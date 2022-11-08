«Для России Дзюба большой футболист. Но «Оренбург» играет по-другому». Интервью тренера главной сенсации РПЛ

Хочется, чтобы человек включил матч «Оренбурга» и не переключал на другой канал

— На пресс-конференции после матча с «Химками» (0:2) вы сказали, что ваша команда приехала просто поиграть в футбольчик. Что это было? Недооценка соперника? И насколько жестким у вас получился разговор с подопечными в раздевалке?

— Ругать игроков, повышать на них голос — это очень просто. Такой подход далеко не всегда себя оправдывает. Надо попытаться найти причину, докопаться до истины. Возможно, что-то было упущено при подготовке к матчу. В понедельник утром проведем тренировку (разговор состоялся в воскресенье. — Прим. «СЭ»). На ней я скажу спокойно ребятам несколько фраз. Понятно, что каждый из 20 футболистов в команде хочет иметь постоянное место в составе. Но жизнь такова, что ты можешь быстро пробиться в основу и так же быстро попасть в запас. Вы меня понимаете? То есть сейчас, допустим, Оганесян ждет своего шанса, Стоматов, Башич. Здоровая конкуренция еще никогда никому не мешала. Если кто-то не хочет выкладываться, значит, будет играть другой. По-моему, все просто.

— А вы не почувствовали, что прежде всего у ваших легионеров уже отпускное настроение?

— Я такого не заметил. Не считаю, что латиноамериканцы провалили игру с «Химками». Флорентин, Вера неплохо смотрелись. В целом мы больше контролировали мяч, но «Химки» лучше распорядились своими моментами. Такое бывает. Вы в России любите в случае неудачи сразу все валить на легионеров. (Смеется.) Так не пойдет. Мы одна команда. Я не смотрю в паспорт, на национальность. Если человек соответствует моим требованиям — он играет.

— Вы осознаете, что за несколько месяцев сумели создать одну из самых симпатичных команд РПЛ?

— Когда я только пришел в «Оренбург», сразу обозначил руководителям свою философию. Помню, сказал тогда одну вещь: «Лучше я буду выигрывать со счетом 4:3, чем 1:0». Футбол, при котором девять игроков садятся за линию мяча и ждут своего шанса в контратаке или на стандарте, — это не про меня. Я хочу, чтобы мои футболисты доставляли удовольствие болельщикам своей игрой. Причем не только оренбургским. Нужно, чтобы человек пришел, например, с работы домой, включил телевизор, увидел матч «Оренбурга» и не переключил на другой канал. Мне кажется, в ФНЛ у нас получалось играть зрелищно. В РПЛ прекрасно понимаем, что мы здесь новички. Нам сложно конкурировать с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА в плане результата. Но почему мы должны отказываться от атакующего стиля?

— Но вы же понимаете, что, играя в открытый футбол в РПЛ, вы рискуете недобрать нужных очков?

— Да. Такого исключать нельзя. В ФНЛ, конечно, больше силовой борьбы. В РПЛ уже подобраны игроки более высокого класса, технически оснащенные. И я не понимаю, как с такими исполнителями можно играть исключительно от обороны, сидеть сзади, ставить «автобус». Уровень игроков позволяет тебе ставить зрелищный футбол. Понятно, что бывают спады по ходу сезона. Но поражение поражению рознь. Допустим, мы уступили «Краснодару» (0:2), «Динамо» (2:3). Да, потеряли очки, допускали ошибки, однако пытались забить голы, старались атаковать, лезли вперед.

Семак поддержал меня после 0:8

— Главный вывод, который вы для себя сделали после разгромного поражения от «Зенита» (0:8)?

— Сказал ребятам, что в жизни бывают сложные моменты. Конечно, уступать с таким счетом стыдно. Мы хотели поиграть в футбол на встречных курсах. Но почему-то забыли об обороне и о том, кто нам противостоит. В «Зените» всю игру делают бразильцы. К их креативу мы оказались не готовы. В РПЛ в этом сезоне никто не отберет у питерцев чемпионство.

— А «Спартак»?

— Нет. На первом месте в итоге опять окажется «Зенит». ЦСКА, «Спартак», «Ростов» будут биться только за второе место.

