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Судейство

Сегодня, 16:35

«Спартак» вправе жаловаться на судейство. Что происходит с видеоарбитрами?

Судья ошибочно завершил тайм и не удалил Гоцука в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Мелу Перейра и российские арбитры.
Фото РФС
Еще один матч красно-белых дал повод поговорить о качестве работы российских рефери. К сожалению, есть основания усомниться в полезности февральского сбора в Турции.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:1
Спартак
Голы
Мартинс, 72 (0:1), Юлдошев, 73 (1:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев (Кечкеш, 62) Гоцук Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Александров, 87) Эннин Сулейманов (Горбунов, 71)
Спартак
Селихов Жиго Айртон (Мозес, 46) Джикия Литвинов (Соболев, 87) Бакаев (Умяров, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин (Игнатов, 65) Николсон Промес
Предупреждения
Эннин 43’, Сулейманов 56’, Стоцкий 75’, Кравцов 88’, Нигматуллин 90+4’  -  Мартинс 83’, Игнатов 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Демешко (Химки)

Судья ошибочно завершил тайм и не удалил Гоцука

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» ошибся арбитр Сергей Иванов. В том эпизоде защитник нижегородцев Кирилл Гоцук применил чрезмерную силу и с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с Айртоном. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме.

Судье не следовало давать свисток на перерыв и завершать игру. Нужно было дождаться проверки видеоассистентов. Фол Гоцука заслуживал удаления. Иванов не вынес даже предупреждения.

Сергей Иванов. «Спартак» не смог обыграть «Нижний» и судью Иванова. Такое судейство вредит РПЛ

Гол правильно не засчитан, Иванова не нужно звать к монитору

На 79-й минуте был правильно отменен гол красно-белых. Это произошло потому, что Квинси Промес при выполнении 11-метрового удара дважды коснулся мяча.

При этом бригада арбитров допустила ошибку. Судье Иванову не требовалось идти к монитору и проверять видеозапись. В данной ситуации решение фактическое, не требующее оценки самого рефери. Вердикт должны были вынести сами видеоассистенты Иван Сиденков и Игорь Демешко.

Падение Игнатова

В конце встречи Иванов принял абсолютно верное решение — он правильно квалифицировал действия Михаила Игнатова. Спартаковец попытался обмануть арбитра, изобразив фол со стороны защитника. Но вместо пенальти заработал желтую карточку за симуляцию. Никто Игнатова не трогал, упал сам.

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Футболисты московской команды празднуют забитый гол. «Спартак» в Нижнем: без победы и с новым судейским скандалом

Руководители департамента судейства не будут давать комментарии

Руководители департамента судейства РФС сегодня не будут комментировать решения арбитров. Есть вероятность, что красно-белые обратятся в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) и попросят дать оценку вердиктам рефери. Соответственно, нужно дождаться решения ЭСК.

Виктор Кашшаи, Мелу Перейра. Венгр давно уволен, португалец и финн улетели. Кто остался руководить российскими арбитрами?

Сбор в Турции

Очевидно, что в ходе сбора в Турции, который проводил теперь уже бывший глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра, не был решен ряд основополагающих вопросов, связанных с трактовкой некоторых характерных моментов и с работой видеоассистентов. Особенно это касается действий ВАР. Теперь это сказывается на судействе весенних игр РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ЦСКА
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21%

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Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

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12%

1.73
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Нижний Новгород 1
Спартак 1
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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Витор Перейра
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