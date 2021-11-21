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«Нет сомнений, что Ваноли давно и детально изучает «Спартак». Интервью футболиста, игравшего у Паоло в сборной Италии

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 13:00
Милан
Паоло Ваноли.
Паоло Ваноли.
Теги:
Разговор с вице-чемпионом Европы-2016 среди юношей.

Паоло Ваноли, который в декабре может возглавить «Спартак», пока не работал самостоятельно на взрослом уровне. 49-летний специалист был одним из ассистентов в тренерском штабе Антонио Конте в «Челси» и «Интере», а до этого входил в число помощников Джампьеро Вентуры в сборной Италии.

А вот на молодежном уровне у Ваноли есть высокое достижение: под его руководством в 2016-м «Скуадра адзурра» U-19 стала вице-чемпионом Европы. Один из ключевых футболистов той команды — Симоне Минелли. Сейчас левому атакующему хавбеку 24 года.

Умеет работать под давлением

— В России помнят хорошего защитника «Пармы», «Фиорентины» и «Болоньи» Ваноли, но большинство почти ничего не знает о нем как о тренере. Что можете сказать о нем? — вопрос Минелли.

— У меня остались очень хорошие воспоминания от работы с Паоло — как в профессиональном, так и в человеческом плане. Жаль, что тогда не удалось взять титул, доставшийся Франции, но и второе место можно считать успехом. Наши голкиперы из того созыва Мерет и Аудеро, полевые игроки Димарко, Барелла, Локателли, Кутроне сейчас на видных ролях в итальянском футболе.

— Локателли, Барелла и Мерет — действующие чемпионы Европы. При этом в число кандидатов в ту вашу сборную входили нынешние звезды серии А Кьеза из «Ювентуса» и Пессина из «Аталанты», которые не попали в окончательную заявку на Евро U-19. Причем, насколько понимаю, Кьеза проиграл конкуренцию именно вам.

— Паоло использовал схему 4-4-2, в ней я выходил на поле вторым нападающим или левым атакующим полузащитником. Кьеза, к которому отношусь с большим уважением, мог располагаться как слева, так и справа. Меня совершенно не удивляет, что на данный момент это один из ведущих футболистов «Юве» и сборной.

Не мне судить, по какой причине Ваноли не включил в состав Кьезу и Пессину, нужно спрашивать у самого тренера. Кстати, Пессина играл в то время опорным хавбеком, это уже гораздо позднее он передвинулся ближе к чужим воротам.

— Чем запомнился Ваноли с профессиональной точки зрения?

— Это здорово подготовленный и крайне дотошный тренер. Паоло четко прорабатывает и объясняет команде задачу, а затем требует ее выполнения. Ваноли — отменный тактик, а футбол, которому он нас учил, напоминает мне сегодняшний стиль «Аталанты». Паоло настаивал на отличной физической готовности, взаимозаменяемости по позициям: защитники должны уметь завершить атаку, а форварды при необходимости — отпахать в обороне. Ведь в свое время Ваноли, будучи защитником, умел здорово подключаться вперед, забивал, так что пытался прививать подобный навык и нашим ребятам.

— Как Паоло вел себя накануне важных матчей? Дергался или, наоборот, выглядел уверенным в себе?

— Мне он запомнился тренером, умеющим работать под давлением. Не помню, чтобы от него исходила какая-то нервозность. Наоборот, Ваноли передавал нам заряд энергии.

— Делил ли он футболистов на любимчиков и на всех остальных?

— Лично я ничего подобного не чувствовал. Никогда! На мой взгляд, у Ваноли в старте всегда выходили те, кто выигрывал конкуренцию и лучше готов по состоянию на конкретный момент.

Паоло Ваноли. «Ваноли умеет выносить мозг игрокам». Интервью бывшего партнера потенциального тренера «Спартака»

Справится с ответственностью в Москве

— Каков Ваноли вне футбола?

— К нему можно было подойти с любым вопросом, Паоло мог поговорить с любым из ребят. И я не припомню каких-то драконовских ограничений за пределами поля — Ваноли оставлял футболистам разумную свободу действий. При этом надо понимать, какая между нами разница в возрасте, так что законную дистанцию «тренер — игрок» никто не отменял.

— Знаете, что старший брат Паоло тоже тренер? Кстати, накануне того Евро U-19 ваша команда провела спарринг с клубом, который возглавлял Родолфо Ваноли.

— Помню, что играли с какой-то иностранной командой, но вот что ее тренирует брат нашего Паоло Ваноли, не знал. Это любопытно!

— Вы даете лестную характеристику Паоло. Но все же согласитесь, что речь идет о молодежном футболе, а на взрослом уровне Ваноли почти неизвестен. Способен ли он, по-вашему, справиться с новой миссией, да еще в незнакомой стране?

— Да, у Паоло пока нет самостоятельного опыта со взрослыми коллективами, но я считаю, что у него есть и знания, и характер, чтобы достойно проявить себя в новом качестве. Ваноли ведь был не последним человеком в штабе Конте, а это один из самых востребованных с одной стороны и жестких с другой специалистов в Европе. Тактическая грамотность Паоло, его тренерская педантичность и большой опыт позволяют надеяться на то, что он справится с ответственностью, которая на него ляжет в Москве.

Паоло Ваноли. Выиграл Кубок УЕФА в Москве, помогал Конте, тренировал будущих чемпионов Европы. Что нужно знать о потенциальном тренере «Спартака»

За тактику можно не беспокоиться

— Как вам кажется, на чем Ваноли в первую очередь сосредоточится в «Спартаке»?

— Думаю, прежде всего на сплочении коллектива и укреплении боевого духа. У нас с этим при Паоло точно все было в порядке!

Ну а что касается чисто футбольных аспектов, то Ваноли совсем не догматик. Раз есть перспектива принять «Спартак», то тренер, нет сомнений, уже давно и детально изучает футбол москвичей. У нас вот в юношеской сборной Паоло, повторю, применял расстановку 4-4-2, но в штабе Конте он отлично изучил изнутри и 3-5-2. Так что за тактические ходы можете не беспокоиться — Ваноли разберется.

— Давно последний раз общались с ним?

— После нашей совместной работы в U-19 пути разошлись. Как-то созванивались, но давно не виделись. Искренне желаю Паоло удачи в Москве!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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