— Однако «Ахмат» показал, что и «Зенит» можно обыгрывать.

— Я, увы, не видел этого матча. Для интриги это, конечно, неплохо. Первое поражение Питера в чемпионате. Однако давайте смотреть правде в глаза. Если «Ахмат» или «Оренбург» сыграют с «Зенитом» пять матчей, сколько будет у нас побед? Думаю, одна. Сложно по качеству состава конкурировать с сине-бело-голубыми.

Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Удалось пообщаться с Сергеем Семаком после той игры? Может быть, он вас как-то приободрил?

— После матча мы еще провели тренировку на поле. Сергей приходил ко мне, мы с ним где-то 15 минут обсуждали перипетии игры. Он поддержал меня, сказал, что ему понравились наши легионеры, которые стараются играть в футбол, а не выбивают мяч абы куда. В этом плане, например, Вера и Флорентин, безусловно, для нас очень полезные футболисты, дают нам многое, двигают мяч вперед.

— Вы как-то сказали, что тренировать «Зенит» сложнее, чем «Оренбург».

— От своих слов не отказываюсь. Я вам покажу это на примере «ПСЖ». У тебя в раздевалке сидят Месси, Мбаппе, Неймар. И ты пытаешься им объяснить, как нужно играть. (Смеется.) Мол, Лео, извини, но сегодня ты остаешься в запасе. Ну раз ты так скажешь, два, а потом какая у Месси будет реакция? Там собраны суперфутболисты, амбициозные, каждый со своим большим эго. И тебе нужно быть тонким психологом, чтобы держать ситуацию под контролем. Семаку это в «Зените» удается!

Нравится работа Бьелсы

— Если бы сейчас была такая возможность, к какому европейскому тренеру вы бы поехали на стажировку?

— Уф... Непростой вопрос. Вы прямо застали меня врасплох. (Смеется.) Так, дайте-ка подумать... Может быть, посмотрел бы за тренировочным процессом «Баварии». Мюнхенцы в последние годы выглядят настоящей машиной!

— Значит, к Нагельсманну?

— Мне очень нравится, как работает Марсело Бьелса. Помню, какую игру он поставил «Атлетику», который доходил до финала Лиги Европы. «Марсель» под его руководством играл симпатично. Он сумел вывести «Лидс» в АПЛ — впервые за 16 лет! Активный футбол, высокий прессинг, агрессия, интенсивность! С большим уважением отношусь к этому специалисту.

Марсело Бьелса. Фото Global Look Press

— Сейчас в «Оренбурге» три аргентинца — Мансилья, Флорентин, Вера. Не многовато? Не создадут ли они свою группировку?

— Если я почувствую, что они что-то там затевают, сразу произведу чистку. (Смеется.) Я уже вам говорил, меня не интересует национальность игрока. Для меня важно, чтобы все мы вместе переживали и хорошие, радостные моменты, и неудачи. Мы можем и посмеяться, можем высказать друг другу жесткие слова, если что-то идет не так. Конечно, мне бы хотелось, чтобы в «Оренбурге» играло 40 процентов своих воспитанников, но это нереально.

— Почему?

— У «Оренбурга» нет своей академии, как у «Спартака», ЦСКА, «Краснодара». Это большая проблема для нашего клуба. Поэтому, конечно, приходится обращаться за помощью к легионерам. И те же аргентинцы, которых вы упомянули, дают нам совсем другой менталитет, иную культуру футбола. То же самое можно сказать про зенитовских бразильцев, про Промеса, про Кордобу. Они поднимают уровень всего чемпионата. Как можно от них отказываться? В команде должно быть где-то шесть-семь легионеров.

Марцел Личка. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В России тренеры кричат на детей: «Не обрезай, играй проще!»

— Складывается впечатление, что для Веры, Флорентина, Мансильи, Марина не существует авторитетов на поле. Они абсолютно не зажаты.

— Да, вы правы. Это идет из детства. Все естественно. Они привыкли играть в такой искренний футбол в Буэнос-Айресе. Это же целая религия. Так было раньше во многих европейских странах. Но сейчас молодежь, как правило, сидит и играет в PlayStation или переписывается в телефоне. В Аргентине же пацаны понимают, что футбол — это их шанс пробиться в жизни, чего-то достичь. Поэтому они часами гоняют мяч. Отсюда такая страсть, импровизация, азарт, пластика!

