Тренер для ЦСКА: Газзаев, Березуцкий, Стефан, Бердыев, Федотов, Гончаренко? Мнение журналистов «СЭ»

На кого стоит сделать ставку армейцам.

ЦСКА в 2021 году проиграл в РПЛ три матча из четырех и выбыл из борьбы за золото. Команду обошел «Спартак» и настигают другие преследователи. По данным «СЭ», клуб рассматривает вариант расставания с главным тренером Виктором Гончаренко в ближайшие дни.

Что же делать армейцам в данной ситуации? Искать иностранного специалиста? Или довериться россиянину? Выбрать молодого или опытного? А может, оставить Гончаренко?

Вот мнения журналистов «СЭ».

Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валерий Газзаев

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора:

— Несмотря на семилетнюю паузу в тренерской работе, один из самых успешных специалистов в истории России по-прежнему глубоко погружен в футбольные вопросы. Валерий Георгиевич не только пристально следит за всеми процессами в спорте номер один, но и профессионально комментирует их в СМИ. Уверен, что возвращение на тренерскую скамью — тем более ЦСКА — ему было бы интересно.

Высокая квалификация Газзаева сомнению не подвергается: это единственный среди отечественных тренеров обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны.

Длительный простой? Это может негативно сказаться на ком угодно, только не на Газзаеве с его страстью к работе и характером победителя. Можно с уверенностью говорить, что в случае возвращения Валерия Георгиевича в ПФК академиков с тросточками в команде не останется. Потенциал же красно-синих при грамотном подходе штаба вполне позволяет рассчитывать на самые высокие места, включая первое.

Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Василий Березуцкий

Константин Алексеев, шеф отдела футбола:

— На мой взгляд, Василия Березуцкого стоит привлечь даже не на временной, как обсуждается в СМИ, а на постоянной основе. Мы ничего не знаем о его тренерских способностях? Но в истории масса примеров, когда бывшие игроки быстро становились главными тренерами и достигали успехов. Например, Маттиас Заммер год поработал помощником, потом возглавил дортмундскую «Боруссию», привел ее к бронзе, а затем и к чемпионству. Или Юрген Клопп, который сразу стал главным в «Майнце», едва завершив карьеру, и вывел его в бундеслигу.

У Березуцкого есть опыт работы помощником как у Леонида Слуцкого в Голландии, так и в ЦСКА у Гончаренко. Он армеец до мозга костей, отлично знает коллектив, пользуется полным уважением и доверием футболистов. Обладает высоким интеллектом и харизмой. Так что шансы стать хорошим тренером у него высокие. Риск? Конечно. Но вряд ли выше, чем с любым другим специалистом со стороны.

Если Сергей Овчинников говорит, что сейчас игрокам ЦСКА не хватает уважения и доверия со стороны тренерского штаба, то при Березуцком атмосфера в коллективе наверняка будет на высоте. А это уже большое дело. Да и в тонкостях игры Василий отлично разбирается.

Жюльен Стефан. Фото AFP

Иностранец (Жюльен Стефан)

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола:

— Как человек, который всю жизнь симпатизировал другому московскому клубу, считаю, что надо дать Виктору Гончаренко еще поработать — с этой точки зрения текущие игра и результаты ЦСКА меня вполне устраивают. А если чуть более серьезно (но не на 100%, потому что глупо быть абсолютно серьезным, когда от твоего мнения все равно ничего не зависит), то, пожалуй, красно-синим стоит пригласить иностранца. Да, раньше с ними не складывалось: Артур Жорже, Хуанде Рамос, Зико оставили после себя, скажем так, неоднозначные воспоминания. Но отечественный рынок совсем скуден. Как вариант — Жюльен Стефан, вытащивший в прошлом году «Ренн» в Лигу чемпионов и умеющий прокачивать молодые таланты. Он как раз сейчас освободился, а деньги на него должны найтись.

Курбан Бердыев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Курбан Бердыев

Владислав Зимагулов, корреспондент:

— Экс-тренер «Рубина» и «Ростова» уже второй год без работы, хотя получал предложения от средних клубов РПЛ и даже из Турции. Но Бердыев ждет работы в большом клубе, где ставят большие задачи и есть чемпионские амбиции. ЦСКА — как раз такой вариант.

