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Тренер для ЦСКА: Газзаев, Березуцкий, Стефан, Бердыев, Федотов, Гончаренко? Мнение журналистов «СЭ»

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 17:40
Валерий Газзаев, Курбан Бердыев, Владимир Федотов, Виктор Гончаренко. Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» Жюльен Стефан. Фото AFP Курбан Бердыев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Владимир Федотов. Фото «СЭ» Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Газзаев, Курбан Бердыев, Владимир Федотов, Виктор Гончаренко.
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На кого стоит сделать ставку армейцам.
17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Виктор Гончаренко.«Зенит» выбил ЦСКА. Семак выбил Гончаренко?

ЦСКА в 2021 году проиграл в РПЛ три матча из четырех и выбыл из борьбы за золото. Команду обошел «Спартак» и настигают другие преследователи. По данным «СЭ», клуб рассматривает вариант расставания с главным тренером Виктором Гончаренко в ближайшие дни.

Что же делать армейцам в данной ситуации? Искать иностранного специалиста? Или довериться россиянину? Выбрать молодого или опытного? А может, оставить Гончаренко?

Вот мнения журналистов «СЭ».

Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валерий Газзаев

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора:

— Несмотря на семилетнюю паузу в тренерской работе, один из самых успешных специалистов в истории России по-прежнему глубоко погружен в футбольные вопросы. Валерий Георгиевич не только пристально следит за всеми процессами в спорте номер один, но и профессионально комментирует их в СМИ. Уверен, что возвращение на тренерскую скамью — тем более ЦСКА — ему было бы интересно.

Высокая квалификация Газзаева сомнению не подвергается: это единственный среди отечественных тренеров обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны.

Длительный простой? Это может негативно сказаться на ком угодно, только не на Газзаеве с его страстью к работе и характером победителя. Можно с уверенностью говорить, что в случае возвращения Валерия Георгиевича в ПФК академиков с тросточками в команде не останется. Потенциал же красно-синих при грамотном подходе штаба вполне позволяет рассчитывать на самые высокие места, включая первое.

Василий Березуцкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Василий Березуцкий

Константин Алексеев, шеф отдела футбола:

— На мой взгляд, Василия Березуцкого стоит привлечь даже не на временной, как обсуждается в СМИ, а на постоянной основе. Мы ничего не знаем о его тренерских способностях? Но в истории масса примеров, когда бывшие игроки быстро становились главными тренерами и достигали успехов. Например, Маттиас Заммер год поработал помощником, потом возглавил дортмундскую «Боруссию», привел ее к бронзе, а затем и к чемпионству. Или Юрген Клопп, который сразу стал главным в «Майнце», едва завершив карьеру, и вывел его в бундеслигу.

У Березуцкого есть опыт работы помощником как у Леонида Слуцкого в Голландии, так и в ЦСКА у Гончаренко. Он армеец до мозга костей, отлично знает коллектив, пользуется полным уважением и доверием футболистов. Обладает высоким интеллектом и харизмой. Так что шансы стать хорошим тренером у него высокие. Риск? Конечно. Но вряд ли выше, чем с любым другим специалистом со стороны.

Если Сергей Овчинников говорит, что сейчас игрокам ЦСКА не хватает уважения и доверия со стороны тренерского штаба, то при Березуцком атмосфера в коллективе наверняка будет на высоте. А это уже большое дело. Да и в тонкостях игры Василий отлично разбирается.

Жюльен Стефан. Фото AFP
Жюльен Стефан. Фото AFP

Иностранец (Жюльен Стефан)

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола:

— Как человек, который всю жизнь симпатизировал другому московскому клубу, считаю, что надо дать Виктору Гончаренко еще поработать — с этой точки зрения текущие игра и результаты ЦСКА меня вполне устраивают. А если чуть более серьезно (но не на 100%, потому что глупо быть абсолютно серьезным, когда от твоего мнения все равно ничего не зависит), то, пожалуй, красно-синим стоит пригласить иностранца. Да, раньше с ними не складывалось: Артур Жорже, Хуанде Рамос, Зико оставили после себя, скажем так, неоднозначные воспоминания. Но отечественный рынок совсем скуден. Как вариант — Жюльен Стефан, вытащивший в прошлом году «Ренн» в Лигу чемпионов и умеющий прокачивать молодые таланты. Он как раз сейчас освободился, а деньги на него должны найтись.

Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Курбан Бердыев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Курбан Бердыев

Владислав Зимагулов, корреспондент:

— Экс-тренер «Рубина» и «Ростова» уже второй год без работы, хотя получал предложения от средних клубов РПЛ и даже из Турции. Но Бердыев ждет работы в большом клубе, где ставят большие задачи и есть чемпионские амбиции. ЦСКА — как раз такой вариант.

