«Личка — идеальный вариант для «Локомотива»
Брест, ФНЛ
— Как давно вы знакомы с Марцелом Личкой? — вопрос агенту Сергею Новикову.
— Мы тесно сотрудничали с брестским «Динамо». Близко познакомились с Личкой в 2018 году, когда его назначили главным тренером команды. Президент клуба интересовался у меня, стоит ли делать выбор в пользу этого специалиста. Я навел справки, поговорил с игроками, экспертами и дал Личке положительную характеристику.
— Не прогадали?
— Как видите, нет. Марцел отработал на пять с плюсом. Стал чемпионом, выиграл Кубок Белоруссии. Достаточно удачно выступил в еврокубках. Им были довольны.
— Однако Брест решил не продлевать с ним контракт...
— Здесь не нужно искать подводных течений. Ничего мутного! На самом деле, изменилась дорожная карта у президента клуба. Он хотел развивать свой личный проект — клуб «Рух» из Бреста, переключился на него. А у Марцела уже были амбиции поработать в более сильной лиге.
— В итоге оказался в ФНЛ, в «Оренбурге».
— Дело в том, что «Оренбург» начал искать главного тренера, когда еще выступал в РПЛ. Мы предложили президенту клуба и спортивному директору кандидатуру Лички. Им этот вариант понравился, они за него в принципе зацепились.
— Почему?
— Тренер говорит на русском языке. Обладает психологией победителя. Он не запачкан ни в каких историях. Не работал ранее в России, не имел никаких «хвостов» и так далее. В общем, был готов тренировать «Оренбург» с чистого листа. Молодой, перспективный, исповедующий атакующий футбол.
Вели тесные переговоры в течение полугода. Вмешался ковид. Снятия с «Оренбурга» очков, пропуск матчей. Марцел еженедельно отсматривал игры, мы с ним все время созванивались. То есть он шесть месяцев готовился к работе в «Оренбурге» в РПЛ.
— Однако «Оренбург» вылетел в ФНЛ.
— Да. И у президента клуба возник вопрос: а захочет ли Марцел теперь возглавить команду? Закрались сомнения... Все-таки ФНЛ — специфическая лига. Мы переговорили с Марцелом. Он согласился прийти под задачу. И Личка ее решил.
— Только вот команду не пустили в РПЛ из-за стадиона.
— Ну что поделать... Зато потом Личка фактически вывел «Оренбург» в элитный дивизион во второй раз подряд. Марцел своего добился. Ну и нужно отдать должное руководству клуба, которое решило вопрос со стадионом.
— Почему Марцел не покинул «Оренбург», когда команду не пустили в РПЛ из-за недостаточной вместительности арены?
— Не скрою, он тогда был опустошен. Уехал в Чехию, к семье. Однако мы сумели его убедить, что на полпути останавливаться нельзя. Он как вожак стаи не бросил ребят, взялся за дело. А ведь второй сезон получился тяжелейшим... И все-таки Личка справился. Это человек, который четко знает, чего он хочет. Гнет свою линию. Важно, что у него есть психология победителя.
Сычевой — это всерьез и надолго?
— Для вас стала откровением яркая игра «Оренбурга» в этом сезоне?
— Абсолютно нет! Трансферная политика была проведена весьма грамотно. «Оренбург» подал правильный пример многим клубам РПЛ. Если деньги тратить с умом, то с небольшим бюджетом можно создать боеспособный коллектив. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев — футбольный человек, понимает тонкости и нюансы. Профессионал, делает то, что нужно в современных реалиях. Точечная селекция, полное взаимопонимание с тренерским штабом. То есть игроки подобраны под атакующий стиль, приверженцем которого является Личка. Он сам играл в Испании, любит южный, открытый футбол. Такую игру он и ставит. Да, первые матчи получились где-то авантюрными — шашки наголо и вперед. Но потом все пришло в норму. В свое время Виктор Гончаренко выстроил систему игры в «Уфе», а дальше уже все шло по накатанной.
