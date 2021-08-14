Семин поменял схему, но все еще без побед. ЦСКА обыграл «Ростов»

У желто-синих — три поражения в четырех турах

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА — 1:3 (0:2)

Голы: Бийол, 8 (0:1). Чалов, 35 (0:2). Глебов, 53 (1:2). Марадишвили, 89 (1:3).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян (Фольмер, 66), Норманн (Сухомлинов, 42), Глебов, Хасимото (Гигович, 78), Полоз (Баштуш, 46), Комличенко (Альмквист, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 61), Дивеев, Ахметов, Влашич (Дзагоев, 67), Кучаев (Марадишвили, 61), Обляков, Бийол, М.Мухин, Чалов (Яковлев, 87), Эджуке (Бохинен, 61).

Предупреждения: Бохинен, 78. Терентьев, 90+3.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Воронцов (Ярославль).

14 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Снова без болельщиков

Команды Юрия Семина встречались с ЦСКА десятки раз. Был даже знаменитый «золотой матч» в ноябре 2002-го, когда «Локомотив» победил со счетом 1:0. Но, как признался сам Юрий Палыч перед субботней игрой, для него это был первый матч без болельщиков на трибунах.

Местный Роспотребнадзор вновь не разрешил желто-синим пустить на стадион фанатов, и на восприятие игры это явно повлияло. Яркого антуража «Ростов Арене» в первых турах не хватает. Мы привыкли к постоянному шуму на левом берегу Дона, но сейчас его в телевизионной трансляции заменяет искусственный. И так быть не должно.

Масса сюжетов

Домашние встречи «Ростова» с ЦСКА украшают чемпионат. До 2018-го красно-синие много лет не могли победить на Дону, а в 2020-м обе игры этих соперников на юге страны вышли роскошными. Причем в обоих случаях центральным персонажем был Федор Чалов — в марте он не забил пенальти на последних минутах, и ЦСКА уступил 2:3, а в декабре форвард оформил хет-трик и принес своей команде победу.

Теперь — новый любопытный сюжет. Их и перед игрой хватало. Во-первых, Семин впервые проводил домашний матч во главе «Ростова» (хоть и при пустых трибунах). Во-вторых, Юрию Палычу противостоял Алексей Березуцкий, который два десятка лет играл против команд Семина, а теперь тренирует. В-третьих, любопытно было понаблюдать за игрой Влашича.

Влашич продает себя

Неделю назад в дерби с «Динамо» хорват уже выходил в стартовом составе. Но сыграл слабо и ничем существенным не отметился. На матч с «Ростовом» Березуцкий вновь выставил Влашича с первых минут, и это тоже удивило. Дело в том, что на днях отец полузащитника, Йошко Влашич, в интервью хорватским СМИ прямо заявил: «Для Николы первое и главное — уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет уйти, ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает». Агент футболиста подтвердил, что все еще ведет переговоры с «Миланом».

Как с такой мотивацией выходить на поле и решать задачи клуба, который ты хочешь покинуть? Неясно. Но в матче с «Ростовом» Влашич сыграл лучше, чем с «Динамо». Уже на 8-й минуте некогда лидер ЦСКА отдал результативную передачу — подал с углового точно на Бийола. А в начале второго тайма он не реализовал выход один на один. Может, хоть после этого «Милан» захочет купить Влашича?

Возвращение Чалова

Если Семин оставил тот же стартовый состав, что добывал ничью в матче с «Химками», то Березуцкий вынужден был его поменять. Вместо получившего травму Заболотного формально вышел Кучаев, а место Антона в центре нападения занял Чалов. В первых турах Березуцкий экспериментировал — ставил Федора на правый фланг, где он был не слишком эффективен.

На этот раз Чалов вернулся на родную позицию центрфорварда — и удвоил счет в первом тайме. Хотя забил он с позиции левого вингера, где оказался ситуативно. Гол же для него соорудил Эджуке.

Переход «Ростова» на три защитника

«Ростов» на удивление инертно играл в первом тайме. ЦСКА больше владел мячом, чаще бил по воротам и заслужил вести в счете к перерыву. Прессинг у команды Семина не был таким энергичным, как при Карпине, зато хватало подач и длинных передач. Однако Комличенко за мяч вообще не цеплялся и справедливо отправился на скамейку в перерыве. Вообще к началу второго тайма Семин израсходовал сразу три замены: Норманна убрали с поля из-за травмы, а вместо Полоза вышел новичок Баштуш.

Из-за перестановок схема «Ростова» трансформировалась из 4-3-3 в 3-5-2, причем ни одного чистого номинального нападающего у хозяев не было — впереди во втором тайме играли Алмквист с Мамаевым. Изменения принесли плоды: «Ростов» отыграл один гол в начале второй половины, хоть и после стандартного положения.

Травма Фернандеса

К Березуцкому болельщики ЦСКА относятся отлично, но справедливо считают его малоопытным. Однако в матче с «Ростовом» его штаб сработал оперативно: после мощной 15-минутки хозяев в начале второго тайма ЦСКА тоже перестроился на расстановку с тремя защитниками. Как и в двух предыдущих матчах, Березуцкий совершил тройную замену — это уже похоже на тренерский почерк Алексея.

Правда, стоит упомянуть, что на исходе часа повреждение получил Марио Фернандес — российский бразилец уходил с поля, держась за заднюю поверхность бедра. Если худшие опасения подтвердятся, защитник сборной России пропустит сентябрьские матчи.

В концовке игра резко остановилась. Моменты стали возникать все реже, что было на руку ЦСКА. И красно-синие все-таки удержали три очка, а на финише встречи еще и забили — Марадишвили установил окончательный счет.

1:3 — ЦСКА поправляет свое положение в таблице, а «Ростов» оседает на границе с зоной вылета. Ни Семин, ни Карпин пока не могут победить в этом чемпионате.