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Джордан Ларссон ушел из «Спартака»: подробности

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Джорданом Ларссоном
Читать «СЭ» в
Джордан Ларссон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Шведский нападающий покинул московский клуб свободным агентом.

В понедельник, 27 июня, «Спартак» объявил об уходе Джордана Ларссона. Красно-белые и шведский нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

25-летний футболист покинул «Спартак» в статусе свободного агента.

Ларссон провел за «Спартак» 83 матча и забил 27 мячей, завоевал с командой серебряную медаль РПЛ. «Спартак» поблагодарил шведа за время, проведенное в команде.

Контракт форварда действовал до 2023-го, ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать соглашения с клубами РПЛ на год.

«Хорошо, что ФИФА продлила срок своего решения. В таком случае мне не придется возвращаться». Ларссон, июнь 2022 года

Джордан Ларссон. Сын Ларссона с именем великого баскетболиста. Кого купил «Спартак»

Трансфер в «Спартак»

Ларссон стал игроком красно-белых в августе 2019 года, клуб заплатил «Норрчепингу» четыре миллиона евро. Сын знаменитого нападающего Хенрика Ларссона стал вторым шведом в истории клуба после Кима Чельстрема.

В сезоне-2019/20 форвард провел за «Спартак» 30 матчей и забил 10 голов.

Джордан Ларссон (№23, против зенитовца Магомеда Оздоева). «Дайте Ларссону полгода!» Шведские журналисты — о нападающем «Спартака»

Три года без подарков

В сентябре 2020 года Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, впервые дала интервью, в котором рассказала о своей роли в жизни красно-белых, и в частности как она настояла на покупке Ларссона.

— Шведским рынком «Спартак» в целом никогда не интересовался. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя — посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны». Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне никакие подарки. (Metaratings)

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Джордан Ларссон. Зарема права — Ларссон перейдет в «Барселону» или «ПСЖ»?

Признание от болельщиков

Перед началом сезона-2020/21 Ларссон, названный в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана, сменил номер с 23-го на 11-й, но это не помешало ему стать лучшим бомбардиром команды в РПЛ (15 голов в 29 матчах).

Болельщики признали форварда лучшим игроком сезона.

«Вольфсбург» и Евро-2020

По информации «СЭ», летом 2021 года Ларссон мог перейти в «Вольфсбург». Немецкий клуб был готов заплатить за него 10 миллионов евро. Однако и «Спартак», и сам футболист не собирались рассматривать предложения до окончания чемпионата Европы. На Евро-2020 Ларссон ни разу не вышел на поле.

«Забил 15 в прошлом году, а теперь — ни одного. На месте фанатов я тоже был бы зол». Ларссон, январь 2022 года

Джордан Ларссон. Кокоровирус Ларссона. Почему болельщикам «Спартака» не стоит жалеть о потере одной из главных звезд прошлого сезона

Провал в РПЛ и приостановка контракта

Сезон-2021/22 сложился для Ларссона неудачно: он забил только два гола в 23 матчах (ни одного в чемпионате) за «Спартак», а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК.

«Надеюсь, мне не придется возвращаться в Россию». Ларссон, май 2022 года

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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