Да, у специалиста непростая история отношений с президентом армейцев Евгением Гинером, но ради общего дела обиды можно забыть. Сейчас Бердыев один — у него уже нет той большой команды сотрудников, которая осталась в «Рубине» во главе с Рустемом Саймановым. Споров на эту тему, как в случае переговоров о переходе в «Спартак» в 2016 году, возникнуть уже не должно.

Курбан Бекиевич не заточен на тотальное управление клубом и хочет именно тренировать, бороться за золото и снова играть в Лиге чемпионов. Он знаком с частью футболистов клуба: Ильзат Ахметов и Саломон Рондон играли у него в «Рубине», Игоря Дивеева он хотел перевести в Казань из Уфы еще до трансфера в ЦСКА, а Федора Чалова тренер называл самым умным игроком РПЛ.

Тандем двух сильных и опытных менеджеров — Бердыева и Гинера — мог бы снова вернуть ЦСКА на первое место в лиге.

Владимир Федотов. Фото «СЭ»

Владимир Федотов

Севастиан Терлецкий, корреспондент:

— Идеальный вариант для ЦСКА — тренер «Сочи» Владимир Федотов. Летом клуб вкачал в трансферы около 30 миллионов евро. Не верю, что перед следующим сезоном они опять будут готовы на большие траты. Значит, новому тренеру нужно работать с тем, что есть. Скорее всего, еще и без Влашича. Федотов доказывает, что он умеет выживать максимум из того материала, который ему дают. Плюс в ЦСКА зимой перешел бывший главный аналитик «Сочи» Евгений Шевелев. Фундамент подготовлен. В этом сезоне Федотов уже никуда не перейдет, а летом это вполне реально. Думаю, Максим Орешкин мог бы попробовать договориться с Борисом Ротенбергом-старшим.

Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Виктор Гончаренко

Виталий Айрапетов, корреспондент:

— Cчитаю, что некорректно сейчас обсуждать вопрос о сменщике Виктора Гончаренко в ЦСКА. Клуб пока не принял решения об отставке белорусского специалиста, и далеко не факт, что это произойдет до конца нынешнего сезона.

Конечно, последние результаты команды не вселяют оптимизма в болельщиков. Однако не стоит забывать, что армейцы продолжают борьбу в кубковом турнире. В ближайших двух турах — с «Тамбовом» и «Ротором» — они должны набирать шесть очков. Это, безусловно, придаст коллективу уверенности в своих силах. О чемпионстве, пожалуй, можно забыть. Но здесь я готов согласиться с мнением Валерия Газзаева, который считает, что в команде почти нет футболистов, способных бороться за золотые медали. А вот вопрос о втором месте остается открытым.

Андрей Кузичев, корреспондент:

— На взгляд со стороны, отставка Гончаренко не назрела, а давно перезрела. Но, как ни парадоксально это звучит, момент для нее упущен. Причем дважды. Сначала — после предыдущего матча с «Зенитом», когда Виктор Михайлович уехал в Белоруссию, а Сергей Овчинников был настроен на самостоятельную работу. Потом — во время зимней паузы. Перерыв на матчи сборных вроде бы располагает к переменам, однако в ЦСКА не любят резких шагов, а возможная ставка на Василия Березуцкого — именно риск. Хотя календарь, где ближайшими соперниками станут «Тамбов» и «Ротор», благоприятен. Однако он неплох и для Гончаренко, поэтому логичным кажется исключить потрясения на ключевом отрезке чемпионата и спокойно найти главного тренера, который будет готовить армейцев к новому сезону.

Игорь Рабинер, обозреватель:

— Я вообще противник скоропалительных увольнений тренеров посреди сезона — тем более когда нет ясной замены, которая с большой вероятностью приведет к результату. Увольнение — это ведь назначение, а считать, что поставить вообще не имеющего опыта работы главным тренером Василия Березуцкого, и будет вам счастье...

Поэтому — нет. Гончаренко должен доработать до конца сезона, если уж команда совсем не посыплется. Ну послушайте: перед сезоном ему ставили задачу попасть в двойку, зимой в его поддержку не продлили Овчинникова с Онопко, а потом, после 2:3 с «Зенитом», р-раз — и с оттягом на выход? Это не в стиле ЦСКА. Если уж после 0:4 и марш-броска в Белоруссию не отправили — то теперь тем более.

Да, прогресса в игре нет. Команда не выходит на новый уровень. В Лиге Европы — завал. Но она и не проваливает сезон, борется за высшие места в РПЛ. Глобальные выводы правильно будет делать после сезона, а сейчас — оставить Гончаренко в покое.