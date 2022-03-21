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Судейство

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РФС может ужесточить наказания и штрафы за оскорбление судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
20 марта. Москва. ЦСКА — «Рубин» — 6:1. Арбитр Кирилл Левников удаляет Александра Ломовицкого.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судейский комитет РФС и департамент судейства обеспокоены поведением футболистов, тренеров и официальных лиц клубов по отношению к арбитрам. Как стало известно «СЭ», существует идея изменить систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбление рефери.

В новом сезоне, если это утвердит исполком РФС, в дисциплинарный регламент могут внести поправки, касающиеся рецидивов — повторных нарушений против официальных лиц матчей.

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Так, например, повторное (в течение сезона или календарного года) оскорбительное поведение игрока или сотрудника клуба может повлечь в РПЛ дисквалификацию на восемь матчей и крупный штраф — от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, а умышленный толчок или удар мячом — дисквалификацию до 12 игр и штраф до 1,5 миллиона.

Со своей стороны предлагаю ввести обязательный взнос за подачу жалоб на качество судейства, как это предусмотрено дисциплинарным регламентом РФС при подаче протеста. И брать деньги за каждый указанный момент, к примеру, по 50 тысяч рублей. В случае признания правоты арбитра взнос не возвращать, а переводить в фонд развития судейства в Академию РФС, занимающуюся подготовкой рефери. То же самое сделать со штрафами.

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 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
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