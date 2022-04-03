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Судейство

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ЦСКА — «Урал»: арбитр Панин получит вторую двойку за неделю. Пора отменять ВАР в РПЛ

Игорь Панин принял разные решения в матче ЦСКА — «Урал», допустив ошибку в ключевом эпизоде
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Судья Игорь Панин в матче ЦСКА — «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Панин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На 90+3-й и 90+10-й минутах матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Урал» (2:2) арбитр Игорь Панин принял разные решения, допустив ошибку в ключевом эпизоде.

Сначала он поступил правильно, наказав пенальти Рафала Аугустыняка за фол на Егоре Ушакове. Рефери потребовалась помощь видеоассистентов Яна Бобровского и Валерия Данченко. Только после их вмешательства и просмотра видеозаписи Панин указал на 11-метровую отметку.

Так ему следовало поступить и на 90+10-й минуте, когда уже в штрафной площади ЦСКА Ушаков нарушил правила в единоборстве с Лео Гогличидзе. И тут ВАР вмешались и предложили Панину посмотреть повторы. Но он не согласился с коллегами и не наказал армейцев 11-метровым.

Отмечу, что в этом эпизоде судье не показали повтор с того ракурса, где фол Ушакова был более очевиден. Возможно, сказалось то, что Бобровский дебютировал в роли ВАР.

С учетом происходящего в играх РПЛ, на мой взгляд, нужно отказаться от использования ВАР в матчах чемпионата и Кубка России.

Аргументы следующие:

— не все из видеоассистентов, получивших лицензии, способны работать видеоассистентами;
— не налажено взаимодействие видеоассистентов с арбитрами;
— действия видеоассистентов не только не помогают исправлять ошибки, а, наоборот, увеличивают их число и вызывают скандалы;
— футбольное сообщество не готово правильно воспринимать и понимать то, что делают видеоассистенты;
— отсутствуют внятные разъяснение и пояснения работы видеоассистентов, что еще больше нагнетает напряженность вокруг судейства.

А Панину теперь грозит вторая неудовлетворительная оценка за неделю. До этого он ошибочно не удалил игрока «Нефтехимика» в матче Олимп-ФНЛ «Ротор» — «Нефтехимик» (2:1). Это признала экспертно-судейская комиссия.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Игорь Панин
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