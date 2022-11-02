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Сегодня, 14:00

«Личка — идеальный вариант для «Локомотива»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка.
Фото «СЭ»
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью «СЭ» с агентом Сергеем Новиковым.

Брест, ФНЛ

— Как давно вы знакомы с Марцелом Личкой? — вопрос агенту Сергею Новикову.

— Мы тесно сотрудничали с брестским «Динамо». Близко познакомились с Личкой в 2018 году, когда его назначили главным тренером команды. Президент клуба интересовался у меня, стоит ли делать выбор в пользу этого специалиста. Я навел справки, поговорил с игроками, экспертами и дал Личке положительную характеристику.

— Не прогадали?

— Как видите, нет. Марцел отработал на пять с плюсом. Стал чемпионом, выиграл Кубок Белоруссии. Достаточно удачно выступил в еврокубках. Им были довольны.

— Однако Брест решил не продлевать с ним контракт...

— Здесь не нужно искать подводных течений. Ничего мутного! На самом деле, изменилась дорожная карта у президента клуба. Он хотел развивать свой личный проект — клуб «Рух» из Бреста, переключился на него. А у Марцела уже были амбиции поработать в более сильной лиге.

— В итоге оказался в ФНЛ, в «Оренбурге».

— Дело в том, что «Оренбург» начал искать главного тренера, когда еще выступал в РПЛ. Мы предложили президенту клуба и спортивному директору кандидатуру Лички. Им этот вариант понравился, они за него в принципе зацепились.

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Марцел Личка.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Почему?

— Тренер говорит на русском языке. Обладает психологией победителя. Он не запачкан ни в каких историях. Не работал ранее в России, не имел никаких «хвостов» и так далее. В общем, был готов тренировать «Оренбург» с чистого листа. Молодой, перспективный, исповедующий атакующий футбол.

Вели тесные переговоры в течение полугода. Вмешался ковид. Снятия с «Оренбурга» очков, пропуск матчей. Марцел еженедельно отсматривал игры, мы с ним все время созванивались. То есть он шесть месяцев готовился к работе в «Оренбурге» в РПЛ.

— Однако «Оренбург» вылетел в ФНЛ.

— Да. И у президента клуба возник вопрос: а захочет ли Марцел теперь возглавить команду? Закрались сомнения... Все-таки ФНЛ — специфическая лига. Мы переговорили с Марцелом. Он согласился прийти под задачу. И Личка ее решил.

— Только вот команду не пустили в РПЛ из-за стадиона.

— Ну что поделать... Зато потом Личка фактически вывел «Оренбург» в элитный дивизион во второй раз подряд. Марцел своего добился. Ну и нужно отдать должное руководству клуба, которое решило вопрос со стадионом.

— Почему Марцел не покинул «Оренбург», когда команду не пустили в РПЛ из-за недостаточной вместительности арены?

— Не скрою, он тогда был опустошен. Уехал в Чехию, к семье. Однако мы сумели его убедить, что на полпути останавливаться нельзя. Он как вожак стаи не бросил ребят, взялся за дело. А ведь второй сезон получился тяжелейшим... И все-таки Личка справился. Это человек, который четко знает, чего он хочет. Гнет свою линию. Важно, что у него есть психология победителя.

Владимир Сычевой. «Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом

Сычевой — это всерьез и надолго?

— Для вас стала откровением яркая игра «Оренбурга» в этом сезоне?

— Абсолютно нет! Трансферная политика была проведена весьма грамотно. «Оренбург» подал правильный пример многим клубам РПЛ. Если деньги тратить с умом, то с небольшим бюджетом можно создать боеспособный коллектив. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев — футбольный человек, понимает тонкости и нюансы. Профессионал, делает то, что нужно в современных реалиях. Точечная селекция, полное взаимопонимание с тренерским штабом. То есть игроки подобраны под атакующий стиль, приверженцем которого является Личка. Он сам играл в Испании, любит южный, открытый футбол. Такую игру он и ставит. Да, первые матчи получились где-то авантюрными — шашки наголо и вперед. Но потом все пришло в норму. В свое время Виктор Гончаренко выстроил систему игры в «Уфе», а дальше уже все шло по накатанной.

— Даже так?

