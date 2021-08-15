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«Локо» — «Зенит»: 1:9 за два матча. Николичу пора реабилитироваться

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 08:10

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Локо» — «Зенит»: 1:9 за два матча. Николичу пора реабилитироваться»

№ 8502, от 13.08.2021

Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье в центральной встрече 4-го тура РПЛ чемпионы России сыграют в гостях у победителей кубкового турнира
Локомотив — Зенит
17&nbsp;июля. Калининград. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Питерцы разгромили москвичей в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок.«Зенит» мощно врывается в сезон: разгром «Локо» и заслуженный Суперкубок

«Время дать сдачи»

«Зенит» и «Локомотив» — сильнейшие клубы России последних лет. С весны 2018 года московская команда взяла четыре трофея, петербургская — шесть. Речь, конечно, об официальных турнирах, а не о выставочных. И, кстати, любопытно, что в последних ни сине-бело-голубые, ни железнодорожники в последнее время не побеждали. Вряд ли это случайность.

При этом в очных встречах в 2021-м Марко Николич и Ко ничего внятного противопоставить чемпиону не в состоянии — 1:6 в мае в РПЛ и 0:3 в августе в Суперкубке страны. В сумме — 1:9 за каких-то три часа игрового времени. Такая разница удивительна еще и потому, что «Локо» не так уж часто терпит поражения при сербском тренере, а в этом году вообще уступил всего два раза во всех турнирах — «Зениту» и... «Зениту».

Логично, что матч с ним красно-зеленые анонсировали в соцсетях видеороликом с лаконичным посылом: «Время дать сдачи». Но получится ли?

Гжегож Крыховяк в&nbsp;составе &laquo;Локомотива&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo;.«Краснодар» стал слишком травоядным. Злой Крыховяк добавит «быкам» характера

Осиротевшая опорная зона «Локо»

Еще раз подчеркну, что 1:6 и 0:3 — это аномалия. До весеннего матча «Локомотив» побеждал абсолютно всех в этом году, но в тот день «попал под праздник» (цитата главного тренера «Тосно» Дмитрия Парфенова после 0:5 от «Зенита» в 2017 году). Сине-бело-голубым как раз оставался всего шаг до третьего чемпионского титула подряд, и они вышли на поле максимально заряженными. А разгром в Суперкубке — несчастный случай для москвичей, ведь к каждому из трех голов привела грубая ошибка кого-то из футболистов.

Однако сейчас красно-зеленые не выглядят всесокрушающей силой. Да, в РПЛ они все еще не проигрывают, а в Уфе в меньшинстве вырвали ничью, но локальных успехов команда добивается вопреки, а не благодаря. В клубе все еще неразбериха и неопределенность. Трансферное окно пока не закрыто, а значит, остается вероятность, что распродажа все-таки не минует лидеров коллектива. Тем более уже есть предпосылки — переход Крыховяка в «Краснодар» подорвал мощь «Локо», и замены поляку не видно.

У москвичей сейчас гигантские проблемы с опорной зоной. Герой весны Мухин давно в ЦСКА, про Крыховяка уже сказано, а Баринов дисквалифицирован из-за красной карточки в Уфе. А ведь все трое выходили в основе в майском матче на «Газпром Арене». Сильного профильного опорника у «Локо» просто нет, так что туда сместят Магкеева или Мурило, а может быть, оставят Куликова. В любом случае хозяева рискуют проиграть «Зениту» середину поля, а это стратегически важная зона.

17&nbsp;июля. Калининград. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Себастьян Дриусси и&nbsp;Гжегож Крыховяк.Глупая мода на выход из обороны через короткий пас сгубила «Локо». Рабинер — о Суперкубке

Возвращение Малкома

Для «Локо» плохо еще и то, что «Зенит» сменил базовую схему. Если в прошлом чемпионате «ромб» Николича произвел прорыв в РПЛ и стал одной из главных причин взлета железнодорожников, то сейчас схему 4-1-2-1-2 уже адаптировал под себя и Сергей Семак. Питерцы трансформировались еще весной, когда роль «десятки» исполняли то Вендел, то Малком, а в этом сезоне «под нападающими» стал действовать Ерохин. И пока Александр великолепен — минимум по голу в каждом из четырех матчей на старте.

«Зенит» вообще в отличном настроении летит в Москву. Первый трофей уже есть, а в РПЛ — сплошные победы, хотя календарь в начале первенства тяжелый. Наконец-то есть усиление — в четверг в Северную столицу прилетел олимпийский чемпион Клаудиньо. Приехал из Токио здоровый и мотивированный Малком — автор золотого гола в финале Игр-2020.

Последний раз в таком хорошем расположении духа «Зенит» пребывал в мае, и тогда под каток попал как раз «Локомотив». Поэтому Николичу придется придумывать что-то неординарное, чтобы испортить настроение команде Сергея Семака и лишить ее промежуточного первого места в премьер-лиге. Правда, Марко будет сложно это сделать. Неслучайно «Локо» при нем побеждал все клубы верхней восьмерки, не считая «Зенит» и «Динамо». Видимо, магия серба пока не работает на белые и синие цвета.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

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ИТБ1 (1.5)

27%

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