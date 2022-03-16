Венгр давно уволен, португалец и финн улетели. Кто остался руководить российскими арбитрами?

15 марта РФС объявил о прекращении действия контракта Витора Мануэла Мелу Перейры. Попытаемся разобраться, кому теперь сможет предъявлять претензии главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и что будет дальше с нашими судьями.

Мелу Перейра

Контракт Мелу Перейры с РФС прекращен по взаимному соглашению сторон. Решение не затрагивает его участие в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), сообщил официальный сайт Союза.

Португалец возглавил департамент судейства (ДС) в сентябре 2021 года, сменив венгра Виктора Кашшаи. Поработал совсем недолго, учитывая зимний перерыв в соревнованиях. Казался убеленным сединами профессором университета, волею обстоятельств вынужденным работать в начальной школе. Во всяком случае, на такую мысль наводило желание португальца разжевывать азы — что нашим судьям не требовалось.

Он не создал «дорожную карту» (если говорить русским языком, не представил план действий, изменений, реформ и улучшений), которую ждали к концу прошлого года. Не знаю, переведена ли его книга о подготовке рефери, которую собирались использовать в нашем судействе.

Мелу Перейра с разным успехом провел несколько брифингов в онлайн-режиме. На одном прошлой осенью он появился только в самом конце. Извинился, что не смог этого сделать раньше — никак не удавалось попасть в гостиничный номер в одной из западноевропейских гостиниц, где остался его ноутбук.

На другом брифинге дал установку, что действия вратаря «Динамо» Антона Шунина, который в игре с «Химками» пошел в прыжке на мяч, поймал его, а потом коленом угодил Александру Трошечкину в область лопатки, — это фол. И за такое арбитр должен назначать пенальти. Через неделю Мелу Перейра уже не был так категоричен.

Мелу Перейра. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В одном моменте жестко подчеркивалось, что должна показываться красная карточка. Через неделю требование смягчилось — минимум желтая.

Это становилось нормой, что только больше запутывало судей, еще при Кашшаи переставших понимать, как же они должны работать. Казалось бы, отчасти спасением должен был стать февральский сбор в Турции, но Мелу Перейра уже уволен — что сегодня делать с теми установками и разъяснениями, что он дал вчера?

Кто объяснит, как же все-таки надо поступать в эпизодах, когда вратарь парирует удар и мяч от его руки летит в руку защитнику? Евгений Кукуляк в подобном моменте назначил пенальти в ворота «Краснодара». Это правильное решение или он все же нарушил договоренность не наказывать за такое 11-метровым?

Мне искренне жаль наших арбитров. Если раньше было слишком много тех, кому следовало адресовать такой вопрос (экспертно-судейская комиссия, руководитель судейского комитета, глава департамента судейства и так далее), то теперь не осталось никого.

Каманцев и Иванов

Исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев. Он входит в команду Ашота Хачатурянца и вместе с ним пришел в российский футбол. Каманцев достаточно быстро адаптировался и участвовал во всех начинаниях Хачатурянца. Профессиональный юрист, адвокат, он разрабатывал те документы, что ложились в основу реформ.

Именно Каманцева называли преемником Хачатурянца в судейском комитете (СК). Ведь сам Ашот Рафаилович после 22 ноября прошлого года, когда его избрали президентом РПЛ, больше не вправе возглавлять СК.

Ашот Хачатурянц. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Думаю, этот пост должен занять Павел Каманцев, потому что он пришел со мной. Это человек, которому я полностью доверяю, и уверен, что он продолжит то, что я начал. Плюс ко всему не снимаю с себя никакой ответственности, все равно буду ответственным за все изменения, которые там будут происходить. Конечно, хотел бы, чтобы этот пост в случае моей победы на выборах занял Каманцев. Думаю, что он его и займет, буду его рекомендовать, — сказал Хачатурянц в интервью ТАСС.

Но в итоге этого не произошло. Назначение нового председателя СК отложили на неопределенный срок. Причина в правилах организации судейства, которые перечислены в соответствующем положении ФИФА. В нем говорится, что председатель СК должен быть бывшим рефери, работавшим на высшем уровне. То есть им может стать только бывший арбитр, ассистент или видеоассистент, судивший матчи чемпионата страны.

Кроме того, ни председатель СК, ни члены комитета не вправе быть каким-либо образом связаны с клубами, лигами, любыми другими футбольными организациями. В СК не могут работать действующие судьи.

Таким образом, Каманцев не мог возглавить комитет. Пока этот орган так и остается без председателя. Павел Юрьевич стал и. о. главы департамента. А его заместителем назначен Николай Иванов. Раньше он отвечал в ДС за ФНЛ. Теперь в его обязанности войдет контроль за РПЛ и проведение семинаров арбитров.