— Это мое мнение. При Гончаренко у «Уфы» был сумасшедший взлет. А все следующие тренеры, включая Сергея Семака, шли по накатанной. То же самое можно сказать и про Личку. Он выстроил систему. И даже если уйдет на повышение, другому тренеру не составит большого труда при нынешнем руководстве довольно эффективно работать. Стиль точно сохранится.

— Точечное усиление — это Марин, Флорентин, Мансилья, Вера?

— Прежде всего они. При всем уважении к российским футболистам, вышеперечисленные исполнители явно выделяются. Остальные дают объем, проделывают черновую работу. А латиноамериканцы привнесли то, чего и не хватает РПЛ, — яркость и креатив! На команду любо-дорого смотреть. То есть пришли добротные футболисты, которые звезд с неба не хватали, обученные и стоят недорого. И они в нынешних реалиях РПЛ дают результат. Вот вам рецепт успеха.

Владимир Сычевой. Фото ФК "Оренбург"
Владимир Сычевой.
ФК «Оренбург»

— Сычевой — это всерьез и надолго или всего лишь бомбардир-вспышка?

— Думаю, одним ярким сезоном в РПЛ Владимир точно не ограничится. Я давно дружу с его агентом Виктором Панченко, и он в очередной раз доказал, как у него наметан глаз в футболе. Просто какая-то сумасшедшая интуиция и прозорливость. Если помните, Панченко-старший в свое время привозил в ЦСКА Вагнера Лава, Жиркова нашел. Сын у него, Кирилл, — голеадор. Панченко открыл Сычевого, предложил его «Оренбургу». Все стороны довольны. Личка верит в этого форварда, видит у него серьезные перспективы.

— Справедливы ли были претензии Сычевого к Марину, который, по мнению Владимира, украл у него гол в матче с «Факелом»?

— С одной стороны, здорово, что Сычевой жаден до голов. Таким и должен быть форвард. Однако у Марина были доли секунды для принятия решений. В итоге забил, увеличил счет. Значит, поступил правильно.

Игорь Осинькин и&nbsp;Вадим Евсеев. «В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова

Личка и Галактионов

— Допускаете, что зимой Личка может покинуть «Оренбург» и возглавить другой российский клуб?

— Думаю, если у руководителей больших клубов есть глаза и они хорошо разбираются в футболе, то в скором времени выйдут на связь с Личкой. Это же идеальный вариант! Хорошо адаптированный к России специалист, говорящий по-русски, умеющий выстроить игру. Понимающий футбол от а до я. Он показывает искрометный футбол.

— Что не всегда хорошо, как показала игра с «Зенитом».

— Да, был этот разгром. Но важно, что Личка проделал работу над ошибками, и потом мы уже увидели совсем другой «Оренбург». Команда не развалилась. И он не сник. Личка — человек с психологией победителя, как и Гончаренко. Для них не существует ничьих.

— «Локомотив» пока официально не назначил нового тренера.

— Думаю, для «Локо» Личка — идеальный вариант!

— Идеальный?

— Да. Я вам уже перечислил его плюсы. Он говорит на четырех языках. Сам может донести до легионера свою мысль, в то же время общается с русскими ребятами. Человек всем доказал, что он способен давать результат не только в Белоруссии, но и в РПЛ. «Оренбург» играет в классный футбол, который обожают болельщики. Вот это сейчас и нужно «Локомотиву», чьи поклонники приуныли.

— А хватит ли ему авторитета для работы в «Локомотиве»?

— Для него нет авторитетов! Это первое. Во-вторых, он умеет создать химию в коллективе, умеет влезть в душу игроку, понять его, разобраться в человеке. Именно этого «Локо» и не хватало. Не было ауры, единения, чувства команды. Полная неразбериха в клубе, бардак, который творился в «Локо» после прихода специалистов «высокого класса»... Это же все сказывалось на настроении ребят. Им нужен простой, свой тренер. Личка и для иностранцев подойдет, и для россиян. Он уже шишек себе понабивал, авторитета ему хватит. Федотов же тоже пришел в ЦСКА, и никаких проблем с коллективом у него не возникло.

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Марцел Личка.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Федотов несколько лет работает в РПЛ, а Личка только полсезона.

