«Нет сомнений, что Ваноли давно и детально изучает «Спартак». Интервью футболиста, игравшего у Паоло в сборной Италии

Разговор с вице-чемпионом Европы-2016 среди юношей.

Паоло Ваноли, который в декабре может возглавить «Спартак», пока не работал самостоятельно на взрослом уровне. 49-летний специалист был одним из ассистентов в тренерском штабе Антонио Конте в «Челси» и «Интере», а до этого входил в число помощников Джампьеро Вентуры в сборной Италии.

А вот на молодежном уровне у Ваноли есть высокое достижение: под его руководством в 2016-м «Скуадра адзурра» U-19 стала вице-чемпионом Европы. Один из ключевых футболистов той команды — Симоне Минелли. Сейчас левому атакующему хавбеку 24 года.

Умеет работать под давлением

— В России помнят хорошего защитника «Пармы», «Фиорентины» и «Болоньи» Ваноли, но большинство почти ничего не знает о нем как о тренере. Что можете сказать о нем? — вопрос Минелли.

— У меня остались очень хорошие воспоминания от работы с Паоло — как в профессиональном, так и в человеческом плане. Жаль, что тогда не удалось взять титул, доставшийся Франции, но и второе место можно считать успехом. Наши голкиперы из того созыва Мерет и Аудеро, полевые игроки Димарко, Барелла, Локателли, Кутроне сейчас на видных ролях в итальянском футболе.

— Локателли, Барелла и Мерет — действующие чемпионы Европы. При этом в число кандидатов в ту вашу сборную входили нынешние звезды серии А Кьеза из «Ювентуса» и Пессина из «Аталанты», которые не попали в окончательную заявку на Евро U-19. Причем, насколько понимаю, Кьеза проиграл конкуренцию именно вам.

— Паоло использовал схему 4-4-2, в ней я выходил на поле вторым нападающим или левым атакующим полузащитником. Кьеза, к которому отношусь с большим уважением, мог располагаться как слева, так и справа. Меня совершенно не удивляет, что на данный момент это один из ведущих футболистов «Юве» и сборной.

Не мне судить, по какой причине Ваноли не включил в состав Кьезу и Пессину, нужно спрашивать у самого тренера. Кстати, Пессина играл в то время опорным хавбеком, это уже гораздо позднее он передвинулся ближе к чужим воротам.

— Чем запомнился Ваноли с профессиональной точки зрения?

— Это здорово подготовленный и крайне дотошный тренер. Паоло четко прорабатывает и объясняет команде задачу, а затем требует ее выполнения. Ваноли — отменный тактик, а футбол, которому он нас учил, напоминает мне сегодняшний стиль «Аталанты». Паоло настаивал на отличной физической готовности, взаимозаменяемости по позициям: защитники должны уметь завершить атаку, а форварды при необходимости — отпахать в обороне. Ведь в свое время Ваноли, будучи защитником, умел здорово подключаться вперед, забивал, так что пытался прививать подобный навык и нашим ребятам.

— Как Паоло вел себя накануне важных матчей? Дергался или, наоборот, выглядел уверенным в себе?

— Мне он запомнился тренером, умеющим работать под давлением. Не помню, чтобы от него исходила какая-то нервозность. Наоборот, Ваноли передавал нам заряд энергии.

— Делил ли он футболистов на любимчиков и на всех остальных?

— Лично я ничего подобного не чувствовал. Никогда! На мой взгляд, у Ваноли в старте всегда выходили те, кто выигрывал конкуренцию и лучше готов по состоянию на конкретный момент.

Справится с ответственностью в Москве

— Каков Ваноли вне футбола?

— К нему можно было подойти с любым вопросом, Паоло мог поговорить с любым из ребят. И я не припомню каких-то драконовских ограничений за пределами поля — Ваноли оставлял футболистам разумную свободу действий. При этом надо понимать, какая между нами разница в возрасте, так что законную дистанцию «тренер — игрок» никто не отменял.

— Знаете, что старший брат Паоло тоже тренер? Кстати, накануне того Евро U-19 ваша команда провела спарринг с клубом, который возглавлял Родолфо Ваноли.

— Помню, что играли с какой-то иностранной командой, но вот что ее тренирует брат нашего Паоло Ваноли, не знал. Это любопытно!

— Вы даете лестную характеристику Паоло. Но все же согласитесь, что речь идет о молодежном футболе, а на взрослом уровне Ваноли почти неизвестен. Способен ли он, по-вашему, справиться с новой миссией, да еще в незнакомой стране?

— Да, у Паоло пока нет самостоятельного опыта со взрослыми коллективами, но я считаю, что у него есть и знания, и характер, чтобы достойно проявить себя в новом качестве. Ваноли ведь был не последним человеком в штабе Конте, а это один из самых востребованных с одной стороны и жестких с другой специалистов в Европе. Тактическая грамотность Паоло, его тренерская педантичность и большой опыт позволяют надеяться на то, что он справится с ответственностью, которая на него ляжет в Москве.

За тактику можно не беспокоиться

— Как вам кажется, на чем Ваноли в первую очередь сосредоточится в «Спартаке»?

— Думаю, прежде всего на сплочении коллектива и укреплении боевого духа. У нас с этим при Паоло точно все было в порядке!

Ну а что касается чисто футбольных аспектов, то Ваноли совсем не догматик. Раз есть перспектива принять «Спартак», то тренер, нет сомнений, уже давно и детально изучает футбол москвичей. У нас вот в юношеской сборной Паоло, повторю, применял расстановку 4-4-2, но в штабе Конте он отлично изучил изнутри и 3-5-2. Так что за тактические ходы можете не беспокоиться — Ваноли разберется.

— Давно последний раз общались с ним?

— После нашей совместной работы в U-19 пути разошлись. Как-то созванивались, но давно не виделись. Искренне желаю Паоло удачи в Москве!