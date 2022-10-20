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Сегодня, 17:30

КДК убивает эмоции и лишает нас шоу. Абаскаль и Федотов не заслужили дисквалификацию

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»
Мнение Леонида Волотко.

Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов наказаны за перепалку в дерби. Тренер «Спартака» получил от КДК один матч дисквалификации, тренер ЦСКА — два (один условно) и испытательный срок до конца сезона. И это — самый грустный итог дерби. Который отправляет клубам четкий сигнал: в РПЛ под запретом любые проявления эмоций и попытки выйти за рамки регламента, чтобы хоть как-то раскрасить серость и скуку.

Мы в кои-то веки получили топ-матч по качеству и антуражу, который обсуждают всю неделю. Но теперь как будто стыдимся, что на рок-концерте слишком громко включили музыку.

Сам факт заседания КДК по матчу, в котором тренеры пожали руки и заявили об отсутствии претензий, уже напрягал. Да, многих возмутила фраза Федотова про «что-то прыгало» и нецензурный крик в адрес упавшего Пруцева.

Владимир Федотов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Есть очень умные люди. Достали из видео все». Федотов и Абаскаль получили дисквалификацию на один матч

Я не поддерживаю такой стиль поведения, но в чем криминал? Дерзкий ответ про перепалку с тренером соперника (пусть Федотов и настаивает, что неудачно выразился и никого не планировал задеть) в любом случае ярче банальных фраз на 99 процентов пресс-конференции, которые реально вгоняют в сон. Или было бы лучше, если бы таких эмоций на бровке не случилось, а после игры прозвучало: «Ребята старались, будем работать над ошибками, все мысли — о следующей игре»? Легендарный спортивный журналист Борис Духон, десятилетиями работавший на матчах «Спартака», как-то взглянул на молодых коллег в пресс-центре и выпалил: «Во времена настали — на ### некого послать!» Духон скончался прошлой осенью, но его фраза — лучшая иллюстрация происходящего сейчас: мы попрощались с активными фанатами, а теперь баним тренеров за мат в самом наэлектризованном противостоянии страны. Отличное решение.

Но ладно Федотов — «клоуна» в адрес Абаскаля и «суку» в адрес Пруцева еще можно было рассмотреть на заседании и попросить быть сдержаннее. Но когда Абаскаль сказал на выходе из Дома футбола, что не согласен с решением КДК (и стало понятно, что наказали в том числе его), -это реально шокировало. «Неспортивное поведение», «провокационные действия», «угроза нарушения общественного порядка» — официальные формулировки, из-за которых Гильермо пропустит следующий матч. За общественный порядок в игре с «Химками», видимо, можно не переживать.

Гильермо Абаскаль (справа). «У Абаскаля и Федотова разные статьи». За что КДК РФС дисквалифицировал тренеров «Спартака» и ЦСКА?

Стоит признать, КДК последователен в своих решениях и банит всех по букве закона: Кордобу за «говнюков» в адрес арбитров, Макарова за предложение купить судье билеты в цирк, теперь — Абаскаля и Федотова за стычку перед уходом на перерыв. Объяснять, что такие решения уничтожают дух футбола, а аналоги встречаются плюс-минус каждую неделю (дерби без эмоций теряет смысл), даже неловко.

Мы обсуждаем схватку Конте и Тухеля, воспламенившую лондонское дерби. Аплодируем гениально монетизирующему треш-ток UFC. Исследуем феномен Медиалиги, которая генерирует открытость и эмоции в бешеные цифры, а по просмотрам на YouTube и вовлеченности аудитории уже конкурирует с профессиональными клубами.

Но как только что-то из этого просачивается в РПЛ и дает дикие рейтинги и обсуждение, включается КДК и возвращает чемпионат России в суровые будни.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Александр Соболев и&nbsp;вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во&nbsp;время дерби.

Абаскаль и Федотов вернули «Спартак» и ЦСКА в рейтинг топ-клубов страны, выдали лучшее дерби за последние пару лет и зажгли так, что это обсуждают четвертые сутки. После чего пожали руки и разъехались по домам.

Оба не сделали ничего, чтобы посреди недели их выдергивали с тренировочных баз и выписывали дисквалификации с денежными штрафами.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Гильермо Абаскаль
КДК
49
51
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«У Абаскаля и Федотова разные статьи». За что КДК РФС дисквалифицировал тренеров «Спартака» и ЦСКА?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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