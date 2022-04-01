Финн Хютия уволен из РФС. У российских судей больше нет иностранных руководителей

Йоуни Хютия, с октября прошлого года работавший заместителем главы департамента судейства Российского футбольного союза, уволен из РФС.

Как уже сообщал «СЭ», ранее он несколько лет был председателем судейского комитета федерации футбола Финляндии. Сейчас Хютия вернулся на родину и пока используется в качестве инструктора УЕФА и ФИФА.

В отличие от экс-главы департамента Витора Мануэла Мелу Перейры финн проявил хорошую работоспособность. Он, а не португалец, в основном готовил материалы для судейских брифингов и семинаров.