— Даже так?
— Это мое мнение. При Гончаренко у «Уфы» был сумасшедший взлет. А все следующие тренеры, включая Сергея Семака, шли по накатанной. То же самое можно сказать и про Личку. Он выстроил систему. И даже если уйдет на повышение, другому тренеру не составит большого труда при нынешнем руководстве довольно эффективно работать. Стиль точно сохранится.
— Точечное усиление — это Марин, Флорентин, Мансилья, Вера?
— Прежде всего они. При всем уважении к российским футболистам, вышеперечисленные исполнители явно выделяются. Остальные дают объем, проделывают черновую работу. А латиноамериканцы привнесли то, чего и не хватает РПЛ, — яркость и креатив! На команду любо-дорого смотреть. То есть пришли добротные футболисты, которые звезд с неба не хватали, обученные и стоят недорого. И они в нынешних реалиях РПЛ дают результат. Вот вам рецепт успеха.
— Сычевой — это всерьез и надолго или всего лишь бомбардир-вспышка?
— Думаю, одним ярким сезоном в РПЛ Владимир точно не ограничится. Я давно дружу с его агентом Виктором Панченко, и он в очередной раз доказал, как у него наметан глаз в футболе. Просто какая-то сумасшедшая интуиция и прозорливость. Если помните, Панченко-старший в свое время привозил в ЦСКА Вагнера Лава, Жиркова нашел. Сын у него, Кирилл, — голеадор. Панченко открыл Сычевого, предложил его «Оренбургу». Все стороны довольны. Личка верит в этого форварда, видит у него серьезные перспективы.
— Справедливы ли были претензии Сычевого к Марину, который, по мнению Владимира, украл у него гол в матче с «Факелом»?
— С одной стороны, здорово, что Сычевой жаден до голов. Таким и должен быть форвард. Однако у Марина были доли секунды для принятия решений. В итоге забил, увеличил счет. Значит, поступил правильно.
Личка и Галактионов
— Допускаете, что зимой Личка может покинуть «Оренбург» и возглавить другой российский клуб?
— Думаю, если у руководителей больших клубов есть глаза и они хорошо разбираются в футболе, то в скором времени выйдут на связь с Личкой. Это же идеальный вариант! Хорошо адаптированный к России специалист, говорящий по-русски, умеющий выстроить игру. Понимающий футбол от а до я. Он показывает искрометный футбол.
— Что не всегда хорошо, как показала игра с «Зенитом».
— Да, был этот разгром. Но важно, что Личка проделал работу над ошибками, и потом мы уже увидели совсем другой «Оренбург». Команда не развалилась. И он не сник. Личка — человек с психологией победителя, как и Гончаренко. Для них не существует ничьих.
— «Локомотив» пока официально не назначил нового тренера.
— Думаю, для «Локо» Личка — идеальный вариант!
— Идеальный?
— Да. Я вам уже перечислил его плюсы. Он говорит на четырех языках. Сам может донести до легионера свою мысль, в то же время общается с русскими ребятами. Человек всем доказал, что он способен давать результат не только в Белоруссии, но и в РПЛ. «Оренбург» играет в классный футбол, который обожают болельщики. Вот это сейчас и нужно «Локомотиву», чьи поклонники приуныли.
— А хватит ли ему авторитета для работы в «Локомотиве»?
— Для него нет авторитетов! Это первое. Во-вторых, он умеет создать химию в коллективе, умеет влезть в душу игроку, понять его, разобраться в человеке. Именно этого «Локо» и не хватало. Не было ауры, единения, чувства команды. Полная неразбериха в клубе, бардак, который творился в «Локо» после прихода специалистов «высокого класса»... Это же все сказывалось на настроении ребят. Им нужен простой, свой тренер. Личка и для иностранцев подойдет, и для россиян. Он уже шишек себе понабивал, авторитета ему хватит. Федотов же тоже пришел в ЦСКА, и никаких проблем с коллективом у него не возникло.