— А российские футболисты, что называется, заштампованные?

— Можно и так сказать. Если ты ему подскажешь сыграть нестандартно, он это выполнит. Но если промолчишь, он не будет ничего придумывать, сыграет попроще. Для меня это стало удивлением в мой первый год работы в России. Спрашивал подопечного: «А почему ты не берешь игру на себя, не уходишь влево, вправо, если я тебе ничего не подсказываю?» Должна быть развита игровая интуиция, способность действовать так, чтобы поставить соперника в тупик. Сейчас мне нравится, как играет в «Монако» Головин. Помню, в «Сельте» очень выделялся Мостовой. Нельзя не сказать и про Аршавина. Динамика, скорость, умение обыграть один в один! Все это было при нем. Эти футболисты разрывали шаблоны, принимали на поле неожиданные решения. Сейчас таких исполнителей, конечно, в России не хватает. Мои футболисты дисциплинированные, выполнят установку. Но мне бы хотелось, чтобы они больше сами думали на поле, делали разницу.

— Почему российские футболисты, как правило, не склонны к импровизации?

— Опять же надо искать причину в детско-юношеском футболе. На этом уровне для тренеров часто важен только результат. Они могут накричать на ребят, чтобы те не ошибались, просто сохраняли мяч. Пацанов не учат думать... Главное — не обрезаться... И к чему это ведет? Парни умеют, грубо говоря, только выбивать мячи куда подальше. И все.

Андрей Аршавин в «Арсенале». Фото Global Look Press

Марин

— Кого выделите из молодых российских игроков в РПЛ?

— В принципе, есть таланты. Когда «Спартак-2» выступал в ФНЛ, я хотел видеть в «Оренбурге» Литвинова, Игнатова. В «Краснодаре-2» выделялся тогда Волков, который сейчас играет за основу на позиции правого защитника. Там есть также свой Литвинов. Сперцян очень талантливый.

— Почему вы не упомянули Захаряна?

— Так я же еще не закончил перечисление. В «Динамо» это, конечно, Захарян. Отличный креативный полузащитник. Еще нравится Макаров. Но он уже не совсем молодой, да?

— 24 года.

— Ясно. Тогда назову Тюкавина. Вот у него очень большие задатки! Считаю его классической «девяткой». Таких игроков сейчас, к сожалению, немного в российском футболе.

Константин Тюкавин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— В «Оренбурге», по мнению ряда экспертов, сейчас играет один из самых интересных футболистов в РПЛ — 25-летний Джимми Марин из Коста-Рики. Его козыри?

— Джимми скоростной футболист, довольно универсальный. Может играть и справа, и слева, и «десяткой». Не боится идти в дриблинг. Интеллектуальный исполнитель. Технически оснащен. Хотя, конечно, есть над чем работать.

— Над чем же?

— Над оборонительными действиями. Но для латиноамериканцев это нормальная ситуация. Они, как правило, не любят отрабатывать назад. Они не такие дисциплинированные, как европейцы. Ну что поделать... Иногда я на него ругаюсь, объясняю, что нельзя играть только вперед. Нужен правильный баланс между защитой и атакой. Но в целом Марин приносит много пользы «Оренбургу». Здорово врывается в свободные зоны, за спины защитникам. Если у Джимми это получается, его уже не догнать. Очень резкий.

Сычевой и Агаларов

— А в чем заключается феномен Сычевого? И есть ли он — этот феномен?

— Этот парень сделал себя сам. Сам вытащил себя на тот уровень, на котором сейчас находится. Я его впервые увидел, когда он играл за омский «Иртыш». Мы уже тогда хотели с Димой Андреевым (спортивный директор «Оренбурга». — Прим. «СЭ») пригласить Вову в «Оренбург». Начали за ним пристально следить, но он остался в Омске до лета. В первый год в «Оренбурге» ему было непросто. Он нечасто проходил в состав.

— Почему?