Да, у специалиста непростая история отношений с президентом армейцев Евгением Гинером, но ради общего дела обиды можно забыть. Сейчас Бердыев один — у него уже нет той большой команды сотрудников, которая осталась в «Рубине» во главе с Рустемом Саймановым. Споров на эту тему, как в случае переговоров о переходе в «Спартак» в 2016 году, возникнуть уже не должно.

Курбан Бекиевич не заточен на тотальное управление клубом и хочет именно тренировать, бороться за золото и снова играть в Лиге чемпионов. Он знаком с частью футболистов клуба: Ильзат Ахметов и Саломон Рондон играли у него в «Рубине», Игоря Дивеева он хотел перевести в Казань из Уфы еще до трансфера в ЦСКА, а Федора Чалова тренер называл самым умным игроком РПЛ.

Тандем двух сильных и опытных менеджеров — Бердыева и Гинера — мог бы снова вернуть ЦСКА на первое место в лиге.

Владимир Федотов. Фото "СЭ"
Владимир Федотов. Фото «СЭ»

Владимир Федотов

Севастиан Терлецкий, корреспондент:

— Идеальный вариант для ЦСКА — тренер «Сочи» Владимир Федотов. Летом клуб вкачал в трансферы около 30 миллионов евро. Не верю, что перед следующим сезоном они опять будут готовы на большие траты. Значит, новому тренеру нужно работать с тем, что есть. Скорее всего, еще и без Влашича. Федотов доказывает, что он умеет выживать максимум из того материала, который ему дают. Плюс в ЦСКА зимой перешел бывший главный аналитик «Сочи» Евгений Шевелев. Фундамент подготовлен. В этом сезоне Федотов уже никуда не перейдет, а летом это вполне реально. Думаю, Максим Орешкин мог бы попробовать договориться с Борисом Ротенбергом-старшим.

Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Виктор Гончаренко

Виталий Айрапетов, корреспондент:

— Cчитаю, что некорректно сейчас обсуждать вопрос о сменщике Виктора Гончаренко в ЦСКА. Клуб пока не принял решения об отставке белорусского специалиста, и далеко не факт, что это произойдет до конца нынешнего сезона.

Конечно, последние результаты команды не вселяют оптимизма в болельщиков. Однако не стоит забывать, что армейцы продолжают борьбу в кубковом турнире. В ближайших двух турах — с «Тамбовом» и «Ротором» — они должны набирать шесть очков. Это, безусловно, придаст коллективу уверенности в своих силах. О чемпионстве, пожалуй, можно забыть. Но здесь я готов согласиться с мнением Валерия Газзаева, который считает, что в команде почти нет футболистов, способных бороться за золотые медали. А вот вопрос о втором месте остается открытым.

17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко (слева) и&nbsp;арбитр встречи Евгений Кукуляк.Что случилось с Гончаренко? Колонка Казакова

Андрей Кузичев, корреспондент:

— На взгляд со стороны, отставка Гончаренко не назрела, а давно перезрела. Но, как ни парадоксально это звучит, момент для нее упущен. Причем дважды. Сначала — после предыдущего матча с «Зенитом», когда Виктор Михайлович уехал в Белоруссию, а Сергей Овчинников был настроен на самостоятельную работу. Потом — во время зимней паузы. Перерыв на матчи сборных вроде бы располагает к переменам, однако в ЦСКА не любят резких шагов, а возможная ставка на Василия Березуцкого — именно риск. Хотя календарь, где ближайшими соперниками станут «Тамбов» и «Ротор», благоприятен. Однако он неплох и для Гончаренко, поэтому логичным кажется исключить потрясения на ключевом отрезке чемпионата и спокойно найти главного тренера, который будет готовить армейцев к новому сезону.

Игорь Рабинер, обозреватель:

— Я вообще противник скоропалительных увольнений тренеров посреди сезона — тем более когда нет ясной замены, которая с большой вероятностью приведет к результату. Увольнение — это ведь назначение, а считать, что поставить вообще не имеющего опыта работы главным тренером Василия Березуцкого, и будет вам счастье...

Поэтому — нет. Гончаренко должен доработать до конца сезона, если уж команда совсем не посыплется. Ну послушайте: перед сезоном ему ставили задачу попасть в двойку, зимой в его поддержку не продлили Овчинникова с Онопко, а потом, после 2:3 с «Зенитом», р-раз — и с оттягом на выход? Это не в стиле ЦСКА. Если уж после 0:4 и марш-броска в Белоруссию не отправили — то теперь тем более.

Да, прогресса в игре нет. Команда не выходит на новый уровень. В Лиге Европы — завал. Но она и не проваливает сезон, борется за высшие места в РПЛ. Глобальные выводы правильно будет делать после сезона, а сейчас — оставить Гончаренко в покое.

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