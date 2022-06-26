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Джордан Ларссон: «Хорошо, что ФИФА продлила срок своего решения. В таком случае мне не придется возвращаться»

Джордан Ларссон заявил, что не хочет возвращаться в «Спартак»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джордан Ларссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что с радостью воспринял решение ФИФА позволить иностранным футболистам еще на сезон приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Я знаю, что от меня хотят в АИКе, а в клубе знают, на что способен я. Я провел отличное время здесь. Посмотрим, что ждет меня в будущем. Не все зависит только от меня. Сейчас слово за агентом. Он лучше знает, что происходит.

Хорошо, что ФИФА продлила срок своего решения. В таком случае мне не придется возвращаться», — цитирует Ларссона Expressen со ссылкой на Discovery.

В начале апреля 2022 года футболист перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году.

В нынешнем сезоне 25-летний Ларссон провел за АИК 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Бюро совета ФИФА приняло решение разрешить иностранным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года.

Джордан Ларссон
ФК АИК
ФК Спартак (Москва)
78
30
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