— Это не смущает. Сейчас уровень РПЛ просел. Можно быстро влиться в новую команду, начать выстраивать свою игру. В любом случае надо дать шанс человеку, который демонстрирует поистине яркий футбол. Зачем искать кого-то за рубежом? На мой взгляд, «Оренбург» смотрится интереснее, чем, например, тот же «Нижний Новгород», который возглавляет Михаил Галактионов.

— Которого сватают в «Локомотив».

— Считаю, знаний, опыта и регалий у Лички больше, чем у Галактионова. И приглашать Михаила только потому, что он россиянин, перспективный, — это одна история. Или все-таки рискнуть и дать шанс специалисту, который совместно с руководством клуба способен создать очень интересный проект, привлекающий к себе внимание зрителей, специалистов? «Локомотиву» пора возвращаться на былые позиции. Очень важно, чтобы все были заточены на результат. В «Оренбурге» сейчас так. И президент клуба, и спортивный директор думают только о команде. Личка уже два года живет в отеле рядом со стадионом. Это же тоже о чем-то говорит?

— В Чехии на Личку сильно давят из-за того, что он продолжил работать в России?

— Марцел отдает себе отчет, что многое поставил на карту. При этом дорожит тем шансом, который у него возник, — работает в РПЛ. И потом, на Чехии, да и на Европе, футбольный мир не заканчивается. Есть Турция, Эмираты, другие лиги. Да и ситуация еще может измениться. На сегодняшний день, конечно, сложно представить, чтобы Марцел возглавил пражскую «Спарту», в связи с политической обстановкой.

Григорий Иванов. «Не помню, почему Гончаренко уехал из «Урала» в прошлый раз. Я уже старенький». Президент клуба — о новом тренере

Гончаренко мог бы работать в Польше, Венгрии

— Поговорим о Гончаренко. Ожидали, что он так «выстрелит» в «Урале» после неудачного начала?

— Конечно, ожидал! В свое время лично я рекомендовал его в «Уфу» Шамилю Газизову. И дальше мы увидели, что из себя представляет этот тренер. Профессионал, максималист. Считаю, что он входит в пятерку сильнейших тренеров в РПЛ. Для меня сюрприз, что он работает в «Урале», а не в более статусном клубе.

— Кто прав, кто виноват в его конфликте с Галицким?

— Всех нюансов не знаю. В «Краснодаре» своя кухня. Непростой клуб. Есть собственник, который, конечно, имеет право на свое личное мнение по всем вопросам. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку.

— Мы еще увидим Гончаренко в топовом российском клубе?

— Не сомневаюсь в этом. Скажу больше. Если бы не политическая ситуация, он бы точно работал в крепком европейском клубе. В Польше, Венгрии, например. Как Гончаренко за короткий срок преобразил «Урал»! Да, были точечные приобретения, но костяк-то остался прежним. Значит, все дело в требованиях Виктора Михайловича, в его философии. И ведь этот «Урал» интересно смотреть — не засыпаешь под него!

Селфи футболистов &laquo;Рубина&raquo;. «Селфи Лисаковича? Из обычного празднования раздули черт-те что!» Колонка Олега Иванова

Лисакович — сложный парень

— Как оцените уровень белорусского футбола?

— Не скрою, он заметно просел. Частные деньги ушли из футбола. Крепких легионеров пригласить невозможно. С другой стороны, шанс получили местные ребята, которые сейчас получают огромный опыт. Среди них наберется 10-15 человек, которые бы пригодились командам РПЛ из нижней части таблицы и лидерам ФНЛ.

— Например?

— Ложкин, Концевой, Гречихо. Есть защитник Швецов с сумасшедшей скоростью. Они уже здесь и сейчас могут прийти и играть на уровне РПЛ. В БАТЭ есть интересные юноши, в «Шахтере».

— Лисакович мог раскрыться в России ярче?

— Знаю Виталия еще с юного возраста. Это один из самых талантливых белорусских игроков за последние 10 лет. Для меня он в тройке. Однако есть проблемы с характером, которые ему мешают. Сложный парень. В «Локомотиве» это вылезло наружу. В футбол играть он умеет, но нужно еще научиться владеть собой.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Все про спорт
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Виктор Гончаренко
Владимир Сычевой
Михаил Галактионов
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9
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
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15
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16
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 - : -
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 - : -
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