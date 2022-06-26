Джордан Ларссон: «Хорошо, что ФИФА продлила срок своего решения. В таком случае мне не придется возвращаться»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что с радостью воспринял решение ФИФА позволить иностранным футболистам еще на сезон приостанавливать контракты с российскими клубами.
«Я знаю, что от меня хотят в АИКе, а в клубе знают, на что способен я. Я провел отличное время здесь. Посмотрим, что ждет меня в будущем. Не все зависит только от меня. Сейчас слово за агентом. Он лучше знает, что происходит.
Хорошо, что ФИФА продлила срок своего решения. В таком случае мне не придется возвращаться», — цитирует Ларссона Expressen со ссылкой на Discovery.
В начале апреля 2022 года футболист перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году.
В нынешнем сезоне 25-летний Ларссон провел за АИК 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Бюро совета ФИФА приняло решение разрешить иностранным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года.
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -