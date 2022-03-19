«Спартак» вправе жаловаться на судейство. Что происходит с видеоарбитрами?

Судья ошибочно завершил тайм и не удалил Гоцука в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

Еще один матч красно-белых дал повод поговорить о качестве работы российских рефери. К сожалению, есть основания усомниться в полезности февральского сбора в Турции.

Судья ошибочно завершил тайм и не удалил Гоцука

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» ошибся арбитр Сергей Иванов. В том эпизоде защитник нижегородцев Кирилл Гоцук применил чрезмерную силу и с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с Айртоном. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме.

Судье не следовало давать свисток на перерыв и завершать игру. Нужно было дождаться проверки видеоассистентов. Фол Гоцука заслуживал удаления. Иванов не вынес даже предупреждения.

Гол правильно не засчитан, Иванова не нужно звать к монитору

На 79-й минуте был правильно отменен гол красно-белых. Это произошло потому, что Квинси Промес при выполнении 11-метрового удара дважды коснулся мяча.

При этом бригада арбитров допустила ошибку. Судье Иванову не требовалось идти к монитору и проверять видеозапись. В данной ситуации решение фактическое, не требующее оценки самого рефери. Вердикт должны были вынести сами видеоассистенты Иван Сиденков и Игорь Демешко.

Падение Игнатова

В конце встречи Иванов принял абсолютно верное решение — он правильно квалифицировал действия Михаила Игнатова. Спартаковец попытался обмануть арбитра, изобразив фол со стороны защитника. Но вместо пенальти заработал желтую карточку за симуляцию. Никто Игнатова не трогал, упал сам.

Руководители департамента судейства не будут давать комментарии

Руководители департамента судейства РФС сегодня не будут комментировать решения арбитров. Есть вероятность, что красно-белые обратятся в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) и попросят дать оценку вердиктам рефери. Соответственно, нужно дождаться решения ЭСК.

Сбор в Турции

Очевидно, что в ходе сбора в Турции, который проводил теперь уже бывший глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра, не был решен ряд основополагающих вопросов, связанных с трактовкой некоторых характерных моментов и с работой видеоассистентов. Особенно это касается действий ВАР. Теперь это сказывается на судействе весенних игр РПЛ.