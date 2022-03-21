РФС может ужесточить наказания и штрафы за оскорбление судей

Судейский комитет РФС и департамент судейства обеспокоены поведением футболистов, тренеров и официальных лиц клубов по отношению к арбитрам. Как стало известно «СЭ», существует идея изменить систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбление рефери.

В новом сезоне, если это утвердит исполком РФС, в дисциплинарный регламент могут внести поправки, касающиеся рецидивов — повторных нарушений против официальных лиц матчей.

Так, например, повторное (в течение сезона или календарного года) оскорбительное поведение игрока или сотрудника клуба может повлечь в РПЛ дисквалификацию на восемь матчей и крупный штраф — от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, а умышленный толчок или удар мячом — дисквалификацию до 12 игр и штраф до 1,5 миллиона.

Со своей стороны предлагаю ввести обязательный взнос за подачу жалоб на качество судейства, как это предусмотрено дисциплинарным регламентом РФС при подаче протеста. И брать деньги за каждый указанный момент, к примеру, по 50 тысяч рублей. В случае признания правоты арбитра взнос не возвращать, а переводить в фонд развития судейства в Академию РФС, занимающуюся подготовкой рефери. То же самое сделать со штрафами.