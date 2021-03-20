Захарян, Тюкавин, Мухин. Самые яркие открытия РПЛ

Кто мощно заявил о себе в этом сезоне.

Сезон-2020/21 — один из самых ярких с точки зрения новых лиц. В РПЛ появляется все больше молодых интересных российских игроков, которые выходят в своих клубах на ведущие роли. «СЭ» выделил главные открытия этого сезона.

Арсен Захарян

17 лет, 6 матчей, 1 гол, 2 передачи

Хавбек «Динамо», пожалуй, главный тинейджер в РПЛ прямо сейчас. Захарян в четырех матчах в этом году забил и сделал две голевые передачи. 17-летний парень получил вызов в молодежную сборную России, которая в конце марта сыграет на Евро, хотя не приглашался на матчи отборочного турнира. Главного тренера молодежки Михаила Галактионова, как и всех этой весной, впечатлил не по годам зрелый уровень игры Захаряна.

В октябре английское издание The Guardian включило Захаряна в топ-60 лучших игроков мира 2003 года рождения. Арсен — воспитанник академии Коноплева, в 14 лет оказался в «Динамо». Парень ездил на просмотр в «Зенит», но не впечатлил тренеров.

Возможно, это и пошло на пользу. В «Динамо» юному Захаряну доверяет главный тренер Сандро Шварц, при котором он постепенно стал игроком основы. А зимой Арсен продлил контракт с московским клубом до лета 2024 года.

Илья Самошников

23 года, 17 матчей, 2 гола, 1 передача

Защитник «Рубина» — один из лучших левых фулбеков этого сезона РПЛ. Самошников в прошлом году редко попадал в состав и долго осваивался в команде. Проигрывая конкуренцию Александру Зуеву и Михаилу Меркулову, в прошлом сезоне редко выходил даже на замену.

Все поменялось летом. Леонид Слуцкий давно верил в Самошникова, плавно готовил и доводил до него свои принципы игры. А когда на старте сезона идея с Зуевым в роли крайнего защитника себя не оправдала, а Меркулов часто ошибался и удалялся, тренер «Рубина» решил попробовать Самошникова. И тот зацепился за свой шанс — с июля он регулярно выходит в стартовом составе.

В этом сезоне Самошников забил два гола — больше, чем любой другой фланговый защитник РПЛ. И впервые получил вызов в сборную России. Четыре года назад Илья потерял отца и теперь все голы посвящает ему. «Думаю, что будь папа сейчас рядом, то гордился бы мной», — рассказывал он в интервью «СЭ».

Цели Самошникова — попасть с «Рубином» в еврокубки, закрепиться в сборной России и уехать играть в европейский чемпионат.

Денис Макаров

23 года, 6 голов, 1 передача

Пожалуй, самый яркий игрок «Рубина» после Хвичи Кварацхелии. Макаров не совсем новое лицо, и его победные голы «Оренбургу» и «Краснодару» в концовке прошлого чемпионата помогли «Рубину» сохранить прописку в РПЛ.

Но в этом сезоне Денис начал подтверждать статус лидера команды, а не игрока-вспышки. Победный гол в ворота ЦСКА в первом круге, дубли в ворота «Уфы» и «Черноморца» в Кубке России. Осенью у Макарова был спад — 13 матчей без результативных действий. Хавбек активно работал на сборах и весной взорвал соцсети: его победный мяч в ворота «Зенита» на огороде «Ак Барс Арены» — гол года в РПЛ.

Теперь Макаров настроен проявить себя на молодежном Евро и хочет забивать шедевры в футболке сборной России.

Константин Тюкавин

18 лет, 3 гола

Еще один яркий молодой игрок «Динамо», у которого три гола в четырех матчах после рестарта сезона. Тюкавин с ноября начал выходить в составе москвичей, но первый гол забил только весной, и какой – пяткой «Спартаку» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В 23-м туре Тюкавин оформил дубль в ворота «Краснодара» в матче, по ходу которого «Динамо» проигрывало — 0:2. Благодаря голам 18-летнего форварда москвичи обыграли конкурента и взяли важные очки.

Сейчас много споров о том, почему Тюкавина нет в списке молодежной сборной на Евро — якобы парень заслужил участие в таком турнире (у Федора Чалова и Вячеслава Грулева в этом году один гол на двоих). Претензии обоснованные — сегодня это самый яркий молодой нападающий и на таком краткосрочном турнире на кураже мог бы помочь молодежке.

Даниил Куликов

22 года, 19 матчей, 1 передача

22-летний полузащитник в прошлом году стремительно ворвался в стартовый состав «Локомотива» и дебютировал в Лиге чемпионов, уверенно сыграв против «Баварии» и «Атлетико». Основу «Локомотива» в этом сезоне уже не представить без Куликова, который, когда получил травму Баринов, воспользовался шансом и закрепился на позиции опорника.

Логично, что Куликов получил вызов в молодежную сборную на Евро. Сам Куликов объясняет свой успех тем, что много трудится: «Объяснение простое: стараюсь очень много работать. Плюс тренируюсь с основой с 18 лет, начал еще при Палыче, набирался опыта на тренировках. Просто игрового тонуса не было».

Теперь молодого игрока ждет серьезная конкуренция с Бариновым, который восстановился после травмы и намерен вернуть место в основе.

Максим Мухин

19 лет, 6 матчей, 1 передача

Полузащитник «Локо» только в декабре дебютировал за первую команду, а весной стабильно играет в стартовом составе команды. 19-летний хавбек вытеснил из состава Станислава Магкеева и играет практически без замен.

У Мухина важная роль в построении атак «Локомотива». Как итог — вызов в сборную России вместо травмированного Романа Зобнина.

Константин Марадишвили

21 год, 20 матчей, 1 гол, 2 передачи

21-летний защитник начал играть в составе ЦСКА еще в концовке прошлого сезона: вышел в том самом разгромном матче с «Зенитом» (0:4), после которого Виктор Гончаренко уехал из клуба.

После той игры Марадишвили выходил с первых минут, а в этом сезоне закрепился в статусе игрока основы. Полноценным открытием сезона Константина назвать трудно, но сам факт, что молодой футболист стабильно проводит год в составе топ-клуба РПЛ, показателен.

В этом сезоне полузащитник стал первым игроком ЦСКА 2000 года рождения, забившим гол в РПЛ, а в октябре получил приз болельщиков как лучший футболист месяца в составе армейцев. Заслужил и похвалу от Гончаренко: « Он находится на этапе быстрого прогресса. Вот дальше расти будет сложнее». Пока Константин не сбавляет.

Павел Маслов

20 лет, 21 матч, 1 передача

Защитник дебютировал в основе «Спартака» еще год назад и с тех пор регулярно играет в основе. Не без огрехов: все помнят автогол с «Сочи» и неудачные матчи в концовке прошлого сезона. Но Маслов не сломался и в этом сезоне не отдает место в старте даже полезно играющему Илье Кутепову.

Павел — один из самых пасующих центральных защитников РПЛ (91% точности — лучший показатель в «Спартаке»), и через его передачи «Спартак» часто удачно выходит из обороны.