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ЦСКА продлил контракт с защитником Данилом Круговым

ЦСКА продлил контракт с Круговым

Павел Лопатко
Данил Круговой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Данилом Круговым. Соглашение будет действовать до конца июня 2029 года с опцией продления еще на сезон.

28-летний Круговой играет за армейцев с июля 2024 года. Ранее его соглашение действовало до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 43 матчах защитник забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок России в сезоне-2024/25 и Суперкубок России-2025, а также стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2024/25.

За сборную России Круговой сыграл в 14 матчах и сделал 8 результативных передач.

По итогам сезона-2025/26 Круговой вошел в список 33 лучших футболистов РПЛ по версии Российского футбольного союза. Он попал в такой список во второй раз в карьере.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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Данил Круговой
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
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Краснодар

 3
П
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Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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