— Федотов несколько лет работает в РПЛ, а Личка только полсезона.
— Это не смущает. Сейчас уровень РПЛ просел. Можно быстро влиться в новую команду, начать выстраивать свою игру. В любом случае надо дать шанс человеку, который демонстрирует поистине яркий футбол. Зачем искать кого-то за рубежом? На мой взгляд, «Оренбург» смотрится интереснее, чем, например, тот же «Нижний Новгород», который возглавляет Михаил Галактионов.
— Которого сватают в «Локомотив».
— Считаю, знаний, опыта и регалий у Лички больше, чем у Галактионова. И приглашать Михаила только потому, что он россиянин, перспективный, — это одна история. Или все-таки рискнуть и дать шанс специалисту, который совместно с руководством клуба способен создать очень интересный проект, привлекающий к себе внимание зрителей, специалистов? «Локомотиву» пора возвращаться на былые позиции. Очень важно, чтобы все были заточены на результат. В «Оренбурге» сейчас так. И президент клуба, и спортивный директор думают только о команде. Личка уже два года живет в отеле рядом со стадионом. Это же тоже о чем-то говорит?
— В Чехии на Личку сильно давят из-за того, что он продолжил работать в России?
— Марцел отдает себе отчет, что многое поставил на карту. При этом дорожит тем шансом, который у него возник, — работает в РПЛ. И потом, на Чехии, да и на Европе, футбольный мир не заканчивается. Есть Турция, Эмираты, другие лиги. Да и ситуация еще может измениться. На сегодняшний день, конечно, сложно представить, чтобы Марцел возглавил пражскую «Спарту», в связи с политической обстановкой.
Гончаренко мог бы работать в Польше, Венгрии
— Поговорим о Гончаренко. Ожидали, что он так «выстрелит» в «Урале» после неудачного начала?
— Конечно, ожидал! В свое время лично я рекомендовал его в «Уфу» Шамилю Газизову. И дальше мы увидели, что из себя представляет этот тренер. Профессионал, максималист. Считаю, что он входит в пятерку сильнейших тренеров в РПЛ. Для меня сюрприз, что он работает в «Урале», а не в более статусном клубе.
— Кто прав, кто виноват в его конфликте с Галицким?
— Всех нюансов не знаю. В «Краснодаре» своя кухня. Непростой клуб. Есть собственник, который, конечно, имеет право на свое личное мнение по всем вопросам. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку.
— Мы еще увидим Гончаренко в топовом российском клубе?
— Не сомневаюсь в этом. Скажу больше. Если бы не политическая ситуация, он бы точно работал в крепком европейском клубе. В Польше, Венгрии, например. Как Гончаренко за короткий срок преобразил «Урал»! Да, были точечные приобретения, но костяк-то остался прежним. Значит, все дело в требованиях Виктора Михайловича, в его философии. И ведь этот «Урал» интересно смотреть — не засыпаешь под него!
Лисакович — сложный парень
— Как оцените уровень белорусского футбола?
— Не скрою, он заметно просел. Частные деньги ушли из футбола. Крепких легионеров пригласить невозможно. С другой стороны, шанс получили местные ребята, которые сейчас получают огромный опыт. Среди них наберется 10-15 человек, которые бы пригодились командам РПЛ из нижней части таблицы и лидерам ФНЛ.
— Например?
— Ложкин, Концевой, Гречихо. Есть защитник Швецов с сумасшедшей скоростью. Они уже здесь и сейчас могут прийти и играть на уровне РПЛ. В БАТЭ есть интересные юноши, в «Шахтере».
— Лисакович мог раскрыться в России ярче?
— Знаю Виталия еще с юного возраста. Это один из самых талантливых белорусских игроков за последние 10 лет. Для меня он в тройке. Однако есть проблемы с характером, которые ему мешают. Сложный парень. В «Локомотиве» это вылезло наружу. В футбол играть он умеет, но нужно еще научиться владеть собой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2