ЦСКА продлил контракт с Круговым

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Данилом Круговым. Соглашение будет действовать до конца июня 2029 года с опцией продления еще на сезон.

28-летний Круговой играет за армейцев с июля 2024 года. Ранее его соглашение действовало до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 43 матчах защитник забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок России в сезоне-2024/25 и Суперкубок России-2025, а также стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2024/25.

За сборную России Круговой сыграл в 14 матчах и сделал 8 результативных передач.

По итогам сезона-2025/26 Круговой вошел в список 33 лучших футболистов РПЛ по версии Российского футбольного союза. Он попал в такой список во второй раз в карьере.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.