— У нас были Фамейе и Воробьев. Но Сычевой нормально воспринимал ситуацию, постепенно прибавлял. Забил шесть мячей. Он много работает на тренировках. Остается на поле после занятий, отшлифовывает завершение атак. У него глаза горят! Парень хочет расти. И сейчас ему воздается за длительную пахоту. Я часто говорю своим игрокам: «Если ты сегодня не вышел на поле, это не значит, что через два года ты не окажешься в «Спартаке». Все зависит исключительно от тебя, от твоих амбиций и способности к ежедневному труду. Если хочешь выйти из зоны комфорта, все реально. Если не намерен ее покидать, то завтра будешь играть в ФНЛ, а через пару лет забудешь про футбол».

12.11.2022 | Локомотив — Спартак

— Скептики считают, что Сычевой — это бомбардир на один сезон, и нередко сравнивают его с Гамидом Агаларовым.

— Сейчас я, конечно, не могу с полной уверенностью сказать, что Сыч будет исправно забивать и в следующем году. В жизни все бывает. Никто не знает, что случится завтра... Но пока Вова подтверждает свой уровень. Он — в гонке бомбардиров, попал в расширенный список сборной России. Это уже о чем-то говорит. Ему надо понимать, что в футболе важна стабильность. Если в этом сезоне он забьет 15-17 голов, то в следующем нельзя снижать планку. А сравнение с Агаларовым не совсем корректное.

— Почему?

— Не считаю Агаларова слабым нападающим, который случайно стал лучшим бомбардиром РПЛ. Нет! Просто «Уфа» старалась играть на контратаках. Такой футбол идеально подходил Гамиду. «Ахмат» сейчас играет в другой манере. Может быть, Агаларов пока не подстроился под этот стиль. Многое же зависит еще и от окружения. Есть такое понятие — «своя команда». Но на первом плане однозначно стоит желание самого футболиста. Готов ли он выходить из зоны комфорта?

Владимир Сычевой. Matchroom Boxing, Фото «СЭ»

— Сычевой в интервью «СЭ» признался, что вы его можете похвалить, а через 10 минут выгнать с тренировки...

— (Смеется.) Вова не преувеличивает. Когда вижу, что ему не хватает интенсивности в работе, я его сразу выгоняю. Причем это касается не только Сычевого, но, например, и Сивакова. Правила для всех одинаковые. Звезд для меня не существует. Мансилья тоже может раньше времени пойти «отдыхать». Никто не должен самоуспокаиваться. Мы можем быть хорошими друзьями, шутить, смеяться, но в работе не должно быть сентиментов — спрашиваю с ребят жестко!

— Вопрос, который в ближайшее время, наверное, будут задавать всем тренерам команд РПЛ. Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом. Вы бы хотели его видеть в составе «Оренбурга»?

— Артем Дзюба — безусловно, большой игрок, он сделал многое для российского футбола. Но если вы ставите вопрос именно так, то я отвечу — нет.

— Почему?

— Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам. Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры «Оренбурга».

Артем Дзюба. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— То есть дело исключительно в игровой философии?

— Да. Именно в ней. Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Напротив, с уважением отношусь к его титулам и заслугам. Повторюсь, это значимая фигура для российского футбола. Как человека я его не знаю. Но это очень умный нападающий! Я не преувеличиваю. Думаю, он способен быть лидером в раздевалке. Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков «Оренбурга», выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию. Но если говорить о роли основного нападающего нашей команды, то у меня есть другие варианты в атаке. Сычевой, Воробьев. Да и Мансилья может играть на острие. Просто сейчас он у меня действует на фланге.

Мечта? Секрет! Но она связана с «Оренбургом»

— А как вы, кстати, разрулили ситуацию между Марином и Сычевым, когда россиянин посчитал, что легионер «украл» у него гол в матче с «Факелом»?

— Марин прав. Какие к нему вопросы?

— Но ведь он мог просто поставить корпус, и мяч бы залетел ворота после удара Сычевого?

— Это рискованно. А если бы защитник все-таки добрался до мяча? Такой вариант исключать нельзя. Я уверен, что если бы в той ситуации не было рядом футболиста «Факела», Марин бы этот мяч не тронул. При этом почему-то не вспоминают другой эпизод в том же матче.

— Какой?

— Мы заработали пенальти. Его должен был исполнять Дима Воробьев. Но он отдал это право Мансилье.

— Почему?

