Coaches Voice.

Это открытое письмо — отличная возможность проанализировать взгляд нового коуча «Спартака» на футбол, жизнь и немного лучше узнать его психотип и тренерскую историю. Вот как Витория рассказывает, что побудило его стать тренером: «С детства я всегда думал об одном: о желании быть связанным со спортом, любым способом. Я был средним игроком. Помимо карьеры на поле, я специализировался на изучении физической культуры. Постепенно я понял, что не буду элитным спортсменом. Так что желание стать тренером во мне набирало силу, но я не ожидал, что выйду на тот уровень, где я сейчас. Мой путь всегда был таким: шаг за шагом, постепенным. Для бывшего игрока высокого уровня двери к тренерству открываются легче. Для тех, кто не зажигал на поле, дорога может занять больше времени. Но возможны оба пути. В Португалии, например, сейчас большинство тренеров не были крутыми футболистами. Это мой случай».

Руй очень быстро шагнул из игровой карьеры в тренерскую. По его словам, это случилось за один день. Он играл за «Алькошетенсе» из третьей лиги Португалии и уже игроком помогал тренерскому штабу. Способности прославили его в футбольных кругах, поэтому в день окончания карьеры ему поступили сразу два предложения: от «Алькошетенсе» и «Вилафранкенсе» из второго дивизиона.

Руй логично выбрал более высокий уровень и подписался с «Вилафранкенсе». Правда, условия в португальском подземелье были так себе: «Я был страстным молодым человеком, который начинает карьеру и хочет завоевать мир. Но вскоре реальность научила меня трюкам в управлении футбольной командой и ее особенностям. В первые годы работы тренером мне приходилось сталкиваться со множеством проблем вне поля. В первом сезоне клуб задержал зарплату на пять месяцев. В следующий раз деньги пришли с опозданием в четыре месяца. Это было непростое время, но для меня оно стало важным этапом. Думаю, у меня есть способность адаптироваться к реальности. На мой взгляд, для тренера это принципиально».

Многие болельщики «Спартака» переживают из-за позиции Витории по поводу трансферов. По слухам, португалец готов работать с теми исполнителями, которых ему привезут, или даже вообще без усиления. В головах спартаковских фанов сразу появилась аналогия с Олегом Кононовым, который был готов на все ради работы в «Спартаке», но очень быстро сгорел и увольнялся с прозвищем Пиджак под дичайший хейт трибун. Но нужно понимать, что для Витории концепция адаптации — важнее всего, вне зависимости от команды, которую он тренирует.

Опасная часть спича

Вот что он об этом пишет: «Адаптация — ключевое слово в моей профессии. У вас может быть идея любимой игры. Но необходимо посмотреть, позволяет ли ситуация применить это на практике. Тренеру необходимо балансировать между двумя реальностями. Он не может быть упрямым. Я никогда не играл только на результат, но также никогда не отрицал конкретную ситуацию, чтобы одержимо навязывать стиль».

Но самая опасная часть спича Витории — его рассуждения по поводу оценки работы тренера через результат: «Я постоянно борюсь с этими ярлыками. Против этого культа результатов, который правит футболом. Иногда встречаются фантастические проекты, не увенчанные трофеями. Спасти команду от вылета — прекрасная работа. Это может быть даже сложнее, чем выиграть титул в другом клубе. И не всегда этому придают должное значение».

Философию Витории можно понять. Он работал в «Бенфике», в которой не ценится ничего кроме трофеев, но до этого прорывался в финал Кубка лиги с «Пасуш де Ферейра», который той же «Бенфике» и проиграл. Казалось бы, кубков в трофейном зале Витория не добавил, но этот финал стал вообще первым в истории «Пасуш», а если брать во внимание факт, что задачей на сезон было сохранение места в элитном дивизионе, то общее выступление Витории можно назвать действительно отличным.

Кстати, что-то похожее говорил и Доменико Тедеско на прощальном пресс-бранче. Он объяснял, что качество работы тренера не всегда зависит от позиции в турнирной таблице. Доменико привел пример с лигочемпионским местом «Спартака», которое красно-белые получили благодаря суперудару Мозеса. Тедеско логично объяснил, что не мог даже теоретически спрогнозировать подобную ситуацию. Гол Мозеса — случай и мастерство игрока. Тренер на это не влияет. То есть нельзя оценивать качество его работы через гол Виктора, а значит, нельзя связывать результат, который этим голом достигнут, и работу тренера.

С другой стороны, такая философия — жестко отраслевая. То есть понятна только тренерам в коуч-индустрии. Она не означает, что владельцы и болельщики не могут спрашивать с тренера и футболистов за результат. Точно могут, просто это разные системы оценки: у болельщиков — утилитарная (выиграл/не выиграл), в тренерской среде — профессиональная.

«Я готов ко всему»

Многие тренеры считают своим учителем Марсело Бьелсу, и все одинаково говорят, что Бьелса проводит фантастическую работу в любой команде, где работает. Самый яркий штрих из карьеры Марсело — работа на ЧМ-2002 со сборной Аргентины, куда он взял 1800 VHS-кассет с нарезками по всем футболистам команд-участниц. Аргентина вылетела на групповом этапе после ничьей с командой Швеции. Не спас даже великий Батистута. Но кто скажет, что Бьелса плохо работал? Пожалуй, никто.

Поэтому к словам Витории нужно относиться как к рассуждениям с профессиональной точки зрения. Только так. Но лично мне понравились другие его слова, которые объясняют, как именно он будет справляться с давлением в «Спартаке»: «Что бы ни случилось, я пережил худшие времена. Парадоксально, но это правда: смерть моих родителей — моя сила. Я бы не сказал, что стал другим. Я не изменил свою личность. Но я стал другим Руем, готовым ко всему, что встречается на моем пути. Я не герой. Я полностью осознаю, что такое наша жизнь. Я просто чувствую, что эта трагическая потеря придала мне огромных душевных сил. Поэтому теперь для меня все, что происходит в футболе, нормально, меня ничто не сможет удивить».

Последние годы «Спартаком» в основном управляли супернеопытные на тот момент тренеры: Тедеско, Каррера, Карпин, Черчесов, Лаудруп, Якин, Гунько, Аленичев. Из списка выбивается только Кононов, но он никогда не работал в больших клубах. В этом смысле Руй Витория — свежая идея при выборе тренера: 51 год, множество трофеев и почти 20 лет тренерского стажа.

В общем, смотреть за его работой в «Спартаке» будет точно интересно, хотя бы из-за нелинейности выбора. И, кажется, такого человека сложно удивить напряженной атмосферой вокруг его назначения. Его история все логично объясняет.