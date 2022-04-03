Арбитр Сухой назначил пенальти в матче «Краснодар» — «Динамо» после падения Смолова

В конце первого тайма матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» арбитр Алексей Сухой после вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Николая Богача ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «быков».

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников схватил форварда «Динамо» Федора Смолова за футболку.

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников схватил форварда «Динамо» Федора Смолова за футболку.

ВАР провели проверку и определили, что фол Александра Черникова на Федоре Смолове произошел в штрафной площади.

Полузащитник действительно попытался прихватить динамовца внутри штрафной. Но та задержка рукой, которая на самом деле повлияла на движение нападающего гостей, произошла вне пределов штрафной площади.

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников схватил форварда «Динамо» Федора Смолова за футболку.

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников схватил форварда «Динамо» Федора Смолова за футболку.

Назначать пенальти не следовало. Решение ВАР фактическое, поэтому они не позвали Сухого к монитору.