Матч «Динамо» — «Оренбург» перенесли с «ВТБ Арены» на стадион «Локомотива»

Матч 8-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Оренбургом» пройдет на «РЖД Арене», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Встреча состоится 12 сентября и начнется в 18.30 по московскому времени. Изначально домашний матч «Динамо» должен был пройти на «ВТБ Арене», однако с 11 по 13 сентября на стадионе запланировано другое мероприятие.

После пяти туров «Динамо» с 7 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с 6 очками — на девятой строчке.