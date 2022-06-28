Два часа между благодарностью и плевком в спину. Рабинер — о скандальном прощании Ларссона и «Спартака»

Обозреватель «СЭ» объясняет, почему эта история — неблагодарная и недостойная со всех сторон.

Что-то у меня во всей этой нашумевшей истории с жестким прощанием «Спартака» с Джорданом Ларссоном не складывалось, не монтировалось. В конце концов понял — что.

Вчера, 19.20 по Москве. На официальном сайте красно-белых выходит новость о прекращении действия трудового договора между клубом и игроком по соглашению сторон. Все очень выдержанно — в новости есть фото Ларссона на поле в спартаковской форме (это тебе не снимок стадиона к информации об отставке Массимо Карреры), а главное — последняя фраза: «Благодарим Джордана за время, проведенное в «Спартаке». Ноль подтекстов и сарказма. Традиционное прощание клуба с футболистом.

Через несколько минут та же новость выходит в официальном Telegram-канале «Спартака», но уже без фразы с благодарностью. А чуть больше чем два часа спустя в том же канале — уже «Агент 007». Так сказать, с антиблагодарностью. С плевком в спину.

Друзья мои, по-моему, так не бывает. Такая динамика развития событий говорит о чьем-то вмешательстве в них — слишком уж крутой произошел разворот в интонации. И вижу только одного человека, который мог таким образом на эту историю воздействовать. Точнее — которая. Эмоции, эмоции...

Мы все знаем, с чего история Ларссона в «Спартаке» начиналась, — это уже мем. «Три года без подарков». Звучало забавно, но тут как раз нечего ерничать: Зарема Салихова с Джорданом угадала. И о 15 голах в серебряном сезоне-2020/21 (лучшем, вообще-то, со времен золота-2017), и о куче важных и красивых голов, и о «Золотом кабане» и «Золотом гладиаторе» забывать не надо — каким бы ни был последний аккорд. Ларссон все равно вошел в историю клуба — и далеко не худшей страницей.

Джордан Ларссон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не угадала Зарема, да и все руководство «Спартака», с моментом расставания с ним. Плохо у нас умеют продавать игроков на пике! В свое время передержали Веллитона, а теперь — и Ларссона. Нужно понимать, что такие люди, как он, рвутся в Европу, — и, когда «Вольфсбург» прошлым летом выкатил предложение на 10 миллионов евро, надо было не витать в облаках, а прагматично зарабатывать. Не надо ждать от футболистов, очевидно рассматривающих клуб и страну как перевалочный пункт, верности до гробовой доски!

Но решили не продавать его до Евро, а там Ларссон ни разу не появился даже на замену, с чего и началось его падение. Руй Витория дал ему достаточно шансов, ни одним из которых игрок не воспользовался. Возможно, они не подошли друг другу стилистически. Но допускаю, что швед считал: в России он уже себя показал, и пришло время двигаться дальше. Конечно, это его проблемы, но и проблемы клуба, который вовремя это изменение настроения не прочувствовал и не избавился от недавней звезды, потерявшей мотивацию.

В 0 + 0 виноват не только Ларссон, но и слишком частые смены тренера в «Спартаке»

И оказавшейся игроком одного тренера, очень зависимым от этого фактора. Только с Доменико Тедеско у него все было хорошо. С Олегом Кононовым, Руем и в считаных матчах перед отъездом с Паоло Ваноли — ни о чем.

Не каждый игрок легко перестраивается от одного тренера к другому — а в «Спартаке» эта перестройка требовалась слишком часто. И не только от фамилии к фамилии — от стиля к стилю. Кононов хотел играть в контроль, Тедеско — в вертикальный футбол с максимально быстрыми переходами и прессингом, Витория — снова в контроль, Ваноли — снова в вертикальный футбол. Никакой последовательности. И, как следствие, растерянность тех или иных футболистов, только понявших, как им надо действовать, — и снова вынужденных все менять.

Не собираюсь оправдывать Ларссона за безобразную игру в минувшем сезоне, но фактора этих «американских горок» в подходе клуба и очередных его штабов к игре тоже никто не отменял.

Джордан Ларссон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Джордан давно перестал быть для «Спартака» какой-либо игровой ценностью, и потерей для команды его отъезд нельзя было назвать ни в апреле, когда он приостановил контракт, ни сейчас, когда его разорвал. Когда резко уходят важные здесь и сейчас люди, это обычно воспринимается болезненно, когда Ларссоны образца сезона-2021/22 — только с облегчением. Поэтому стоило ему сказать каких-то пару слов заслуженной благодарности в адрес клуба, в котором он стал третьим снайпером чемпионата и благодаря которому, вообще-то, попал на чемпионат Европы, — и, думаю, все прошло бы тихо-мирно.

Но он их не сказал. Внутренней культуры не хватило.

