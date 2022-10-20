КДК убивает эмоции и лишает нас шоу. Абаскаль и Федотов не заслужили дисквалификацию
Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов наказаны за перепалку в дерби. Тренер «Спартака» получил от КДК один матч дисквалификации, тренер ЦСКА — два (один условно) и испытательный срок до конца сезона. И это — самый грустный итог дерби. Который отправляет клубам четкий сигнал: в РПЛ под запретом любые проявления эмоций и попытки выйти за рамки регламента, чтобы хоть как-то раскрасить серость и скуку.
Мы в кои-то веки получили топ-матч по качеству и антуражу, который обсуждают всю неделю. Но теперь как будто стыдимся, что на рок-концерте слишком громко включили музыку.
Сам факт заседания КДК по матчу, в котором тренеры пожали руки и заявили об отсутствии претензий, уже напрягал. Да, многих возмутила фраза Федотова про «что-то прыгало» и нецензурный крик в адрес упавшего Пруцева.
Я не поддерживаю такой стиль поведения, но в чем криминал? Дерзкий ответ про перепалку с тренером соперника (пусть Федотов и настаивает, что неудачно выразился и никого не планировал задеть) в любом случае ярче банальных фраз на 99 процентов пресс-конференции, которые реально вгоняют в сон. Или было бы лучше, если бы таких эмоций на бровке не случилось, а после игры прозвучало: «Ребята старались, будем работать над ошибками, все мысли — о следующей игре»? Легендарный спортивный журналист Борис Духон, десятилетиями работавший на матчах «Спартака», как-то взглянул на молодых коллег в пресс-центре и выпалил: «Во времена настали — на ### некого послать!» Духон скончался прошлой осенью, но его фраза — лучшая иллюстрация происходящего сейчас: мы попрощались с активными фанатами, а теперь баним тренеров за мат в самом наэлектризованном противостоянии страны. Отличное решение.
Но ладно Федотов — «клоуна» в адрес Абаскаля и «суку» в адрес Пруцева еще можно было рассмотреть на заседании и попросить быть сдержаннее. Но когда Абаскаль сказал на выходе из Дома футбола, что не согласен с решением КДК (и стало понятно, что наказали в том числе его), -это реально шокировало. «Неспортивное поведение», «провокационные действия», «угроза нарушения общественного порядка» — официальные формулировки, из-за которых Гильермо пропустит следующий матч. За общественный порядок в игре с «Химками», видимо, можно не переживать.
Стоит признать, КДК последователен в своих решениях и банит всех по букве закона: Кордобу за «говнюков» в адрес арбитров, Макарова за предложение купить судье билеты в цирк, теперь — Абаскаля и Федотова за стычку перед уходом на перерыв. Объяснять, что такие решения уничтожают дух футбола, а аналоги встречаются плюс-минус каждую неделю (дерби без эмоций теряет смысл), даже неловко.
Мы обсуждаем схватку Конте и Тухеля, воспламенившую лондонское дерби. Аплодируем гениально монетизирующему треш-ток UFC. Исследуем феномен Медиалиги, которая генерирует открытость и эмоции в бешеные цифры, а по просмотрам на YouTube и вовлеченности аудитории уже конкурирует с профессиональными клубами.
Но как только что-то из этого просачивается в РПЛ и дает дикие рейтинги и обсуждение, включается КДК и возвращает чемпионат России в суровые будни.
Абаскаль и Федотов вернули «Спартак» и ЦСКА в рейтинг топ-клубов страны, выдали лучшее дерби за последние пару лет и зажгли так, что это обсуждают четвертые сутки. После чего пожали руки и разъехались по домам.
Оба не сделали ничего, чтобы посреди недели их выдергивали с тренировочных баз и выписывали дисквалификации с денежными штрафами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1