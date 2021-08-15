Интервью Евгения Мележикова после победы красно-белых над «Уралом» (1:0).

Фанаты, спортивный директор

— Восприняли все как победу, которая дает три очка, — сказал гендиректор «Спартака». — То, что творилось на трибунах, должно взбодрить игроков: будьте злее, добивайтесь побед. Игроки отреагировали на баннеры так, как должны были. Если игроков просят постоять и выслушать некоторые вещи в лицо, тем более есть за что, они должны выстоять на этой линейке и выслушать все. Болельщики имеют право требовать результат. На старте тот результат, который не хотелось бы иметь. Но, тем не менее, мы сегодня набрали важные три очка, которые придадут команде уверенности.

— Давит ли лично на вас критика со стороны болельщиков?

— А как на меня такая критика должна давить? Я просто менеджер, который должен делать свою работу. На меня это не давит. С акционером я всегда на связи, во время матча — нет. Мы оба смотрим футбол, зачем связываться. Вопрос с болельщиками решится сам собой, когда команда начнет добывать результат. Болельщики продолжают? Надо потерпеть. Когда у игроков будут уверенность и стабильность, это перейдет на трибуны. Это взаимосвязанные вещи. Если нет побед — болельщики недовольны.

— Контракт с Джикия продлен?

— Узнаете, когда будет официальное объявление на сайте.

— Приблизительно решили уже по спортивному директору, когда будет новое назначение?

— Не буду комментировать фамилии. Не будем сейчас ничего объявлять хотя бы потому, что окончательной договоренности официально еще не достигнуто. Тем не менее, мы находимся в прямой коммуникации с кандидатами. Стараемся получать объективное мнение по той работе, которую проводим, из тех или иных источников для того, чтобы не принимать поспешных решений. Тем более, я не являюсь в полной мере специалистом в сфере футбола — тактически, по футболистам и так далее, выполняю техническую роль. Насколько человек подходит команде, должен определять специалист и главный тренер. По этому поводу со специалистами и главным тренером работу проводим.

— Закрытие трансферного окна 7 сентября, спортивного директора нет. Это означает, что не будет ни покупок, ни продаж?

— Нет, не означает.

— То есть этим вы будете заниматься?

— Пока в клубе этим занимаюсь я. Но я говорил, что этим занимаюсь не я один. У нас есть специалисты, которые мне в этом помогают.

Соболев, Бакаев, Жиго

— После ухода Дмитрия Попова «Спартак» продлил контракт с Соболевым, уже близится продление контракта с Джикией, ушел Роша, которого долгое время не могли пристроить. Как это все удалось сделать? Причина долгих переговоров по контрактам была в Попове?

— Не могу говорить, что причина была в Попове. Неправильно будет сказать, что продает один Попов или Мележиков. По Соболеву мы давно вели переговоры: все завершили, подписали, защитили клуб от дальнейших движений. Сейчас выкупная стоимость повышена по Соболеву, и по зарплатам мы достигли соглашения. Новые финансовые условия вступают со июля следующего года.

Что касается Роши, давно им занимались. Незнание им ни одного языка, кроме родного, не помешало мне с ним беседовать и два дня проводить переговоры. Получилось все хорошо. Более того, мы смогли добиться посредством коммуникации с ним и его агентом снижения зарплаты, что позволяет нам существенно экономить деньги на переходе. Надеюсь, этот трансфер совершится после прохождения им медицинского обследования. На клуб экономит более миллиона с учетом того, что аренда платная, а футболист пошел на понижение зарплаты.

— Агент Фернандо говорил, что «Спартак» интересовался игроком. Можете рассказать подробнее?

— Это была инициатива не «Спартака». На меня вышел агент игрока. Я ему ответил, что мы рассмотрим возможность возвращения Фернандо, если это будет согласовано с главным тренером и будет свободна легионерская позиция.

— Что с контрактом Бакаева?

— Если честно, я не слышал предложений, который выдвигает Бакаев и его агент. С игроками мы о зарплате не говорим. Его агент обещал приехать на следующей неделе, тогда мы увидим цифры, которые они хотят. Дальше мы будем смотреть и принимать решение. Бакаев должен зацикливаться не на продлении контракта, а на своей результативности.

— В чем проблема с продлением контракта Жиго?

— Я разговаривал с его агентом. Мы общались по видеосвязи. Агент рассказал, что у Жиго тяжелая ситуация в семье. Ему необходимо быть резидентом Европы, чтобы видеться с сыном. Я буду разговаривать с Жиго на этой неделе. Агент не говорит о том, что дело в деньгах.

— Натурализация Жиго возможна?

— Я даже не помню, кто это придумал. Мы с Жиго разговаривали, он отрабатывает контракт, он профессионал. Он говорит о том, что любит сына и хочет его видеть. Работа в России не позволяет ему этого делать.

— Перевести семью в Россию возможно?

— Нет, супруга Жиго не хочет переезжать в Россию. Надо разговаривать с Сэмом и дальше будем принимать решение. Либо он дорабатывает контракт до конца, либо мы найдем возможности урегулировать этот вопрос. О финансовых условиях сейчас даже речи не идет. Мы, конечно, можем настоять на отработке контракта, но мы не хотим идти против интересов семьи.

— Если Жиго отказывается продлевать контракт, то вы его продаете?

— Можем его продать этим летом. Жиго может уже зимой вести переговоры как свободный агент. Будем добиваться, чтобы он отработал контракт до конца. Клуб не пойдет на ослабление связки центральных защитников. Это возможно только, если будет достойная замена в это трансферное окно. Если такой замены не будет — Сэм обязан отработать контракт до конца.

Урунов, Монтиэль, посещаемость

— Как обстоит ситуация с Уруновым?

— Думаю, вопрос по Урунову в понедельник-вторник будет решен.

— Аренда?

— Да.

— Была странная история с несостоявшимся трансфером аргентинского игрока и Дмитрия Попова. Была информация, что все могло дойти до уголовного дела.

— Я не слышал про уголовное дело. Я знаю, что мы прорабатывали стоимость в 10-12 миллионов евро. В прошлом году он продавался за 5. В «Севилью» он ушел за 11. Наверное, за год вырос в цене.

— Кто представляет интересы Монтиэля?

— Я не общался, не знаю. Мы не рассматриваем этого игрока.

— Есть позиция по письму ветеранов к руководству «Спартака»?

— Не будет никакой официальной позиции. Клуб не имеет никакого отношения к этому письму ветеранов. Это их позиция. Спорить с ней мы не будем. Нам ближе позиция, которая не раздувает, а объединяет людей вокруг команды.

— Какая планка у «Спартака» по финансовому fair-play?

— Наш бюджет был подготовлен с учетом всех требований, пока мы его исполняем. Конечно, мы изначально закладываем в бюджет доходы от Лиги чемпионов. Это позволило нам себя комфортно чувствовать. У нас все под контролем. Рост зарплаты игроков? У кого-то повышается за заслуги, у кого-то уменьшается. Бюджет на команду остался таким же, как и в прошлом году.

— Общаетесь с Роспотребнадзором по увеличению количества зрителей на стадионе?

— Я думаю, на следующий матч посещаемость будет еще больше. Они делают расчет раз в две недели. В последнее время динамика заболеваемости идет на спад. Сейчас получат показатели. Возможно, будет 10000 человек.