Поцелуй эмблемы обязывает, а футболисты относятся к этому слишком поверхностно

А может, не хватило и памяти. О том, например, что он целовал спартаковскую эмблему. Это лишний повод говорить, сколько же сейчас в футболе наносных, ничего не означающих жестов. Ты должен понимать, что поцелуй логотипа кое к чему обязывает. Из обычного наемного работника ты превращаешься для болельщиков в человека, который, конечно, не дал клубу клятву верности до гроба, но какими-то узами себя с ним все же связал. И не должен уходить вот так. И даже не в том дело, что при первой возможности, а в том, что ничего не сказав.

Впрочем, еще не поздно. Хотя «Агент 007» вряд ли подтолкнет Джордана к признаниям в любви.

Уходить можно по-разному, и разве скажет хоть кто-то слово упрека тому же Сандро Шварцу? Да воспоминания о нем для динамовских болельщиков всегда будут озарены светом! И потому, что он доработал сезон, и потому, что сказал за все спасибо команде и болельщикам. А Маркус Гисдоль сбежал под покровом ночи, ни с кем не попрощавшись и даже не поставив в известность игроков. Отношение к нему — соответствующее, и национальность человека тут ни при чем.

Но над Гисдолем болельщики только посмеялись, поскольку он ничего хорошего для клуба сделать не успел и эмблему не целовал. Когда человек успевает сделать что-то важное и влюбить в себя, от него и ждут более душевного и не такого формального подхода. И сильно разочаровываются, увидев обратное.

Джордан Ларссон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

На собственных ресурсах Ларссон никаких сообщений, связанных с уходом из «Спартака», кстати, пока не публиковал. Последнее сообщение в соцсетях, касающееся красно-белых, датируется вообще 31 июля 2021 года и посвящено победе в Самаре над «Крыльями Советов»: «Важная победа сегодня! Не лучшая игра, но мы показали характер, чтобы выиграть в концовке. Теперь фокус — на квалификации Лиги чемпионов!» Дальше — фото с ребенком, несколько — в форме АИК, где он находился в аренде; также мы можем полюбоваться, как его стригут. Последний на сегодня снимок, в галстуке-бабочке и в обнимку с женой, — аж за 2 июня.

Остальное говорилось в интервью, акценты и контекст в которых могли быть и смещены.

Эта история плоха тем, что плодит негатив

Вообще, вся эта история кажется мне несколько перегретой. Потому что весь «криминал», который Ларссону вменяется, — это фраза: «Хорошо, что я не обязан возвращаться».

Что здесь обидного, а тем более оскорбительного по отношению к «Спартаку» и даже к России? Человек не хочет здесь играть. Можно вспомнить и то, как он перед еврокубковыми матчами вставал на одно колено, а спартаковские фанаты его за это клеймили. Это тоже не могло остаться незамеченным.

В «Агенте 007» ведь указаны и семь интервью, включая те, которые Джордан давал, играя в «Спартаке», и беседы эти (в том числе с моим коллегой по «СЭ» Артемом Калининым на сборах, где Ларссон был очень адекватен и корректен в оценках и говорил, кстати, что фанаты имеют полное право быть его игрой недовольными) делались с санкции клуба. Поэтому странно обвинять футболиста в излишней разговорчивости, если разрешение на эти разговоры давал сам «Спартак».

Упрекать его в плохой игре и каком-то даже демонстративном безразличии на поле в прошлом сезоне — другое дело, этого Ларссон заслуживает. Так об этом и надо говорить!

Интеллигентные люди должны уметь расходиться без битья тарелок. Здесь это не удалось. Одной стороне не хватило воспитания и благодарности, чтобы вовремя сказать спасибо, другой — выдержки и благородства, чтобы из того, что было, сделать акцент на хорошем.

История с «Агентом 007» не нравится мне потому, что плодит негатив. Достаточно почитать комментарии под картинкой на официальном спартаковском канале, чтобы понять это. Не лучше ли было вспомнить, как Ларссон забил третий гол в ворота ЦСКА в дополнительное время кубкового четвертьфинала в марте 2020 года, когда «Спартак» играл в меньшинстве? Как делал дубль в ворота «Локомотива» в первом матче при Тедеско и в ворота «Краснодара» в эпическом разгроме 6:1? Как забивал единственный мяч в дерби с ЦСКА уже в рамках чемпионата? И так далее...

Зарема вложила в «этого мальчика» всю душу и даже кое-чем пожертвовала. И когда он вот так ушел из «Спартака», оставив клуб без гроша в кармане, ей, естественно, стало обидно. Почти на сто процентов уверен, что она и взорвала эту информационную бомбу. Не сама, конечно, придумала «Агента 007», но дала посыл, побудивший к такому вот «креативу».

В этой некрасивой истории нет правых, а виноваты — все. В ней с разных сторон намешана куча пороков, а нет только того, что хочется видеть как можно чаще и в футболе, и в жизни, — благородства и достоинства.