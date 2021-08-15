В воскресенье в центральной встрече 4-го тура РПЛ чемпионы России сыграют в гостях у победителей кубкового турнира

«Время дать сдачи»

«Зенит» и «Локомотив» — сильнейшие клубы России последних лет. С весны 2018 года московская команда взяла четыре трофея, петербургская — шесть. Речь, конечно, об официальных турнирах, а не о выставочных. И, кстати, любопытно, что в последних ни сине-бело-голубые, ни железнодорожники в последнее время не побеждали. Вряд ли это случайность.

При этом в очных встречах в 2021-м Марко Николич и Ко ничего внятного противопоставить чемпиону не в состоянии — 1:6 в мае в РПЛ и 0:3 в августе в Суперкубке страны. В сумме — 1:9 за каких-то три часа игрового времени. Такая разница удивительна еще и потому, что «Локо» не так уж часто терпит поражения при сербском тренере, а в этом году вообще уступил всего два раза во всех турнирах — «Зениту» и... «Зениту».

Логично, что матч с ним красно-зеленые анонсировали в соцсетях видеороликом с лаконичным посылом: «Время дать сдачи». Но получится ли?

Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам ??



15.08.2021 «РЖД Арена» ?? pic.twitter.com/enlkWOcf2R — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 12, 2021

Осиротевшая опорная зона «Локо»

Еще раз подчеркну, что 1:6 и 0:3 — это аномалия. До весеннего матча «Локомотив» побеждал абсолютно всех в этом году, но в тот день «попал под праздник» (цитата главного тренера «Тосно» Дмитрия Парфенова после 0:5 от «Зенита» в 2017 году). Сине-бело-голубым как раз оставался всего шаг до третьего чемпионского титула подряд, и они вышли на поле максимально заряженными. А разгром в Суперкубке — несчастный случай для москвичей, ведь к каждому из трех голов привела грубая ошибка кого-то из футболистов.

Однако сейчас красно-зеленые не выглядят всесокрушающей силой. Да, в РПЛ они все еще не проигрывают, а в Уфе в меньшинстве вырвали ничью, но локальных успехов команда добивается вопреки, а не благодаря. В клубе все еще неразбериха и неопределенность. Трансферное окно пока не закрыто, а значит, остается вероятность, что распродажа все-таки не минует лидеров коллектива. Тем более уже есть предпосылки — переход Крыховяка в «Краснодар» подорвал мощь «Локо», и замены поляку не видно.

У москвичей сейчас гигантские проблемы с опорной зоной. Герой весны Мухин давно в ЦСКА, про Крыховяка уже сказано, а Баринов дисквалифицирован из-за красной карточки в Уфе. А ведь все трое выходили в основе в майском матче на «Газпром Арене». Сильного профильного опорника у «Локо» просто нет, так что туда сместят Магкеева или Мурило, а может быть, оставят Куликова. В любом случае хозяева рискуют проиграть «Зениту» середину поля, а это стратегически важная зона.

Возвращение Малкома

Для «Локо» плохо еще и то, что «Зенит» сменил базовую схему. Если в прошлом чемпионате «ромб» Николича произвел прорыв в РПЛ и стал одной из главных причин взлета железнодорожников, то сейчас схему 4-1-2-1-2 уже адаптировал под себя и Сергей Семак. Питерцы трансформировались еще весной, когда роль «десятки» исполняли то Вендел, то Малком, а в этом сезоне «под нападающими» стал действовать Ерохин. И пока Александр великолепен — минимум по голу в каждом из четырех матчей на старте.

«Зенит» вообще в отличном настроении летит в Москву. Первый трофей уже есть, а в РПЛ — сплошные победы, хотя календарь в начале первенства тяжелый. Наконец-то есть усиление — в четверг в Северную столицу прилетел олимпийский чемпион Клаудиньо. Приехал из Токио здоровый и мотивированный Малком — автор золотого гола в финале Игр-2020.

Малком — с нами! — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 11, 2021

Последний раз в таком хорошем расположении духа «Зенит» пребывал в мае, и тогда под каток попал как раз «Локомотив». Поэтому Николичу придется придумывать что-то неординарное, чтобы испортить настроение команде Сергея Семака и лишить ее промежуточного первого места в премьер-лиге. Правда, Марко будет сложно это сделать. Неслучайно «Локо» при нем побеждал все клубы верхней восьмерки, не считая «Зенит» и «Динамо». Видимо, магия серба пока не работает на белые и синие цвета.