— Потому что аргентинец в этом сезоне еще не забивал, для него это было очень важно с психологической точки зрения. Так что, мне кажется, лучше говорить об этом поступке нашего футболиста. Димка — молодец. Мы — команда. Если в последних турах чемпионата Сыч будет претендовать на звание лучшего бомбардира, мы все ему поможем достигнуть этой цели. Даже не сомневайтесь.

— Можете назвать свою главную тренерскую цель в России?

— У меня все как-то идет постепенно. Когда принял «Оренбург», хотел вывести команду в РПЛ. В первый год это получилось по спортивному принципу, но нас не пустили в премьер-лигу из-за неготовности стадиона. Да уж... Но ничего — сделали это со второй попытки. И сейчас, получается, я отработал первый круг в качестве тренера команды РПЛ. Это было моей мечтой.

— Что дальше? Аппетит же приходит во время еды.

— Дальше? Это секрет. (Смеется.)

— Вот как?

— Нет, нет, не пытайте меня. Эту мечту я пока не буду озвучивать. Но она связана с «Оренбургом». Я никуда не собираюсь отсюда уходить, убегать. Сейчас все мои мысли об этой команде. Понятно, мы не знаем, что будет потом, как сложится ситуация, но пока вот так.

— Неужели у вас нет желания попробовать свои силы, скажем, в московском клубе?

— Жизнь может быстро поменяться. Но я ценю то доверие, которое мне оказали в «Оренбурге» Дима Андреев и Василий Петрович (Еремякин, президент «Оренбурга». — Прим. «СЭ»). Иной руководитель после матча с «Зенитом» (0:8) мог сказать мне: «Марцел, спасибо, до свидания! Это позор». Но здесь меня все поддержали. Не обращаю внимания на слухи. Понимаю, что журналистам тоже надо что-то писать, создавать свой продукт. Но лично со мной никто из других клубов не встречался и не разговаривал, предложений мне не поступало. У меня еще действующий контракт с «Оренбургом».

— А как вы отреагировали на слова агента Сергея Новикова о том, что «Личка — идеальный вариант для «Локомотива»?

— Честно говоря, не особо читаю газеты. Правда, эту публикацию мне показали в клубе. Моя реакция? Ну... Значит, это такая оценка моей работы в «Оренбурге». Мне приятно. Но не стоит забывать, что я проделываю ее вместе со своими помощниками и со своими подопечными. Без них у меня ничего бы не получилось.

Марцел Личка с помощником. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Почему остался в России

— В Чехии на вас сильно давят из-за того, что вы продолжили работать в России и не вернулись домой после 24 февраля?

— Никто не звонил, не писал из Чехии. Я в России уже два года. Тренирую здесь, потому что футбол — моя работа и моя страсть. Я интересуюсь только спортом и не смешиваю его с политикой.

— Но вы же понимаете, что в ближайшие годы можете не получить работу в Европе?

— Да. Такие примеры есть. Но «Оренбург» в меня поверил, дал мне шанс пробиться с командой в РПЛ. Даже когда нас не пустили в элитный дивизион, я не сбежал. Почувствовал, что тут есть единомышленники, что я здесь нужен. Это ценно.

— Чехии, как и России, не будет на чемпионате мира в Катаре. За кого будете болеть на этом турнире?

— Моя вторая родина — Франция. В детстве я прожил там несколько лет, учился в школах. Мой отец играл во французском чемпионате. Поэтому всегда следил за сборной этой страны. Я еще помню ту команду, которая завоевала бронзу на чемпионате мира 1986 года. Платини, Аморос, Стопира... И, конечно, золотое поколение 1998 года — Зидан, Лизаразю, Блан, Дюггари. Джоркаефф играл вместе с моим папой в «Гренобле». (Смеется.) Когда отец работал в тренерском штабе сборной Чехии, в полуфинале Евро-1996 мы по пенальти обыграли французов. И вот как раз после той встречи Юри подарил мне свою майку. Так что мои предпочтения в Катаре понятны. (Смеется.)

— Франция выиграет турнир?

— Не знаю. Боюсь, есть команды посильнее. Но из меня очень плохой прогнозист. Если я на кого-то ставлю, эта команда никогда не побеждает. (Смеется.)