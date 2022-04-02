Карасев не удалил полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в матче со «Спартаком»

На 24-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» арбитр Сергей Карасев вынес предупреждение Алексису Бека-Бека. Судья так квалифицировал действие железнодорожника, ударившего шипами Кристофера Мартинса Перейру. Удар пришелся в область выше голеностопа.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Алексей Лунев в действия рефери не вмешались.

Интересно, что в этот же день на 45+7-й минуте матча «Арсенал» — «Ахмат» арбитр Виталий Мешков после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Дмитрия Мосякина удалил полузащитника туляков Горана Чаушича.

Хавбек вступил в единоборство с соперником и ударил его ногой в область икроножной мышцы. Судья видел этот фол, зафиксировал его и поначалу вынес Чаушичу предупреждение. Но ВАР с ним не согласились и предложили посмотреть повторы. После этого Мешков изменил свое решение и достал красную карточку.

Предположу, что среди судей найдутся те, кто не согласится с коллегой, потому что Чаушич не применил чрезмерную силу. Но удар шипами пришелся очень высоко — намного выше голеностопа. Эпизод пограничный.

Теперь интересно, какой вердикт вынесет экспертно-судейская комиссия, если ей придется сравнить фолы и наказания Бека-Бека и Чаушича.