На 90+3-й и 90+10-й минутах матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Урал» (2:2) арбитр Игорь Панин принял разные решения, допустив ошибку в ключевом эпизоде.

Сначала он поступил правильно, наказав пенальти Рафала Аугустыняка за фол на Егоре Ушакове. Рефери потребовалась помощь видеоассистентов Яна Бобровского и Валерия Данченко. Только после их вмешательства и просмотра видеозаписи Панин указал на 11-метровую отметку.

Так ему следовало поступить и на 90+10-й минуте, когда уже в штрафной площади ЦСКА Ушаков нарушил правила в единоборстве с Лео Гогличидзе. И тут ВАР вмешались и предложили Панину посмотреть повторы. Но он не согласился с коллегами и не наказал армейцев 11-метровым.

Отмечу, что в этом эпизоде судье не показали повтор с того ракурса, где фол Ушакова был более очевиден. Возможно, сказалось то, что Бобровский дебютировал в роли ВАР.

С учетом происходящего в играх РПЛ, на мой взгляд, нужно отказаться от использования ВАР в матчах чемпионата и Кубка России.

Аргументы следующие:

— не все из видеоассистентов, получивших лицензии, способны работать видеоассистентами;

— не налажено взаимодействие видеоассистентов с арбитрами;

— действия видеоассистентов не только не помогают исправлять ошибки, а, наоборот, увеличивают их число и вызывают скандалы;

— футбольное сообщество не готово правильно воспринимать и понимать то, что делают видеоассистенты;

— отсутствуют внятные разъяснение и пояснения работы видеоассистентов, что еще больше нагнетает напряженность вокруг судейства.

А Панину теперь грозит вторая неудовлетворительная оценка за неделю. До этого он ошибочно не удалил игрока «Нефтехимика» в матче Олимп-ФНЛ «Ротор» — «Нефтехимик» (2:1). Это признала экспертно-судейская комиссия.