Николай Владимирович — известный судья, экс-арбитр ФИФА и победитель конкурса «СЭ» «Золотая мантия», в котором на протяжении нескольких лет определялись лучшие рефери страны.

Зачем нужна ЭСК?

Иванов вошел в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Сегодня ее состав выглядит так: Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Мелу Перейра, Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди приостановили работу в ЭСК. Исключен из нее Юрий Баскаков.

Честно говоря, странно, что она вообще сохранена. Ведь изначально комиссия создавалась не в последнюю очередь для успокоения клубов и общественности, для снятия недоверия к судейским решениям. ЭСК виделась неким органом, чье решение (благодаря присутствию множества экспертов, в том числе иностранных) правильное, объективное и чуть ли не единственно верное.

Возможно, кому-то она такой и казалась. Так ее и воспринимали. И пользу она приносила.

Но были существенные минусы. Во-первых, это касалось различий во взглядах иностранцев и русских. У них своя школа, свое понимание правил, у нас — свое. Это нормально. Но получалось так, что при определении вердикта голоса делились пополам.

Во-вторых, присутствие ЭСК резко понизило значимость главы департамента судейства. Насколько бы прав он ни был, какие бы окончательные установки он ни давал судьям, всегда существовал риск, что комиссия проголосует иначе. И так происходило. То есть вчера на брифинге арбитры могли услышать одно, а сегодня — увидеть в тексте о решении ЭСК совершенно другое.

Однако, повторю, свою успокаивающую роль комиссия иногда играла. Сегодня же не будет и этого. Ведь перестали голосовать иностранцы — остался (непонятно зачем) только уволенный из ДС Мелу Перейра. Без права голоса два из семи членов ЭСК. Из оставшихся пяти иногда не будут голосовать Зуев, Иванов или Левников, если окажутся инспектором того матча, в котором возникло спорное решение.

Может, пора закрыть ЭСК?

Назначения

На мой взгляд, сегодня следует обратить внимание на несколько ключевых вопросов.

Первое. Нужно с хирургической точностью назначать бригады на матчи чемпионата России. Избегая создания на ровном месте конфликтов — таких, что случился в Казани, куда отправили Виталия Мешкова, забыв о прошлогоднем конфликте или не учтя его.

Второе. Необходимо еще раз уточнить с судьями трактовки моментов, по которым возникают существенные расхождения. Это особенно важно с точки зрения понимания правил арбитром и его видеоассистентом и их взаимодействия в ходе игры.

Третье. Нужно успокоить клубы, чтобы избежать «пламенных» речей, подобных той, что выдал Леонид Слуцкий.

Алексей Кульбаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Белорус

Возможно, стоит рассмотреть вариант приглашения на вторую часть сезона 42-летнего судьи из Белоруссии Алексея Кульбакова. Это арбитр ФИФА, рефери элитной группы УЕФА. Он остался без работы на международных турнирах. И наверняка будет не прочь поддержать форму и поработать в РПЛ.

Что дальше

Предположу, что странная схема руководства судейством доковыляет до конца сезона. То есть номинальным руководителем, и. о. главы ДС до конца календарной весны останется Каманцев. А оперативную деятельность будет вести Иванов. Непонятно только, кто займется ФНЛ, где проблем тоже выше крыши.

Работать весь год без руководителя СК и с и. о. в департаменте судейства невозможно. Значит, этот вопрос придется решать летом.

Позовут в ДС Сергея Карасева? Этот вариант исключать нельзя. Но хочет ли он завершить карьеру? Возраст и физическая подготовка вполне позволяют ему судить и дальше.

Предложат вернуться Валентину Иванову? Он, насколько мне известно, не горит желанием снова «сесть на раскаленную сковороду». Валентин Валентинович на хорошем счету в ФИФА, работает инструктором, читает лекции, готовит судей к чемпионату мира.

Что будет с Йоуни Хютией? Он последним покинул Россию — намного позже Мелу Перейры. Работящий, трудолюбивый, опытный. Сложилось впечатление, что именно он смотрел игры, анализировал, придумывал, а португалец — озвучивал то, что подготовил финн. Информации о расторжении контракта с Хютией не было. Его оставят?

Сергей Хусаинов, Сергей Куликов, Леонид Шевченко, Николай Левников, Сергей Зуев, Роберто Розетти (и Хосе Мария Гарсия Аранда Энсинар), Валентин Иванов, Алексей Николаев, Андрей Будогосский, Александр Егоров, Виктор Кашшаи, Витор Мануэл Мелу Перейра... 13 руководителей сменились на моих глазах с 1999 года.

До них судейский корпус возглавляли Эдуард Шкловский, Николай Жихарев, Алексей Еськов-старший, Виктор Лушин. 17 «тренеров» за 30 лет. Кто следующий?