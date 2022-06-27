Джордан Ларссон ушел из «Спартака»: подробности

Шведский нападающий покинул московский клуб свободным агентом.

В понедельник, 27 июня, «Спартак» объявил об уходе Джордана Ларссона. Красно-белые и шведский нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

25-летний футболист покинул «Спартак» в статусе свободного агента.

Ларссон провел за «Спартак» 83 матча и забил 27 мячей, завоевал с командой серебряную медаль РПЛ. «Спартак» поблагодарил шведа за время, проведенное в команде.

Контракт форварда действовал до 2023-го, ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать соглашения с клубами РПЛ на год.

«Хорошо, что ФИФА продлила срок своего решения. В таком случае мне не придется возвращаться». Ларссон, июнь 2022 года

Трансфер в «Спартак»

Ларссон стал игроком красно-белых в августе 2019 года, клуб заплатил «Норрчепингу» четыре миллиона евро. Сын знаменитого нападающего Хенрика Ларссона стал вторым шведом в истории клуба после Кима Чельстрема.

В сезоне-2019/20 форвард провел за «Спартак» 30 матчей и забил 10 голов.

Три года без подарков

В сентябре 2020 года Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, впервые дала интервью, в котором рассказала о своей роли в жизни красно-белых, и в частности как она настояла на покупке Ларссона.

— Шведским рынком «Спартак» в целом никогда не интересовался. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя — посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны». Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне никакие подарки. (Metaratings)

Признание от болельщиков

Перед началом сезона-2020/21 Ларссон, названный в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана, сменил номер с 23-го на 11-й, но это не помешало ему стать лучшим бомбардиром команды в РПЛ (15 голов в 29 матчах).

Болельщики признали форварда лучшим игроком сезона.

«Вольфсбург» и Евро-2020

По информации «СЭ», летом 2021 года Ларссон мог перейти в «Вольфсбург». Немецкий клуб был готов заплатить за него 10 миллионов евро. Однако и «Спартак», и сам футболист не собирались рассматривать предложения до окончания чемпионата Европы. На Евро-2020 Ларссон ни разу не вышел на поле.

«Забил 15 в прошлом году, а теперь — ни одного. На месте фанатов я тоже был бы зол». Ларссон, январь 2022 года

Провал в РПЛ и приостановка контракта

Сезон-2021/22 сложился для Ларссона неудачно: он забил только два гола в 23 матчах (ни одного в чемпионате) за «Спартак», а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК.

«Надеюсь, мне не придется возвращаться в Россию». Ларссон, май 2022 года